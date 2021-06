Directo | Aragonès y Sánchez defienden retomar el diálogo y abandonar "revanchas" en un acto en Barcelona

Publicada el 07/06/2021 a las 08:37 Actualizada el 07/06/2021 a las 15:13

La pandemia continúa marcando la actualidad de la semana. España permitirá desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica.

Por otro lado, en el terreno político, este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Barcelona, donde se ha visto, por primera vez desde que fuera investido, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Ambos han coincidido en un acto de Foment del Treball, la patronal catalana, el mismo día en el que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha admitido que los indultos pueden "aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana".

Precisamente ya queda menos de una semana para que se celebre la manifestación convocada por la plataforma de la exdiputada Rosa Díez Unión 78 contra los indultos a los presos del procès —en la que participarán los cabezas de los partidos de derechas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

15.11. Arrimadas cuestiona la palabra de Junqueras y dice que Sánchez "venderá" a los españoles si le indulta. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cuestionado la palabra del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "venderá" a los españoles "por un plato de lentejas" si le indulta porque "un día" diga que renuncia a conseguir la independencia de Cataluña por la vía unilateral. "Si lo único que ha podido sacar Sánchez después de darles todo es que en una carta un día digan esto, es que nos ha vendido por un plato de lentejas", ha declarado Arrimadas a los periodistas ante el Tribunal de Cuentas, donde Cs ha presentado una denuncia contra la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra.

14.46. Junts defiende que el 1-O fue unilateral y pide "no descartar ninguna vía" tras la carta de Junqueras. La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha enmarcado este lunes la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cataluña en la cortesía institucional ante la formación de un nuevo Govern, y ha negado que esto represente "un punto de inflexión" en la situación del conflicto catalán. "Lo enmarcaría en la cortesía diplomática de la nueva formación del Govern, y habrá que ver si el Gobierno quiere que tenga recorrido a través de un diálogo y una negociación real y sincera. Un intercambio telefónico —entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès— y la coincidencia en un acto no representa un punto de inflexión", ha sostenido en rueda de prensa telemática. También se ha referido a la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que sostiene que la mejor vía para la independencia es la escocesa y lograr un referéndum pactado, y donde añade que no ve viable la vía unilateral.

14.28. Belarra celebra el "buen gesto" de Junqueras y defiende que los indultos contribuyen a la solución política en Cataluña. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, es un "buen gesto" y también ha subrayado que la concesión de los indultos a presos del procés sería un paso relevante para "desjudicializar" el conflicto en Cataluña en favor de su "solución política". Así lo ha subrayado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

14.27. ERC asegura que no renuncian a "ninguna vía democrática" y prioriza el diálogo. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que su partido no renuncia "a ninguna vía democrática política para solucionar el conflicto", después de que el presidente del partido, Oriol Junqueras, haya afirmado que la vía unilateral no es viable ni deseable. "No renunciamos a ninguna vía democrática política para solucionar el conflicto. Pero la apuesta, la prioridad, lo que queremos explorar y sabemos que con voluntad puede funcionar, es el diálogo y la negociación", ha dicho al preguntársele en rueda de prensa si Junqueras ha renunciado a la vía unilateral en una carta publicada en el Ara y laSexta. "Más allá de las interpretaciones, lo que ha explicado y lo que transmite el artículo es esta apuesta por el diálogo y la negociación para poder solucionar un conflicto que es de naturaleza política y democrática", ha destacado Vilalta.

14.25. Almeida asegura que los "líderes independentistas no renuncian a romper el modelo constitucional y machacar la convivencia". El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que "los líderes independentistas no renuncian a romper el modelo constitucional ni a machacar la convivencia". Así se ha expresado el regidor ante la prensa, desde el Palacio de Cibeles, después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya admitido que los indultos pueden "aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana", y ha reiterado que la vía unilateral no es viable ni deseable, tal y como ya había afirmado en septiembre de 2018. Martínez-Almeida ha apuntado que "la vía unilateral no funcionó porque hubo un Estado de Derecho enfrente que puso instrumentos constitucionales", ya que "si no hubiera sido por el Estado de Derecho, Junqueras hubiera intentado triunfar y hubiera triunfado".

14.19. El PSC ve a Junqueras hacerse "autoenmienda y autocrítica" al defender los indultos. La vicepresidenta del Parlament y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha tildado de "autoenmienda y autocrítica" las declaraciones de este mismo lunes del líder de ERC, Oriol Junqueras, en las que defendía los indultos a los presos del 1-O y decía que la vía unilateral no es deseable. En rueda de prensa telemática, la dirigente socialista ha asegurado que es una enmienda al programa con el que ERC se presentó a las elecciones del 14F y también "a la promesa solemne que hizo Aragonès, diciendo que esta sería la legislatura de culminación de la independencia". También para Granados es una autocrítica a la actuación de Junqueras así como de su proyecto político, y se ha preguntado si "siendo una buena noticia, el partido piensa lo mismo que dice Junqueras en el artículo", y espera que ERC lo aclare.

