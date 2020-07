Simón descarta que estemos en una segunda ola: "No lo parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente"

Publicada el 30/07/2020 a las 19:45 Actualizada el 30/07/2020 a las 20:42

El director del CCAES, Fernando Simón, ha descartado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que España esté atravesando una segunda ola de coronavirus a pesar del aumento de casos registrados en los últimos días, especialmente relacionados con los brotes de Aragón y Cataluña: “¿Si pueden venir segundas olas más adelante? No lo sé. ¿Si esto lo es? Desde luego no lo parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora”, ha argumentado Simón, que ha incidido en que para que se dé ese supuesto España tendría que registrar una transmisión comunitaria descontrolada amplia, donde la propagación del virus no permita un control y no se puedan identificar los brotes, dando lugar a unos diagnósticos “en sabana” sin que se pueda determinar su origen. “Sí que es cierto que en algunos puntos concretos esto podría pensarse que está en esa situación, pero son situaciones muy concretas y muy localizadas geográficamente. Por tanto en España no podemos siquiera pensar en esa situación”, ha concluido.

Sanidad registra actualmente 483 brotes activos, que representan alrededor de 5.700 casos. Mientras que el 75% de estos brotes tienen menos de 10 casos, el 25% registran un alto número contagios. Sin embargo, el director ha evitado comparar la situación actual con la observada en el pico de la pandemia. “Estos brotes ahora mismo representan brotes”, ha declarado el doctor que ha asegurado que “la comparabilidad con los datos de hace tres o cuatro meses no es fácil ni es directa, y por lo tanto el hablar de que estos brotes representan más que esos brotes yo creo que ahora mismo no es sensato, porque no hay ninguna evidencia de que representen otra cosa”.

El 34% de estos brotes se dan dentro del ámbito social, de los cuales la gran mayoría pertenecen a reuniones familiares –90 brotes familiares–, que sin embargo suponen 770 casos, una cifra que contrasta con el menor número de brotes relacionados con el ocio nocturno –30 brotes–, que sin embargo arrojan 1.100 casos nuevos.

En este punto Simón ha incidido en que, pese a que la edad media de los diagnósticos sigue descendiendo –45 años en mujeres y 41 años en hombres en el total de la epidemia, que se reducen a los 36 años en mujeres y 38 años en hombres si nos ceñimos a las últimas 3 semanas– se están dando casos graves entre los jóvenes. "En los menores de 70 años se está observando un incremento de casos que en algunos casos la quintuplica respecto a los meses anteriores, si bien se están produciendo aumentos de contagios en todos los grupos, siendo el único grupo en el que incremento es residual el de mayores de 90 años", ha analizado el director. Aunque la presión en el sistema sanitario sigue siendo mínima, las hospitalizaciones en los últimos 7 días han ascendido a 438, 25 de ellos en UCI, mientras que los fallecidos se mantienen en 10 en los últimos 7 días, lo que refleja la baja letalidad fruto de esa disminución en la edad media. Mientras que entre marzo y abril era del 11%-15%, en las últimas cuatro semanas se ha reducido al 2%, y del 18 de junio al 1 de julio era de 0,6%, hasta reducirse al 0,4% del 2 de julio al 15 de julio.

Pese al alarmante aumento de positivos, Simón sigue insistiendo en que estos obedecen a las capacidades de detección de las comunidades. En el día de ayer se diagnosticaron 1.229 casos, mientras que en los últimos 7 días habían iniciado síntomas 2.158. Sin embargo, los diagnosticados son 13.391, lo que reflejaría el alto número de asintomáticos, de alrededor del 70%, ya se a que no desarrollan síntomas, o que se detectan y aíslan antes de que los desarrollen, reduciendo el riesgo de transmisión. Un 39% de los contactos en seguimiento desarrollan síntomas, 2547 de los casos semanales. Se están identificando alrededor de 4 contactos estrechos por caso detectado, del cual un 40% desarrollan síntomas. En las últimas semanas, el número de sospechoso es de 50.000, de los cuales se han sometido a un test PCR a casi el 98%.

