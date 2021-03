Un documento del Ayuntamiento reconoce el "déficit" de rastreadores en Madrid durante la segunda ola

Publicada el 04/03/2021 a las 17:00 Actualizada el 04/03/2021 a las 17:39

Un documento elaborado por el Ayuntamiento de Madrid durante la segunda ola sobre prevención de epidemias asegura que "permaneceremos durante meses en una situación similar a la actual, sin otros medios de prevención y tratamiento, con déficit de recursos dedicados al rastreo de casos en brotes". El Consistorio reconoce mediante este informe que los trabajadores contratados por las autonomías, también por la Comunidad de Madrid –que ejerce la competencia en el ámbito de esta corporación municipal– no eran los suficientes. La referencia aparece en el Plan Municipal de Contingencias y Resiliencia en Epidemias, elaborado por el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida en base a los Acuerdos de la Villa, firmados junto a la oposición.



El plan busca organizar y coordinar la actuación a nivel municipal frente a futuras epidemias o pandemias, dentro de las limitadas competencias en materia de Salud Pública de las que dispone el Ayuntamiento: gestión de los servicios municipales a su cargo, transporte público, limpieza y desinfección urbana y otros servicios. El documento, además, "resume la evidencia científica y categoriza las actuaciones que han de ser más eficientes en la prevención y control de epidemias según los agentes potencialmente causales y sus vías de transmisión", asegura el Consistorio. Fue presentado el pasado lunes y está disponible aquí.



Dentro del capítulo "situación actual" se incluye un subapartado denominado "previsiones a corto/medio plazo", en el que se detalla que "en el momento de elaboración de este documento la pandemia por SARS-CoV2 se encuentra en su segunda oleada". El informe está claramente desactualizado a pesar de haber sido presentado este lunes, asegurando que "no existen vacunas comercializadas contra ninguno de los coronavirus que producen enfermedad en humanos". Posteriormente, se predice que "permaneceremos durante meses en una situación similar a la actual, sin otros medios de prevención y tratamiento, con déficit de recursos dedicados al rastreo de casos en brotes".

Unas páginas antes, el plan del Ayuntamiento de Madrid, en su recopilación de medidas en marcha para contener la pandemia, hace una referencia a la "constitución en todas las CCAA de equipos de rastreadores para el seguimiento de casos y detección de contactos estrechos de los mismos". "Estos equipos," –continúa el documento– "unas veces adscritos a los servicios de salud pública y otras a los equipos de atención primaria, se han revelado insuficientes en dos aspectos: la capacidad de localizar exhaustivamente los casos y sobre todo, la capacidad de imponer el cumplimiento obligatorio de los aislamientos o cuarentenas procedentes".



En el documento, el Ayuntamiento de Madrid reconoce que los rastreadores en la Comunidad de Madrid eran "insuficientes". Sin embargo, la corporación municipal dirigida por José Luis Martínez-Almeida nunca ha emitido una sola crítica hacia la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por el mismo partido, el PP.



Los epidemiólogos y especialistas en Salud Pública aseguran que los rastreadores no pueden cortar de golpe la transmisión cuando se descontrola y se convierta en comunitaria, pero que pueden evitar que una ola despegue en un escenario de menos de 100/casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la incidencia acumulada. Sin embargo, Madrid negó durante mucho tiempo que contara con menos trabajadores en esta labor de los recomendados. A finales de julio, el vicepresidente, Ignacio Aguado, afirmó que el número de estos profesionales "no es un problema" en la Comunidad de Madrid, y que se irían contratando según se necesitaran. La lógica debería ser justo lo contraria, advertían en mayo los expertos: ficharlos para evitar que se descontrole la incidencia y no cuando se descontrola.



En septiembre, en plena guerra con el Gobierno central, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció finalmente que Madrid necesitaba el doble de rastreadores. En noviembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó desconocer por qué el Ejecutivo regional solo había solicitado 150 rastreadores militares cuando había, por entonces, más de 2.000 disponibles. En la actualidad, la Comunidad cuenta con más de 1.500 rastreadores, pero su cifra de trazabilidad (porcentaje de casos del que se conoce su origen) es de los más bajos del país. Y no ha pedido en todo 2021 más efectivos a Defensa.