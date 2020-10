¿Generosidad o negocio? La oferta de las farmacias para hacer test rápidos se topa con la oposición de médicos y enfermeros

Publicada el 07/10/2020 a las 06:00

¿Sería posible salir de una farmacia sabiendo si se es positivo o negativo en coronavirus? Los farmacéuticos creen que sí. Y de hecho, apuestan porque pueda hacerse. Hace ya un mes que lo propusieron. 326 farmacéuticos enviaron a principios del pasado mes de septiembre una carta al Ministerio de Sanidad en la que solicitaban autorización para realizar pruebas de detección rápidas de covid-19. "Vivimos, día a día, la angustia de tantos ciudadanos que desean saber si están o no infectados por el virus del covid-19 y se acercan a las farmacias solicitando la realización de pruebas rápidas de detección. No comprenden que podamos realizar pruebas de otro tipo y no podamos hacer las de detección del virus de la pandemia que en estos momentos amenaza gravemente la salud y la vida. Tenemos casos de ciudadanos que viven aislados, en el mundo rural, en situaciones de marginación, de escasez, y que la farmacia es su centro sanitario más cercano y de confianza ", argumentaron en su misiva.

Insistieron más adelante, aunque por parte del Gobierno, hasta ahora, no ha habido movimientos. Pero para el sector es una idea que, al menos, debe ser abordada. Tal y como aseguran, sería una buena fórmula para descongestionar una atención primaria ya completamente desbordada. ¿Podrían las farmacias ser su tabla de salvación? Desde el sector médico, de enfermería y científico, creen que no. Y que tampoco debería intentarlo porque, además, existen dudas legales de que puedan realizar esas pruebas.

Una frase concreta contenida en la carta que enviaron es la clave, según explica Ana López Casero, miembro del Comité Directivo del Consejo General de Farmacéuticos, a infoLibre. Las farmacias, dice, tienen un papel central e importantísimo porque son capaces de llegar "hasta el último rincón de nuestra geografía". "La red de farmacias es una infraestructura sanitaria de primer nivel y una red estratégica de profesionales sanitarios" con "una posición muy cercana a los pacientes". Hay, tal y como recuerda, 22.000 establecimientos de este tipo en toda España: 2.128 en municipios de hasta 1.000 habitantes y 1.200 en otros de menos de 500. "Eso quiere decir que en todos los rincones de nuestra geografía hay un personal sanitario y una farmacia", celebra. Por eso, apuesta por aprovechar ese "potencial".

¿Cómo hacerlo? Tal y como explica, el sector farmacéutico ha ofrecido su red para "llevar a cabo programas de cribado y de detección precoz del covid-19". Siempre, insiste varias veces, bajo un protocolo de salud pública diseñado por las comunidades autónomas —que tienen las competencias en materia de sanidad— que indique "cómo, a quién y cuándo hay que realizar los test rápidos". Nunca, aclara, se trataría de PCR, para lo que es necesario un laboratorio.

Pero la cosa no acaba ahí. El resultado de esas pruebas, más tarde, sería trasladado a las autoridades sanitarias "para el rastreo, control y tratamiento de los casos". Carlos Alonso, farmacéutico asistencial y dueño de uno de estos establecimientos en Villajoyosa (Alicante), cree que este aspecto es, precisamente, el más importante de lo propuesto. "Lo de menos es el hecho de hacer el test, lo más relevante es qué hacemos si aparece un positivo. Necesitamos un protocolo que sea claro", apunta, desde el otro lado del teléfono. "Sin esto, la propuesta es una tontería", añade.

Parece sencillo, pero no se puede hacer de forma automática. Y menos sin el aval del ministerio. Tan sólo con su permiso, aclara Carlos Gallinal, secretario general de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), sería suficiente. "Bastaría con que no lo prohibieran", dice. "En este momento cualquier ayuda es poca. Es una pena que se pongan trabas legales porque un farmacéutico está perfectamente capacitado para ejecutar estos test de manera fiable y garantizada", sostiene.

infoLibre se puso en contacto con el organismo que dirige Salvador Illa para ver si habrá movimientos relativos a esta propuesta. El Ministerio ni descartó ni confirmó nada. "Se van a estudiar todas las posibilidades", dijeron fuentes del departamento.

¿Está capacitado el farmacéutico para realizar los test rápidos?

Desde el sector son claros: los farmacéuticos, como personal sanitario, pueden realizar estos test rápidos. De hecho, argumentan, ya realizan pruebas similares para detectar otros virus como el VIH. Además, los test rápidos de antígenos disponibles ahora para captar la presencia del SARS-CoV-2 ya no son como los que España compró en marzo, que resultaron tener una capacidad de acierto demasiado baja. "La situación ha cambiado positivamente porque el nivel de fiabilidad ha aumentado mucho", defiende Gallinal. Así que, según el sector que representa, está todo listo: las pruebas son válidas y el personal sanitario está capacitado. Sólo hace falta que el Ministerio dé luz verde a la idea.

