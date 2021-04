Publicada el 02/04/2021 a las 06:00

Leticia vive en València. Su padre y su madre, de 80 y 82 años respectivamente, viven en Guadarrama (Madrid). Hace unas semanas recibieron una llamada del sistema sanitario de la Comunidad para vacunarse. Lo que es una indudable buena noticia se convirtió en un quebradero de cabeza para la familia: les citaban en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, a más de 60 kilómetros de su lugar de residencia y deficientemente comunicado por transporte público. La administración autonómica madrileña está inmunizando a los mayores de 80 adscritos a mutuas –por haber sido funcionarios, por ejemplo– o a la sanidad privada en el Zendal, a pesar de que las personas de este tramo etario pueden tener dificultades para desplazarse. Ninguna otra comunidad aplica un plan parecido y la mayoría están vacunando a los más vulnerables en sus domicilios, en centros de salud o en recintos habilitados cerca de la residencia de los que son llamados.



El padre de Leticia fue el primero que recibió la llamada. Preguntó: "¿No me podéis vacunar en Guadarrama, en el centro de salud?". La respuesta que obtuvo fue: "ya le llamaremos". El día siguiente llamaron a la madre y la citaron para el domingo. "¿Llamas a dos personas que viven juntas y no te molestas en comprobar que viven juntas?", se pregunta. Leticia empezó a llamar al teléfono de información sobre el covid de la Comunidad de Madrid, primero para intentar que les inmunizaran en el ambulatorio que tenían más cerca y, posteriormente, para al menos intentar no tener que hacer cuatro viajes, cada uno de más de 60 kilómetros, para administrarles el producto.



Afortunadamente, Leticia contaba con una amiga en Madrid que pudo llevar a sus padres al Zendal. Llamando insistentemente, logró que el sábado vacunaran a la pareja, por lo que la historia cuenta con final feliz pero deja una duda: ¿por qué la Comunidad de Madrid vacuna en el Zendal a mayores de 80 años de toda una Comunidad de 8021 kilómetros cuadrados?



No es el único caso. "Mi madre tiene 80 años y fue vacunada en el Zendal. Es de Muface, fue funcionaria. No es dependiente, pero estaba recién operada y sola no podía llegar", explica Raquel. "El de seguridad estaba empeñado en no dejar que pasara acompañada. Finalmente accedió. No entiendo que envíen a personas tan mayores a un sitio así en lugar de utilizar la infraestructura distribuida existente".



A preguntas de infoLibre, la Comunidad de Madrid ha asegurado que los mayores de 80 años se vacunan "a través de las enfermeras de sus centros de salud. El profesional de Atención Primaria contacta por teléfono previamente con el paciente para concertar día y hora de vacunación". Sin embargo, no ha contestado ante la explicación por parte de este periódico de que contaba con varios testimonios que aseguraban que sus mayores adscritos a la sanidad privada habían sido inmunizados en el Zendal. Tampoco han respondido a la pregunta de si se les ofrece alguna alternativa a las personas de más de 80 años que manifiestan no poder hacer el desplazamiento hasta el hospital.



La vacunación de los mayores de 80 años en el Hospital Enfermera Isabel Zendal ofrece, sin embargo, una ventaja derivada de las propias carencias de la administración sanitaria madrileña: los centros de salud, a pesar de las excepcionales necesidades, permanecerán cerrados de jueves a domingo, pero la inmunización a los convocados al Zendal seguirá durante los días festivos, ya que los centros hospitalarios se quedan abiertos.





¿Qué hacen en el resto de comunidades autónomas?



Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y La Rioja aseguran a infoLibre que vacunan a todos los mayores de 80 años en sus centros de salud o, en su defecto, en recintos habilitados cerca de sus lugares de residencia. Este periódico ha comprobado en las páginas oficiales de las administraciones autonómicas o en la prensa local cuál es el plan de las que no han contestado.



Andalucía vacuna a los mayores tanto en sus centros de salud como en otros espacios habilitados, pero que están a una distancia razonable del hogar de estas personas, como sucede, por ejemplo, en pequeños pueblos. Baleares utiliza pabellones fuera de la red de ambulatorios para vacunar con AstraZeneca, es decir, a personas menores de 65 años a las que se presupone más movilidad. Cantabria aún no está utilizando estos espacios de manera generalizada. Murcia vacuna en 17 puntos de vacunación "ubicados en la mayoría de áreas de salud", por lo que se garantiza la cercanía, la misma estrategia que siguen Navarra y Euskadi.



Desde que en enero empezaran a llegar las primeras dosis de la solución de Pfizer, expertos en vacunología, inmunología y salud pública señalaron las ventajas de utilizar grandes recintos, al margen de los centros de salud, para vacunaciones masivas. Permiten convocar a más gente, por lo que no se desaprovecha ni un solo vial; el riesgo de contagio se reduce; y permiten sumar esfuerzos de enfermeras tanto de los ambulatorios como de los hospitales. Sin embargo, advirtieron: para garantizar la accesibilidad, es necesario que se sitúen en los barrios, cerca del domicilio de los convocados. No todo el mundo puede utilizar con soltura el transporte público o el coche. Es, de hecho, la esencia de la Atención Primaria española, que cuenta con más de 17.000 centros repartidos por todo el territorio.



Madrid, sin embargo, ha ignorado estas recomendaciones.