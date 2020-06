Publicada el 08/06/2020 a las 17:00 Actualizada el 08/06/2020 a las 18:19

Vox mantiene al juez Francisco Serrano, investigado por la Fiscalía por un caso de presunto fraude de subvenciones destapado por infoLibre y elevado a la Fiscalía Superior de Andalucía por ser aforado, como presidente de su grupo autonómico. "No se está encausando a Francisco Serrano de nada absolutamente", afirmó este martes Manuel Gavira, parlamentario de Vox, preguntado al respecto por este periódico en rueda de prensa. Según afirmó, "el tema no existe como tal". Pero añadió: "Otra cosa es que, cuando llegue el momento oportuno, efectivamente se produzca una acusación, un encausamiento. En ese caso ya habrá que determinar de alguna manera las medidas oportunas" [ver aquí el dosier del caso].

Este lunes la Fiscalía de Sevilla ha acordado remitir a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Andalucía (TSJA) las diligencias penales contra el juez Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox, para continuar la investigación sobre "un presunto delito contra la hacienda pública mediante un fraude en la solicitud de subvenciones públicas". Serrano ha negado la comisión de dichos delitos y se presenta como víctima de dos antiguos socios.

"La investigación realizada ha permitido confirmar que una sociedad limitada [Bio Wood Niebla] recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través del Programa Reindus por importe de 2.489.000 euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al Ministerio, y a estos efectos la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad", explica la Fiscalía. Es decir, según Serrano logró una subvención millonaria para su empresa mediante una supuesta irregularidad. Ni la ayuda ha sido devuelta ni el proyecto para el que fue concedida, una fábrica de pellets, está realizado. "No consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda", resume la Fiscalía.

A pesar de estas afirmaciones de la Fiscalía, para Vox "el tema no existe como tal". El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también ha denunciado estos hechos, según la Fiscalía.

El juez Serrano, dos veces candidato a la presidente de la Junta de Andalucía por Vox, es un adalid de la denuncia contra las "paguitas", uno de los ejes del discurso del partido. Este periódico ha intentado obtener la versión de Serrano, sin respuesta. Tampoco la dirección estatal de Vox ha contestado.

Gavira, que compareció para informar de la llamada "comisión de reconstrucción" de Andalucía en calidad de presidente de la misma, afirmó sobre Serrano: "Nosotros respetamos todas las decisiones judiciales. Esta es una decisión judicial". Mientras tanto, en Madrid, el portavoz del partido, Jorge Buxadé, atribuía la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar al rey emérito Juan Carlos I por la construcción del AVE a La Meca a que el Gobierno ha metido sus "sucias manos" en todas las instituciones democráticas.

En Sevilla, Vox afirma que "respeta" las decisión de la Fiscalía, pero le resta importancia. Al ser Serrano aforado, si hubiera que proceder contra él habría que "levantar el aforamiento", explicó Gavira. "Lo único que hay es una diligencia donde aparece el nombre de nuestro compañero y presidente del grupo parlamentario Francisco Serrano. Es una diligencia que para que se eleve a investigación pues necesita, en la calidad de diputado que tiene Francisco Serrano, que se conceda el permiso de levantar el aforamiento que tiene" [aquí el audio de la respuesta, recogido por Europa Press]. El diputado de Vox se remitió al "código disciplinario, que conocemos todos". Afirmó que Serrano ha dado "innumerables explicaciones". Este periódico se interesó por el "código disciplinario" al que se refería Gavira, sin aclaraciones por parte del partido. El diputado Gavira situó un posible cambio de criterio futuro en un eventual "encausamiento", aunque subrayó que este no tenía por qué ocurrir.

PSOE

"No nos ha entrañado demasiado la actitud de Serrano. Sabíamos que había venido a la política a confrontar, pero también a hacer negocio", señala la parlamentaria del PSOE Soledad Pérez, que recuerda que "lo primero que hizo como parlamentario fue pedir la la compatibilidad con su despacho profesional para seguir ejerciendo como abogado y seguir cobrando del Parlamento". Pérez recalca que Serrano "no es un verso suelto, ni un elemento extraño" dentro de Vox, sino que es presidente del grupo y el responsable del acuerdo que hizo presidente a Juanma Moreno (PP). Además, añade Pérez, fue quien "marcó la estrategia política no sólo antimujeres y antifeminista, que por eso parece ser más conocido, sino también de una supuesta limpieza de la política". "Decía que apoyaba la limpieza, pero parece que a este justiciero se le puede aplicar el dicho: 'Justicia señor, pero por mi casa no'".

Adelante Andalucía

Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, cargó duramente contra Vox. La decisión de la Fiscalía, afirmó Aguilera, "confirma que Vox ha venido a ensuciar la vida política". "Mientras este tipo de personajes de Vox critican la paguita y no les gusta que haya 400 euros para familias que lo pasan muy mal, son muy amigos de lo ajeno cuando hacen desaparecer o volatilizar 2,5 millones de euros de todos y todas. Es un dinero publico y tendrá que decir dónde está, porque se le ha birlado a la Hacienda pública", afirmó. A juicio de Aguilar, tanto los "insultos y el camorrismo", como la falta de "un dinero que debería haber sido justificado" son elementos que "ponen en su sitio a Vox y qué supone Vox".