13.50. Andalucía será la primera región europea con certificado de vacunación validado por la UE. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que Andalucía será la primera región europea en contar con un certificado de vacunación validado por la UE. Moreno ha hecho este anuncio durante su primera comparecencia pública tras haber superado el covid, en el acto de presentación en Sevilla del futuro hospital Cartuja-Macarena. Para el presidente, esa validación de la UE al certificado de vacunación de Andalucía demuestra, sin duda, que el trabajo "bien hecho" que ha llevado a cabo la administración autonómica está dando sus frutos. Ha expuesto que la previsión es que desde hoy mismo las personas mayores de 65 años reciban por correo convencional toda la documentación relativa al certificado de vacunación, mientras que el resto de la población podrá tener acceso al mismo a través de la app Salud Andalucía o de la página web ClicSalud+ del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Aparte del certificado de vacunación, habrá otro documento para las personas que no estén vacunadas por haber tenido covid en los últimos seis meses y que se encuentran en esa situación de inmunidad que genera haber pasado la enfermedad. Asimismo, se podrá en marcha un tercer carnet para las "personas libres de covid", certificando a través de test de antígenos o de una PCR que no tienen la enfermedad, y que será de especial utilidad para participar en determinadas actividades o eventos.

13.36. Sánchez pide en Cataluña abandonar "justificaciones y revanchas y apostar por soluciones". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes abandonar "justificaciones y revanchas y apostar por las soluciones", al intervenir en un acto en Barcelona ante el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. "Tenemos que ser generosos, responsables, y tenemos que esforzarnos unos y otros. Me gustaría que dejáramos atrás la dialéctica estéril que ha impregnado también la política española en los últimos años de 'Los unos y los otros' y apostar por un nuevo 'Nosotros", ha concluido.

13.27. Aragonès defiende retomar el diálogo: "Es una oportunidad y una obligación". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este lunes retomar el diálogo y la negociación con el Gobierno: "Es una oportunidad y una obligación", aunque ha reconocido que habrá dificultades. Lo ha dicho en el acto de condecoración al editor Javier Godó en el 250 aniversario de Fomento del Trabajo, al que han acudido el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer acto donde coincide con Aragonès, tres días después de su conversación telefónica. Ha constatado que el Gobierno ha dado pasos para avanzar en la solución al conflicto, pero ha advertido de que "no es normal que haya presos políticos y exiliados, y que Cataluña no pueda decidir su futuro".

13.25. El PP responde a Iceta que "no cabe mayor vergüenza e insulto a los españoles" que indultar a los líderes del 'procés'. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado que espera que sea "un éxito" la concentración contra los indultos convocada este domingo en la Plaza de Colón por la plataforma Unión 78 porque, según ha dicho, "no cabe mayor vergüenza e insulto" a los españoles ni "mayor violación a la unidad" de España que aprobar esa medida de gracia para los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. De esta forma ha respondido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quién ha defendido este lunes en la Cadena Ser los indultos a los líderes del procés como una apuesta "bastante sensata" para la "reconciliación" y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano. "Hemos oído al ministro Iceta que dice que les van a indultar antes del verano. No cabe mayor poca vergüenza, no cabe mayor insulto a todos los españoles, no cabe mayor violación de la unidad de nuestro país. Por eso, esperamos y deseamos que haya un apoyo mayoritario a esa manifestación del próximo domingo", ha declarado Beltrán.

13.20. El Gobierno recibe la carta de Junqueras como un "movimiento importante" mientras sigue estudiando los indultos. El Gobierno cree que se ha producido un "movimiento importante" con la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que admite que los indultos pueden "aliviar el conflicto", y en la que reniega de la vía unilateral, al asegurar que no es viable ni deseable, según explican a Europa Press fuentes gubernamentales. Esta carta llega dos semanas después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera un giro a su estrategia con Cataluña y abriera la puerta a conceder los indultos a los políticos catalanes independentistas condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El Ejecutivo lleva semanas haciendo pedagogía sobre la necesidad de apostar por la "concordia", la "convivencia" y el "diálogo" para resolver ese conflicto, frente a la "venganza" y la revancha", mientras el Ministerio de Justicia termina de preparar los expedientes que prevé elevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Eso sí, ante esta estrategia, el Gobierno esperaba del independentismo un gesto que demostrara que los indultos son bien recibidos y que pueden ayudar a la reconstrucción de los "puentes" de diálogo que se dinamitaron del todo en 2017, para justificar así la posible adopción de una polémica medida que ha generado un fuerte rechazo en la oposición pero también en algunos sectores del PSOE.

13.07. El presidente de Foment del Treball pide a Sánchez y Aragonès que "no se cansen de dialogar". El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha pedido a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que "no se cansen de dialogar" porque Cataluña y toda España lo necesitan, y también que profundicen al máximo en sus complicidades y las de sus gobiernos para que el resultado sea un éxito. Lo ha dicho en el acto de condecoración al editor de La Vanguardia, Javier Godó, en el 250 aniversario de Fomento del Trabajo, al que han acudido Sánchez y Aragonès, siendo este el primer acto donde ambos coinciden tres días después de su conversación telefónica. El presidente de la patronal ha añadido que las empresas necesitan de estabilidad económica y jurídica para desarrollar sus actividades y que para eso "es necesario normalidad política entre los gobiernos de Cataluña y España" con los instrumentos que sean necesarios para resolver la situación actual.

