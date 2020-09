Fernando Simón: "Habrá que plantearse si es necesario ampliar las medidas de Madrid al resto de la Comunidad"

Publicada el 21/09/2020 a las 20:07 Actualizada el 21/09/2020 a las 21:27

Fernando Simón ha declarado este lunes en rueda de prensa que “las medidas tomadas en Madrid son un paso adelante importante”, en relación al confinamiento selectivo vigente desde este lunes en algunos distritos de la capital y otros municipios de la comunidad. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias ha advertido de que la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso ahora mismo tiene una incidencia de contagios promedio relativamente alta por lo que “se va a discutir en estos días” la posibilidad de aplicar medidas similares a las ya anunciadas en otros territorios. “La posibilidad está ahí, entiendo que la evolución sigue siendo ascendente, se tendrá que ir valorando día a día todos los territorios donde tenga sentido aplicarlas”, ha confesado. Este aspecto se discutirá en la comisión constituida este lunes que, según distingue Simón, “es mucho más amplia” que la que ya existía para reuniones técnicas entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid.

“Sí que tenemos una segunda ola pero no están en la misma fase todo el territorio”, ha dicho. La Comunidad está realizando 2.097 pruebas PCR por cada 100.000 habitantes, más del doble de lo que están realizando muchos países de la Unión Europea.

Simón también ha opinado sobre las declaraciones de esta mañana tras la reunión con Pedro Sánchez de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha señalado que no había médicos y enfermeros para reforzar las plantillas. “No soy un experto en ordenación profesional”, ha advertido Simón antes de contestar. “Sí que es cierto que hay una queja de sobrecarga pero eso no quiere decir que falten médicos, sí que ha habido una escasez de personal de ciertos servicios”. No se ha manifestado sobre la necesidad o no de reforzar plantillas en centros médicos. “Si la evolución de la pandemia es como hasta la fecha y conseguimos ir controlando la transmisión creo que tenemos suficientes equipos para trabajar”. El doctor ha confiado en que la segunda ola no tendrá un impacto tan grande como la primera, que se consiguió superar “gracias al esfuerzo del personal sanitario”. “El número de médicos en España, como en todos los países, es limitado, por lo tanto el objetivo es controlar la transmisión para que no necesitemos más médicos de los que realmente tenemos”, ha concluido Fernando Simón.

También ha subrayado que las altas hospitalarias no llegan a superar el número de ingresos a nivel nacional aunque sí se ha logrado un cierto equilibrio en algunas comunidades. Las personas hospitalizadas en toda España a fecha de ayer son 11.031, de las que 1.417 están en la Unidad de Cuidados Intensivos. La tasa de mortalidad es del 0’9%, “aunque nos gustaría que fuese mucho menos.

Grabando con Calleja

La ausencia del científico durante la semana pasada en las dos ruedas de prensa semanales, en la que estuvo grabando Planeta Calleja en Mallorca, ha sido también objeto de preguntas en la rueda de prensa. “Son mis vacaciones y si no les importa, no las voy a comentar, el programa ya lo verán”. Fernando Simon ha aclarado que no ha cobrado por su aparición en el programa de Mediaset. “Yo no cobro por nada, sólo por mi salario”, ha confesado.