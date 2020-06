Villarejo investigó ilegalmente a la asesora de Pablo Iglesias usando las redes policiales

Publicada el 26/06/2020 a las 06:43 Actualizada el 26/06/2020 a las 09:06

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía ha confirmado un dato que parecía haberse ido difuminando: el comisario José Manuel Villarejo investigó ilegalmente a Dina Bousselham, que fue asesora de Pablo Iglesias y a quien el robo de un móvil cuyo contenido apareció luego publicado ha convertido en protagonista de una pieza del caso. Para investigarla, Villarejo se valió de bases de datos policiales "de acceso restringido". De ellas obtuvo información a través de peticiones que hacía a su amigo y colaborador en su supuesta red de espionaje y extorsión Enrique García Castaño, que era jefe de la unidad de escuchas (UCAO) del Cuerpo y consta también como uno de los principales investigados en la causa.

El informe de la UAI, al que ha tenido acceso infoLibre, incorpora una lista de 150 personas físicas, 10 empresas, dos asociaciones, el "Ministerio de Industria" y 67 números de teléfono sin identificar. El nexo común a los elementos que conforman ese paquete fue que Villarejo requirió a García Castaño datos de todos ellos que acabaron almacenados en un ordenador portátil localizado en la UCAO y ajeno a la red oficial. El nombre de Dina Bousselham aparece en esa lista junto con el de su pareja, Ricardo Antonio D.S.F, los números de sus documentos de identidad, el IMEI (la huella digital) del teléfono de la asesora y el número del de su compañero.

La aparición de Dina Bousselham en esa relación refuerza las tesis de Podemos en un momento en que habían perdido fuelle según el juez. El magistrado Manuel García Castellón entiende que los cambios de versión de Dina Bousselham, quien acabó reconociendo que había enviado pantallazos de su móvil a otras personas, restan crédito a uno de los puntos esenciales para la formación que dirige Pablo Iglesias: la supuesta causalidad entre el robo del móvil de Dina, en noviembre de 2015, y la publicación en OKdiario de los mensajes de un chat interno en julio de 2016. Es más, todo apunta a que el juez está preparando el terreno para pedir al Supremo que investigue a Iglesias. De hecho, y en contra de lo que en sus escritos ha sostenido Bousselham, el juez recalca que nada permite sostener que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"

El auto judicial que el 25 de mayo retiró a Iglesias la condición de perjudicado e instó por primera vez a su asesora a cambiar de abogado para no compartir el mismo con su antiguo jefe, sostenía lo siguiente: que ese cambio de versión de la propietaria del móvil robado y el hecho de que le fuese entregado luego a Pablo Iglesias por un periodista pone en tela de juicio que OKdiario hubiese obtenido de manera ilegal los mensajes del chat que publicó. Lo anterior –añadía la resolución– "no desacredita el hecho de que el investigado José Manuel Villarejo Pérez accediera y guardara en su domicilio datos muy sensibles e íntimos de Dina Bousselham sin su autorización". Pero el informe corrobora ahora que no solo guardaba datos "sin su autorización" sino que fue el mismo Villarejo quien movilizó a García Castaño para que le facilitase información obtenida de manera ilegal.

En la lista aportada por la UAI al juzgado de García Castellón aparecen otros investigados por Villarejo a través de su empresa Cenyt. Entre ellos se cuenta Luis Pineda, fundador de Ausbanc, y empresarios como Luis del Rivero o Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Y se suma a ellos el de Eduardo Inda, director de OKdiario.

Si la pieza del caso sobre Dina Bousselham tiene su origen en el robo y difusión de mensajes internos, ahora la divulgación de otro chat está sacudiendo el caso en un momento relevante para las pesquisas sobre el espionaje a Luis Bárcenas y los contratos del BBVA con Villarejo. En esos mensajes la abogada de Dina insinúa sin tapujos que mantiene una relación con uno de los dos fiscales del caso y que Anticorrupción va a ayudar a Podemos. El único respaldo que exhibe la abogada, Marta Flor, es su propio relato. Anticorrupción mantiene su apoyo al fiscal mencionado, Ignacio Stampa.