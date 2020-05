Directo | Robles: "No existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil"

Publicada el 30/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 30/05/2020 a las 14:14

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

14.10. Villacís pide a Gobierno "transparencia" sobre las fases de desescalada: "Queda sensación de injusticia". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado al Gobierno central más transparencia respecto a los indicadores que pondera a la hora de valorar las solicitudes de las comunidades autónomas sobre las fases de desescalda, dado que sin ello queda la "sensación de arbitrariedad y de injusticia". Tras una visita al parque de El Capricho, que ha reabierto hoy con control de aforo, ha señalado que en la gestión del Gobierno central sobre este asunto "no hay transparencia" y que así es "complicado" pronunciarse desde la "objetividad". "A todo lo que le quites transparencia se lo das a la subjetividad, a la sensación de arbitrariedad y a la sensación de injusticia", ha exclamado Villacís para agregar que han pedido "muchas veces" al Ministerio de Sanidad en que sea transparente con los parámetros que utiliza para valorar la entrada de las autonomías a las distintas fases de desescalada y los haga "públicos".

⚠️ Necesitamos completa transparencia por parte del Gobierno de España



@begonavillacis "Las solicitudes de las comunidades autónomas deberían ser públicas, al igual que las resoluciones y así comprobar que hay igualdad de trato" #ActualidadCs pic.twitter.com/G6NhJTvg7X — Ciudadanos Madrid Ciudad (@CsMadridCiudad) May 30, 2020

14.05. Andalucía espera pasar en conjunto a fase 3 e insiste en pedir movilidad entre provincias. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confiado este sábado en que el Ministerio de Sanidad permita que Andalucía pase en su totalidad a la fase 3 de la desescalada a partir del 8 de junio, una vez que las provincias de Granada y Málaga ya estarán desde el lunes también en la fase 2 junto a las otras seis. Marín se ha pronunciado así en un audio difundido por la Junta tras presidir de forma telemática la reunión del Comité de Seguimiento de la crisis sanitaria del covid-19 en la que participan la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y los portavoces de los grupos parlamentarios.

Tras varios días sin fallecimientos, los datos son positivos y esperanzadores. Los ingresos por #COVID19 en #Andalucía suponen el 0,52% y la ocupación de las UCI está al 2,23%. Gracias a los profesionales por su trabajo y a los andaluces por su compromiso. Lo superamos juntos. pic.twitter.com/SrjrZPyy2t — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) May 30, 2020

14.00. Empresarios de ocio nocturno critican que se excluya a las discotecas de la fase 3. La Federación de Empresarios de Ocio Nocturno (España de Noche) ha calificado de "incomprensible" que desaparezca la apertura de bares de copas y discotecas con restricciones de aforo de la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado sobre la flexibilización de las medidas durante la fase 3 de la desescalada. En este sentido, la federación de ocio nocturno ha recordado que en los acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de abril incluían en la fase 3 la apertura de bares de copas y discotecas con restricción de aforo.

13.40. Un total de 645 pasajeros internacionales llegados a Baleares en los últimos 15 días están en cuarentena. Un total de 654 pasajeros internacionales llegados a Baleares en los últimos 15 días procedentes del extranjero se han tenido que someter al periodo de cuarentena, debido a la orden ministerial que entró en vigor el pasado día 15 de mayo y que establece que los viajeros procedentes del extranjero deben guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. Según ha informado Delegación del Gobierno este sábado en una nota de prensa, de acuerdo con los datos de Sanidad Exterior, el total de viajeros internacionales detectados que se han sometido al periodo de 14 días de cuarentena, 635 aterrizaron en el aeropuerto de Palma, mientras que los diez restantes lo hicieron en Ibiza.

13.30. García Egea afirma que Sánchez "quiere que jueces y Guardia Civil sean como el CIS de Tezanos o a la RTVE de Mateos". El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere que los jueces y la Guardia Civil sean como el CIS de Tezanos o la RTVE de Rosa María Mateo", y ha dicho que el PP no lo va a tolerar. García Egea ha indicado que Sánchez "no tolera la crítica y quiere súbditos, no ciudadanos, y siempre encuentra algún Marlaska dispuesto a hacerle el trabajo sucio". El dirigente del PP ha defendido al coronel Diego Pérez de los Cobos, del que ha dicho que el presidente del Gobierno lo ha convertido en el "capitán Dreyfus español". En este sentido, García Egea ve en esa destitución un mensaje "de acoso" de Pedro Sánchez "a las instituciones judiciales". García Egea ha hecho estas declaraciones tras presidir una reunión de alcaldes junto al presidente del PP de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia.

A pesar de la propaganda del Gobierno, no salimos más fuertes: faltan 27.000 españoles y sobran las colas del paro y del hambre.



