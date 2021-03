Publicada el 27/03/2021 a las 13:19 Actualizada el 27/03/2021 a las 14:10

Viernes 26 de marzo en Madrid después de las 23 horas: decenas de personas se agolpan en la céntrica calle Espoz y Mina, en el barrio de Sol y situada entre la céntrica Puerta del Sol y la plaza del Ángel. Y lo hacen no para visitar museos ni acudir a ver una obra teatro sino para seguir de fiesta tras cerrar los locales de restauración y de ocio. Y lo hacen, además, sin apenas mascarillas, sin respetar las distancias de seguridad, pasado el toque de queda y mientras aumentan los contagios en la Comunidad de Madrid a las puertas de Semana Santa.

Juanma Samusenko grabó un vídeo de tan sólo 32 segundos pero en el que queda claro el ambiente a esa hora en el centro de Madrid. Las imágenes, publicadas minutos después de las 23 horas, han corrido como la pólvora por las redes sociales ante la indignación tuitera general. "Que esto se permita cada fin de semana no es libertad, es una falta de respeto", "Pobres sanitarios, no se merecen esto" o "Madre mía las colas para entrar en el Museo del Prado", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a las airadas reacciones en Twitter tras una publicación que ya acumula más de millón y medio de reproducciones.

La euforia de los museos en el Madrid de Ayuso y Almeida. https://t.co/Sru9dHqF3t — Rita Maestre (@Rita_Maestre) March 27, 2021

Llevamos meses sin besar, abrazar y ver a nuestra gente para cuidarnos y salir cuanto antes de esta pesadilla. Todos queremos salir y disfrutar sin miedo, pero somos responsables .



Que esto se permita cada fin de semana no es libertad, es una falta de respeto a todas. https://t.co/kOfEfGRY4k — María Pastor (@MariaPastorV) March 27, 2021

Calle Espoz y Mina, Madrid. 26 de marzo de 2021. Qué profunda falta de respeto hacia las víctimas de la pandemia, hacia los que se están dejando la vida por salvarnos y hacia todos los que llevamos un año intentando hacer las cosas bien. No tengo palabras para esta gente... https://t.co/EbyKgTuHxK — αlbα (@albubusito) March 27, 2021

Menos mal que esto es una visita cultural y no el 8M. https://t.co/0ya8ZX0lRB — ExaltadaLocaModerna™ Hasta el pussy¹⁰⁰⁰⁰⁰ (@_TheIronMaiden_) March 27, 2021

Madre mía las colas para entrar en el museo del Prado. https://t.co/MKkeEp52Kr — Doña Merkel (@GobernoAlem) March 27, 2021

En Madrid no existe el coronavirus. La vida sigue como antes... y en breve muchos de ellos, positivos o asintomáticos, vendrán por aquí a compartirlo con nosotros. Aquí, donde en cualquier aldea hay más restricciones que en la capital de España https://t.co/yiEmAeDorI — Fran Hermida (@FranHermida1) March 27, 2021

Veo este vídeo en bucle en mi TL y es imposible no cabrearse. Si Ayuso y Almeida pasan, el consejero de Sanidad no tiene nada que decir? Pobres sanitarios, no se merecen esto https://t.co/lOWWS0LxpW — Pilar Velasco (@Pevelasco) March 27, 2021

Al vídeo de Juanma Samusenko se sumaba horas después una imagen que Olmo Calvo, fotógrafo de El País, de la misma calle.

Un grupo de personas, muchas de ellas francesas, cantando en la calle de Espoz y Mina, junto a la Puerta del Sol, después de que cerrasen los bares por el toque de queda a las 23 horas

Madrid, 26/03/2021

Foto: Olmo Calvo / El País@el_pais_madrid @el_pais https://t.co/Bc2J6AHuPe pic.twitter.com/ARHZ9LAfgp — Olmo Calvo (@OlmoCalvo) March 27, 2021

"La visita del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen en Madrid"



Óleo sobre lienzo de Isabel Díaz Ayuso. 2021 pic.twitter.com/gbE2OJQXaU — Luis Martínez (@luis_sisepuede) March 27, 2021

Fotón de @OlmoCalvo que resume el nivel de incoherencia e irresponsabilidad. Esto es #Madrid cuando entramos en la cuarta ola y la presión hospitalaria crece. El gobierno autonómico del PP lo llama #libertad, el secuestró de la palabra para hacer campaña. https://t.co/4hZfQFt7Ru — Esther Rebollo (@estherrebollo) March 27, 2021

Estaban admirando la arquitectura del Madrid antiguo, no estaban ni habían bebido https://t.co/FiqA3IfkEs — jrmrdco (@jrmrdco) March 27, 2021

Ambas estampas llegan después de una semana en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamentase que se diga que "Madrid solo es atractiva por las borracheras", pues entiende que ello "es atacar a la imagen de Madrid". "Todo aquel que viene a visitarnos viene a visitar museos, a visitar también comercios y también a veces los bares, y vienen de Francia o vienen de Móstoles, a mí eso no me tiene que importar, lo importante es que se cumplan las medidas de seguridad y por tanto que no tengamos que lamentar crecidas de contagios", aseguró este lunes la mandataria.