Las aguas residuales de Madrid llevan dos semanas alertando de un posible aumento de casos

02/03/2021

El llamado Sistema Vigía del Canal de Isabel II, el sistema de análisis de restos del coronavirus en las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, lleva dos semanas indicando un aumento de la carga viral. Los expertos aseguran que un crecimiento de esta variable suele anticipar, en las semanas posteriores, el despegue de los casos detectados, la incidencia acumulada y, por tanto, las hospitalizaciones y las muertes. La tendencia se detecta desde el 23 de febrero, días después del alivio en las restricciones anunciado por el Ejecutivo regional y criticado por el central.



No hay noticias, sin embargo, de que el aviso vaya a servir para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelva atrás y endurezca las medidas, a pesar de ser la comunidad más afectada por la pandemia en estos momentos: en cuanto a contagios y en cuanto a porcentaje de pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). De hecho, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha anunciado este martes que se plantean retirar el toque de queda.



Desde el 23 de febrero, el Sistema Vigía detecta un aumento de las unidades de genoma/litro en la media de todas las muestras analizadas en la Comunidad de Madrid, una tendencia que se ha asentado tras la publicación este martes de los datos más actualizados. Tal y como se puede comprobar en los gráficos, el número de pozos con un aumento de presencia del SARS-CoV2 ha crecido sustancialmente: en una semana han pasado, aproximadamente, de ser menos de 100 a los 150 que se registran en la última recopilación. En el mismo sentido, han caído las muestras en las que se detecta una disminución de los restos del virus.



En cuanto a los municipios afectados por un ascenso débil o fuerte de la concentración de restos del virus en sus aguas residuales, han pasado de los 67 que se identificaban el pasado viernes a los 68 de este martes. 29 de ellos cuentan con altos niveles de coronavirus en sus sistemas de alcantarillado. En la capital, los distritos en los que se registra un ascenso han pasado de ocho a diez: Fuencarral-El Pardo, Moncloa, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro, San Blas, Hortaleza, Barajas y Chamartín.





"Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es poder levantar el toque de queda. Ese es el primer objetivo que plantearnos en los próximos días", ha asegurado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, a pesar de que los datos de las aguas residuales pueden indicar una remontada de la incidencia acumulada en las próximas semanas. No son una ciencia exacta, pero se deben tener en cuenta. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sacó pecho en la presentación del proyecto del Canal de Isabel II: aseguró que se trata del "mayor sistema de vigilancia temprana del covid-19 en aguas residuales de toda Europa". Sin embargo, por el momento, el crecimiento detectado no se ha utilizado para aumentar las restricciones, ni para advertir a la población de que extreme las precauciones.



Según el último recopilatorio publicado por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid sigue siendo la primera en cuanto a incidencia acumulada (casos/100.000 habitantes) a 14 días, con 284,58 y lejos aún del control de la transmisión. Solo están por encima Ceuta y Melilla. El porcentaje de pacientes covid en sus UCIs es la mayor del país, con un 43,41%. El fin de la tendencia positiva, por lo tanto, añadiría más presión a un sistema hospitalario que no termina de destensar sus servicios asistenciales.