Pero no es tan fácil. Sobre todo si se tiene en cuenta que la propuesta también ha levantado voces en contra. O, como mínimo, de duda. Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), admite en conversación con este diario que, con la situación actual, "todo lo que sea ayudar a la atención primaria" es "estupendo". Pero hay que tener pies de plomo. "Esto me genera dudas. Por un lado, no sé si desde el punto de vista profesional los farmacéuticos están cualificados para hacer esto, que yo creo que no. Por otro, creo que generaría un conflicto de competencias con los técnicos de laboratorio y hasta con los profesionales de enfermería", sostiene.

Estos últimos, reunidos en la Mesa de la Profesión Enfermera —que aglutina al Consejo General de Enfermería y al Sindicato de Enfermería Satse—, se han mostrado en contra de una manera más clara y evidente. "La realización de las pruebas de detección del coronavirus es una actividad sanitaria asistencial que deben realizar, en todo caso, las enfermeras, enfermeros u otros profesionales sanitarios cualificados, dada la trascendencia que la realización, interpretación y resultados de las mismas tienen para la salud de los ciudadanos. La realización de estas pruebas es compleja y requiere de un profesional sanitario preparado, como las enfermeras y enfermeros. Lo contrario es poner en riesgo la salud de los pacientes y alterar la fiabilidad de las pruebas", dijeron, a través de una nota de prensa. Tal y como criticaron, la propuesta de las farmacias no es más que "un nuevo intento de ampliar su ámbito de negocio, que en este caso añade riesgos a la salud del conjunto de la ciudadanía".

"Los profesionales de la enfermería no estamos de acuerdo con esta propuesta porque creemos que los farmacéuticos no reúnen las condiciones adecuadas para poder realizar las pruebas, además de que no serían gratuitas. ", denuncia María José García, portavoz de Satse. López Casero, preguntada por esto, asegura que la propuesta "no entra" en el debate de sobre quién recaería el pago de los test. Según dice, es algo que habría que establecer en ese protocolo de salud pública que elaborarían las autonomías.

Las oficinas de farmacia NO son centros de salud. Por ello, las pruebas de detección del #coronavirus NO se deben realizar nunca allí. Son pruebas que deben realizar profesionales sanitarios como enfermeras y enfermeros https://t.co/FlJMJu4U6F #COVID19 #SanidadPublica pic.twitter.com/MjARCRcfIX — SATSE (@Sindicato_SATSE) September 30, 2020

Pero, ¿qué dice la legislación? Tal y como detalla un especialista en microbiologia que trabaja en el diagnóstico covid-19, la ley de especialidades recoge que sólo los especialistas —que son los que trabajan cuatro o cinco años como médicos interno residente (MIR) o farmacéuticos interno residente (FIR)— pueden realizar pruebas diagnósticas in vitro —como estos test— y recoger pruebas biológicas más allá de las destinadas a determinar un embarazo o a medir el nivel de azúcar en sangre.

En este mismo sentido, el microbiólogo Rafael Cantón aseguró en una entrevista que estas pruebas de detección rápida de covid "sólo puedan manejarlas los profesionales". La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), por su parte, concluyó que los test de antígenos deben realizarse "donde haya un laboratorio de microbiología". Si no lo hay, uno deberá autorizar a la institución concreta o al personal que más tarde lo llevará a cabo.

Andalucía, Madrid y Murcia, dispuestos

A pesar de las voces en contra, y de que se necesita una regulación por parte del Ministerio, ya hay comunidades que han declarado estar dispuestas a que las farmacias de su región realicen test de antígenos. Una es Andalucía, cuyo consejero de Salud, Jesús Aguirre, dijo que la idea podría llevarse a cabo "sin ningún problema" y "generalizarse". Otra es Murcia, tal y como aseguran López Casero y Gallinal. Y la última es Madrid. Su presidenta, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, ya afirmó en una entrevista en Trece que su Ejecutivo ya estaba en conversaciones con el sector.

La líder regional, en cualquier caso, ya propuso como medida estrella realizar test de antígenos en las zonas básicas de salud que confinó hace algunas semanas, medida que echó por tierra la nueva orden del Ministerio de Sanidad que entró en vigor el pasado viernes por la noche y que ordenó el cierre del municipio de Madrid capital en su totalidad. Ayuso aseguró que haría un millón en una semana. Finalmente, ni una cosa ni la otra. Habrá que ver ahora si finalmente echa mano de las farmacias para realizarlos y si la propuesta, a pesar de sus no pocos detractores, sale adelante en alguna otra autonomía.