Preguntado sobre los recientes brotes registrados en las residencias, el director se ha mostrado tranquilo: “No es un problema”. El doctor ha explicado que los brotes en las residencias se notifican en cuanto se tiene constancia de la existencia de un único caso, en el que la mayoría de casos está asociado al personal del centro y no a los residentes. En este aspecto ha apelado a la responsabilidad personal de los trabajadores y ha avalado la labor de las Comunidades Autónomas. “Somos especialmente sensibles con este grupo, lo que implica una reacción precoz mucho más rápida”.

Respecto al personal sanitario, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días Sanidad ha notificado 57 positivos. Sin embargo esta cifra se eleva a 209 si nos remitimos a la fecha de diagnóstico en el mismo periodo. Este dato, en palabras del doctor, implicaría que alrededor del 75 de los casos son asintomáticos, en su mayoría detectados a partir de cribados. El director ha recordado el doble riesgo del personal al ser población general, más los riesgos añadidos por su valor, si bien la transmisión en los centros hospitalarios es mínima. Del total de sanitarios infectados a partir 11 de mayo –2766 casos– solamente 534 se han infectado en hospitales, mientras que en otro ámbito laboral son 464, otros ámbitos no especificados son 138, y ámbitos desconocidos son 700.

Ante preguntas de la prensa, relacionadas con sus declaraciones acerca de la cuarenta impuesta por Reino Unido a los viajeros españoles, Simón ha pedido perdón si sus palabras se han podido malinterpretar. “Si el sector turístico se siente ofendido, lo siento mucho. Mis disculpas”. Sin embargo, el director ha recordado que los riesgos se tienen que valorar de forma adecuada. “No es que tengamos que evitar que vengan turistas. Pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros pueden valorar los que están asociados a turistas españoles”. Entre el 23 y el 29 de julio se han identificado 142 importados, procedentes de todas las partes del mundo, aunque vienen con más frecuencia de aquellos lugares donde la pandemia actúa con más fuerza. Desde el 11 de mayo se han detectado 773 casos importados.

En cuanto a la situación internacional, EE.UU sigue siendo el país más golpeado por el virus con 4.339.000 casos y más de 50.000 positivos y 1.000 muertes diarias, seguida de Brasil con 2.442.000 casos y 20.000 positivos diarios. India registra 500.000 casos y 50.000 positivos diarios, mientras que Rusia eleva a 820.000 el total de diagnosticados y notifica 6.000 casos diarios. Siguen otros países de América Latina como México, Perú, chile, que están por encima de los 300.000 casos. En África destaca Sudáfrica con 400.000 casos, mientras que en Asia Irán, Pakistán y Arabia Saudí registran más de 250.000.

En Europa, Reino Unido, Italia y Turquía se sitúan a la cabeza junto a España al registrar más de 200.000 casos. Sigue Francia con 185.000. En cuanto a letalidad, Francia se sitúa en primer lugar con un 16%, mientras que Reino Unido registra un 15% e Italia un 14%. En el otro extremo de la balanza se sitúa Alemania con un 4,4% y Rusia, con apenas un 1,6%.

Pese a lo negativo de los datos, Simón se ha mostrado optimista en cuanto el desarrollo de la vacuna. Según el doctor, actualmente se están valorando varias vacunas. En concreto hay tres que se encuentran en fase 3 de ensayos clínicos, lo que significa que podrían estar listas en el último trimestre de 2020 o en el primero de 2021, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. “Hay que tomarlo con cautela, pero la investigación es más rápida que hace unos meses y es un símbolo de esperanza. Incluso si la eficacia fuera muy alta –la seguridad está asegurada– podríamos plantear la eliminación del virus”, ha argumentado el director.