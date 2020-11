Dos años de mano tendida de Casado: apoyo sí, pero sólo si el PSOE renuncia a su programa y aplica las políticas del PP

Publicada el 13/11/2020 a las 06:00

El Gobierno “ha pagado a Bildu” su apoyo a los Presupuestos con la moneda del traslado de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco, a Esquerra con “la exclusión del español como lengua vehicular en toda España” y a Podemos con “una subida abusiva de impuestos”. El presidente del PP, Pablo Casado, insistió este jueves en estos argumentos, así como en su pronóstico de que el país se encamina a un “suicidio” económico, pocos minutos después de que el Congreso diese luz verde por amplia mayoría (198 votos a favor por 150 en contra) al inicio de la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Han pasado 669 días desde de que una derrota en esta misma votación precipitase la convocatoria de elecciones anticipadas.

Casado, sin embargo, quiso dejar muy claro que la dureza de sus argumentos no desmiente su supuesta disposición al diálogo. “Hemos tendido la mano”, aseguró, pero “para bajar impuestos” e “incrementar la competitividad”. Para que las ayudas de Europa “se puedan ejecutar y no se repartan de forma clientelar”. Para que consigan “crear empleo a medio plazo, no de forma intensiva”. El PP, defendió recuperando una de las expresiones favoritas de Mariano Rajoy, “es un partido previsible. Un partido de Estado”.

Pero con el proyecto de Presupuestos que ha presentado el Gobierno el PP no puede “arrimar el hombro, porque sería arrimar el hombro a un precipicio”, se justificó. Y si no ha habido negociación con Pedro Sánchez, remarcó, ha sido porque él no ha querido, no porque el PP no le haya tendido la mano. Y para defender esta tesis, retó a la prensa repasar la hemeroteca y las sucesivas ofertas de diálogo que asegura haber trasladado al presidente del Gobierno en los últimos dos años.

Son “cuatro momentos verificables en hemeroteca en los que el PP ha mantenido la mano tendida. [Sánchez] no podrá decir que no hemos intentado remar para la salida de esta crisis”, aunque traten de “engañar a la gente como ayer (por el miércoles) intentó la señora Montero de muy malas formas”, se quejó.

Los “momentos verificables” a los que se refiere Casado son los siguientes:

2/8/2018 | Oposición “firme, pero responsable”

“El 2 de agosto de 2018 estuve en Moncloa y ofrecí una decena de pactos para que [Sánchez no tuviera que] depender de los que le apoyaron en la moción de censura y entre ellos estaban los Presupuestos”, aseguró Casado este jueves.

La hemeroteca dice otra cosa. En aquella cita, celebrada poco después de la moción de censura que abrió a Sánchez la puerta de la Moncloa, Casado ofreció lealtad, pero para aplicar las políticas del PP que según él son las que favorecen “una política económica que garantice crecimiento económico y creación de empleo”. Pidió rebajar impuestos —sólo dos meses antes se habían aprobado los Presupuestos del PP, los que todavía siguen en vigor— y mantener la política de austeridad.

Su discurso de aquel día se centró en el rechazo de cualquier negociación con los independentistas catalanes, de cualquier traslado de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco y en el ofrecimiento de pactos en materia de educación, pensiones, agua y violencia de género. Pero ni una palabra sobre Presupuestos.

20/11/2019 | Investidura no, gobernabilidad sin Podemos sí

“Tras las generales, también le dije que en vez de abrazarse a Pablo Iglesias lo que podía hacer era conseguir apoyos para la investidura” y que después el PP facilitaría “la gobernabilidad en base a varios pactos” que incluirían los Presupuestos, sostiene Casado.

Lo cierto es que lo que entonces ofreció Casado a Sánchez, cuando ya había alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos para un Gobierno de coalición, es que resolviera como pudiera la investidura y que después negociase con él unos Presupuestos basados en una rebaja de impuestos y “rigor en el gasto”, que es como el PP llama a la política de austeridad que avaló los recortes de la era Rajoy. Y no sólo eso: pactar la aplicación, una vez más, del artículo 155 a Cataluña, actualizar el modelo de pensiones y negociar un pacto educativo. No fue en una entrevista en Moncloa, sino en declaraciones tras una reunión del PP europeo en la localidad croata de Zagreb.

Entonces Casado hacía frente a la presión del expresidente José María Aznar y de la que luego fue, durante unos meses, su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, partidarios ambos de un Gobierno PSOE-PP de concentración o de colaboración para evitar la llegada de Unidas Podemos al Ejecutivo.

17/02/2020 | “El partido de los moderados”

“Le volví a decir [a Sánchez] que podíamos acordar los Presupuestos”, pero “con dos condiciones: que no nombrara a (la exministra) Dolores Delgado fiscal general del Estado y que levantara la mesa de autodeterminación” pactada con Esquerra para buscar una salida al conflicto en Cataluña.

Aquel día, en realidad, la “mano tendida” de Casado consistió en exigir a Sánchez que renunciase a su programa de gobierno a cambio del apoyo del PP para aplicar las políticas que defiende la formación conservadora, incluida una rebaja de impuestos y el mantenimiento de la legislación laboral que Rajoy impuso en plena gran recesión. También, por supuesto, que pusiese fin a la mesa de diálogo sobre Cataluña y que renunciase a situar a Delgado como fiscal general y a reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal.

El PP, declaró entonces Casado, “es un partido de Estado. No sólo de Estado, también de Gobierno. Por eso no puede limitarse a la crítica y quedarse de brazos cruzados”. Es “el partido de los moderados” y por eso, proclamó, había acudido a la Moncloa a hablar con Sánchez “con la mano tendida para llegar a acuerdos y que no tenga que depender de los independentistas y batasunos”.

2/09/2020 | “Por nosotros no va a quedar”



“Más recientemente volví a la Moncloa y, como [Sánchez] me dijo que ya tenía los Presupuestos aprobados y me tenía que sumar, le dije que al menos hiciésemos una estrategia con fondos europeos pactando el plan de reformas, pactando el cumplimiento de recomendaciones específicas (de la UE), y haciendo una autoridad independiente para gestionar los fondos”.

Lo que hizo Casado en esta visita a Moncloa, sin embargo, fue negarse a negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y pactar la renovación de las instituciones públicas pendientes. Eso sí, anunció haber acordado la creación un órgano independiente para gestionar las ayudas de reconstrucción europea que denominó Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España con el fin de evitar el “clientelismo peronista” del Gobierno. Una agencia cuya creación en realidad nunca llegó a ser pactada, como aclaró poco después la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Aquel día el líder del PP puso como condición para hablar de Presupuestos y de los órganos constitucionales que Sánchez previamente expulsase de su Gobierno a Unidas Podemos. Si quiere sacar adelante los Presupuestos, sugirió aquel día, que hable “con Podemos y Ciudadanos, que no tienen problema en sentarse a negociar con un partido investigado por presunta financiación irregular”.

Y exigió la retirada del proyecto de ley educativa, reformas legales urgentes contra la ocupación ilegal de viviendas y actuaciones contra la inmigración irregular, que relacionó con la entrada en España de personas infectadas, así como poner fin al traslado de presos de ETA a prisiones más cercanas al País Vasco. También exigió un plan de choque económico para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.

Eso sí, después de plantear estas exigencias, que incluían la ruptura del Gobierno, proclamó: El PP está, como siempre, “dispuesto a arrimar el hombro”. “La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez” pero “por nosotros no va a quedar”.