Exigimos al Gobierno que dé cifras exactas del número de fallecidos. Lo exige la dignidad de las víctimas y el respeto a sus familias. pic.twitter.com/8oZsRRPgjP — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) May 30, 2020

13.20. Duque: "Se tardarán muchos meses en saber si las primeras vacunas contra el covid-19 funcionan". El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha afirmado que "se tardarán muchos meses en averiguar si las primeras vacunas contra el covid-19 funcionan". Por este motivo, ha insistido, es "importante que haya muchos países trabajando a la vez en desarrollar una vacuna". Según ha informado el ministro este sábado, "en España puede haber diez equipos e incluso más, porque hay quienes trabajan sin financiación pública, trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el covid-19 y en el mundo y alrededor de 120 vacunas en diferentes fases de desarrollo". En este sentido, ha apuntado Duque en una entrevista concedida a IB3 Radio, recogida por Europa Press, "es posible que dentro de poco haya vacunas en modo experimental, que parezca que funcionan". Si bien, ha matizado, "es muy importante trabajar a la vez porque se tardarán muchos meses en averiguar si las primeras funcionan o no".

Agraïm tant a @astro_duque com al @CienciaGob, l'entrevista que han realitzat amb nosaltres a @IB3radio. pic.twitter.com/yiNwnWymVx — Balears Fa Ciència IB3 (@BalearsFCiencia) May 30, 2020

13.00. Irán se acerca a los 150.000 afectados y rebasa los 7.700 fallecidos. El Ministerio de Sanidad iraní ha confirmado este sábado otros 2.200 casos nuevos de contagio por coronavirus y 57 fallecidos más, hasta un total de 7.734 víctimas mortales en la república islámica desde la declaración de la pandemia. Concretamente, el portavoz de Salud, Kianush Jahanpur, ha informado de 2.282 nuevos casos desde el viernes en el país, hasta un total de 148.950 afectados. Asimismo, Jahanpur ha confirmado que un total de 116.827 personas se han recuperado de la enfermedad, pero 2.533 de los ingresados se encuentran en estado crítico, según el balance recogido por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

12.50. India confirma un récord de casi 8.000 contagios mientras Modi avisa de que queda "una larga batalla"​​​​​​​. Las autoridades sanitarias de India han confirmado un número récord de 7.964 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que le lleva a ocupar el noveno país más afectado del mundo en casos de coronavirus, según el último balance recogido por los medios indios. En total el país ha registrado 173.763 contagios y 4.971 muertes mientras asciende la curva de afectados, aunque la tasa de mortalidad es menor que en otros países con más casos registrados. El primer ministro del país, Narendra Modi, ha pedido unidad a la población este sábado a través de una carta abierta en la que conmemora el primer año de su segundo mandato al frente del Gobierno.

12.30. Guía sobre lo que se puede hacer en la fase 3: Sin franjas horarias y con la vuelta de las barras en los bares. Este lunes 1 de junio las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, en Canarias, y la isla de Formentera, en Baleares, estrenan la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado las medidas de flexibilización aplicables a estos cuatro territorios. En el resto de España, el 70% de la población estará en la 2 mientras que un 30 % permanecerá en la 1 [Ampliación].

12.00. Más de 2.600 trabajadores de la Administración permanecen aislados por el covid-19. Un total de 2.603 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentra en situación de aislamiento por el covid-19, un 62% menos que hace un mes y un 138% menos respecto a principios de abril, cuando esta cifra llegó a alcanzar los 6.165. Según ha informado este sábado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los 179.891 empleados públicos de la AGE, 105.282, el 58,53%, continúan trabajando en modalidades no presenciales, mientras que 57.583 (32,01%) lo hace de forma presencial. Aparte, 2.603 (1,45%) se encuentran en situación de aislamiento por el covid-19, 1.023 empleados son voluntarios en servicios sociosanitarios y protección de colectivos vulnerables, y otro porcentaje del personal se encuentra en otras situaciones (permisos, bajas, etc).

11.40. El rey envía un mensaje de "esperanza": "Somos un gran país que sabe vencer las dificultades". Felipe VI ha enviado este sábado un mensaje de "esperanza y confianza" en el futuro de España, que está atravesando la crisis sanitaria "más importante" de su historia reciente y aún deberá superar "tiempos difíciles", pero que es "un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes o graves que sean, y las sabe vencer". El rey ha transmitido esta idea durante una videoconferencia con militares celebrada con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. La crisis del coronavirus ha impedido este año celebrar esta festividad con un gran desfile militar -en esta ocasión previsto en Huesca-, pero ha aprovechado la ocasión para contactar con distintas unidades militares en diferentes operaciones. Desde la base de Retamares, en Madrid, el rey ha transmitido su dolor por las víctimas de la pandemia, entre las que también se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas, y ha expresado su "reconocimiento" por la "permanente vocación de servicio a España" de los militares.

11.35. Robles afirma que "no existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que "no existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil" y ha subrayado que este Cuerpo "sabe" que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno. "La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno, estamos en un marco democrático, de la Constitución, y no hay ninguna razón para hacer esas consideraciones", ha apuntado la titular de Defensa en una entrevista en el diario El País recogida por Europa Press.

11.20. El 16,6% del personal del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) da positivo en covid-19. El 16,67 por ciento del personal del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés ha dado positivo en Covid-19, según el estudio de seroprevalencia realizado entre la plantilla durante las tres últimas semanas, un documento fechado el pasado día 26 y al que ha tenido acceso Europa Press. Según el documento, un total de 1.865 trabajadores del centro (uno de los más castigados durante la crisis sanitaria) se realizaron la prueba, de los que 311 dieron positivo, y 1.554 negativo.

11.15. Celaá defiende reabrir las clases en junio por su "valor terapéutico y emocional": "La educación presencial es insustituible". La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido este sábado la reapertura de las clases en junio por su "valor terapéutico y emocional para todos los alumnos y alumnas que han visto muy alterado su curso escolar en 24 horas". En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho que servirá para hacer un encuentro entre alumnos y profesores, y potenciar de nuevo la interacción: "La educación presencial es insustituible. Hemos pretendido recuperarla en la medida de lo posible".

Trabajamos con las CCAA para diseñar el próximo curso con dos objetivos: garantizar la salud de docentes y estudiantes y, en la medida de lo posible, garantizar una educación presencial para todos. Os dejo mi entrevista en @elsuplement de @CatalunyaRadio. https://t.co/RjyBxOte95 — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) May 30, 2020

10.50. Los fallecidos por covid en residencias de Madrid se estabilizan y la cifra de muertes acumuladas llega a 5.987. Un total de 15 personas han fallecido en residencias de la Comunidad de Madrid por coronavirus entre el pasado martes y ayer, lo que eleva la cifra de óbitos a 5.987 personas desde el inicio de la pandemia, atendiendo a los datos facilitados anoche por la Consejería de Políticas Sociales al Gobierno central. Con el registro actualizado, 1.259 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.728 con síntomas de esta enfermedad. En total, por todas las causas han fallecido en la región desde el 8 de marzo hasta la fecha un total de 7.909, 46 más que el último reporte de óbitos. De esta forma se estabilizan los residentes muertos por Covid-19, ya que hay en estos últimos cuatro días hay más fallecidos por otras causas.

10.40. El ministro de Justicia dice que "normativamente hablando no hay plan b al estado de alarma". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que "normativamente hablando no hay plan b al estado de alarma". "Sin modificar las leyes, no hay posibilidad hoy de otorgar las facultades de coordinación que exige acometer una pandemia", ha añadido. En una entrevista en el programa Cuaderno de Bitácora de 7TV Cádiz, recogida por Europa Press, Campo ha recordado que "es la primera vez que se decreta con una pandemia y hoy en el ordenamiento jurídico no hay un plan b para el estado de alarma". Para modificar unas leyes que permitiera al Gobierno otorgar las facultades de coordinación que exige acometer una pandemia "hay que hacerlo con el consenso necesario y tiene un tiempo de tramitación".

También hablamos de la declaración del #EstadoDeAlarma e insistí en que no es una medida caprichosa, ni supone una devaluación del Estado de derecho. De hecho, la única medicina que tenemos es el distanciamiento físico. pic.twitter.com/PWFudlOLjx — Juan Carlos Campo (@Jccampm) May 30, 2020

09.30. Batet avisa que el clima beligerante de "descalificación constante" del Congreso "desmoraliza, enerva y crea crispación". La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha avisado este sábado de que el clima "beligerante" y de "constante descalificación" que se vive en las últimas semanas en el Parlamento "desmoraliza, enerva y genera crispación", por lo que aconseja a los políticos "dar ejemplo" y centrarse en posibles soluciones para los ciudadanos y para la recuperación del país. En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, ha reconocido preocuparle "mucho" la imagen poco edificante que los ciudadanos están recibiendo en los últimos días desde el Parlamento.

Buenos días ☕



Os dejo completa la entrevista que me ha hecho hoy @rosabarcia en @parlamento_rne.



Batet: "Me preocupa mucho el clima confrontación" https://t.co/UbBTdA4t8t vía @rtve — Meritxell Batet (@meritxell_batet) May 30, 2020

09.15. Brasil alcanza las 27.800 muertes por coronavirus y supera a España en número de fallecidos. Brasil ha alcanzado este viernes las 27.878 muertes a causa del coronavirus y ha superado así a España en número de fallecidos, por lo que se ha situado como el quinto país más afectado en cuanto a decesos por la pandemia a nivel internacional. Concretamente, el país latinoamericano ha registrado 1.124 muertes más en las últimas 24 horas, según el balance del Ministerio de Salud brasileño. Mientras, el número de casos confirmados de la COVID-19 ha ascendido a 465.166 con 26.928 nuevos contagios, lo que constituye un nuevo récord de positivos en un solo día.

09.00. La pandemia de coronavirus deja más de 365.000 muertos y ronda los seis millones de contagios en el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 365.000 víctimas mortales y más de 5,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza por número de contagios, totales y diarios, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.15 horas de este sábado, el balance global del coronavirus asciende a 5.930.096 millones de casos y 365.015 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas se acerca ya a los 2,5 millones (2.495.645 altas), también con ambos países al frente de la lista: Estados Unidos con 406.446 personas curadas, seguido por Brasil, con 189.476 pacientes salvados, y por Alemania, con 164.245. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y vuelve a aproximarse a los 25.000 positivos diarios al registrar 24.266 casos en las últimas 24 horas, con lo que acumula 1,74 millones de personas contagiadas y 102.836 víctimas mortales.