12.56. Sánchez, Aragonès, Collboni y Marín coinciden en la condecoración a Godó en Barcelona. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, han coincidido este lunes en el acto de condecoración al editor Javier Godó en el 250 aniversario de Fomento del Trabajo. Sánchez y Aragonès se han encontrado en la capital catalana tres días después de su conversación telefónica, en una ceremonia que ha abierto el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, y a la que también ha asistido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Asimismo, han acudido los secretarios generales de UGT en Cataluña y de CCOO en Cataluña, Camil Ros y Javier Pacheco; el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus; el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, y el expresidente del Fomento del Trabajo Joaquim Gay de Montellà, entre otros.

12.17. Casado plantea en el Congreso medidas urgentes para recuperar el turismo británico ante el "caos y vaivenes" de Sánchez. El PP ha planteado en el Congreso una batería de medidas urgentes para recuperar el turismo británico en España ante "el caos y los vaivenes" del Gobierno. Entre sus propuestas, aboga por intensificar las "negociaciones diplomáticas al más alto nivel" con las autoridades británicas para el levantamiento de las restricciones y la inclusión de los destinos turísticos españoles dentro de la lista verde de países recomendables para viajar, así como sufragar íntegramente el coste de las pruebas PCR exigibles a esos viajeros al volver a su país. "Proponemos que se levanten las barreras a la movilidad a España, y recuperar el turismo con Reino Unido para evitar la pérdida de la temporada de verano y que se siga destruyendo empleo", ha avanzado el líder del PP, Pablo Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

12.15. Andalucía exige al Gobierno "liderazgo" en Europa y que evite "estar pidiendo permiso" a Marruecos. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reclamado este lunes que "espera que el Gobierno esté liderando las negociaciones" ante el anuncio hecho por el Gobierno de Marruecos de que en este verano tampoco habrá Operación Paso del Estrecho (OPE), así como ha exigido que "no se deje arrastrar y deje de estar pidiendo permiso a Marruecos", al igual que ha demandado que "ejerza su peso dentro de la Unión Europea para poder negociar estos asuntos". Durante su intervención en el encuentro Andalucía tras el estado de alarma, organizado por la Cadena Ser Andalucía, Marín ha sostenido sobre el anuncio de Marruecos que "todavía no lo podemos confirmar", mientras que ha descrito la Operación Paso del Estrecho, por la cual miles de marroquíes atraviesan España procedentes de diferentes países europeos para pasar las vacaciones en su país, como "una actividad económica" de la que participan sectores que ha enumerado como "las navieras, los puertos, las gasolineras, o las empresas del check-in", al tiempo que ha hecho extensivo su alcance, además del puerto de Algeciras, a los de Motril y Málaga.

12.07. Salud por Derecho denuncia que la UE sigue obstaculizando la suspensión de las patentes de las vacunas. En el marco de la celebración del Consejo de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se debatirá la suspensión temporal de las patentes de las vacunas del covid-19, Salud por Derecho denuncia que las medidas propuestas por la Unión Europea (UE) en este sentido son "claramente insuficientes". "La UE ha presentado un nuevo texto que contempla medidas claramente insuficientes para aumentar la producción y distribución de vacunas y demuestra una firme posición europea para impedir el consenso y obstaculizar la negociación del texto definitivo sobre la iniciativa de India y Sudáfrica, que vuelve a retrasarse", expresan desde Salud por Derecho. "Sin embargo, la Comisión Europea ha presentado una alternativa a esta propuesta, lo que supone una nueva traba en la negociación y una muestra más de la postura alejada que tiene el bloque europeo con la suspensión temporal de las patentes, pese a los repetidos compromisos de la presidenta de la CE, Ursula Von Der Layen, reconociendo a las vacunas como un bien público global", lamentan desde Salud por Derecho.

12.00. Illa pide a Aragonès una reunión de trabajo para abordar los "grandes retos" de Cataluña. El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha solicitado este lunes por carta una reunión de trabajo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para compartir "los grandes retos a los que debe hacer frente Cataluña y su ciudadanía a corto y medio plazo". En la carta, consultada por Europa Press, Illa explica a Aragonès que ha organizado su oposición a través de un gobierno alternativo, "consciente de la dificultad del momento, fruto de la pandemia y la crisis económica y social que se deriva, y con el convencimiento de que una buena oposición ayuda a hacer un buen gobierno". El jefe de la oposición ha asegurado que este gobierno en la sombra, que se constituyó este domingo, pretende "contribuir a hacer avanzar" Catalunya desde la lealtad institucional y la responsabilidad política, con una voluntad constructiva y con vocación de servicio.

11.50. La Guardia Civil saca de los muelles del puerto de Ceuta a 50 personas llegadas a la ciudad hace tres semanas. Efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta han sacado durante la mañana de este lunes de los muelles de levante y poniente del puerto de la ciudad autónoma a "al menos medio centenar" de personas con el objetivo de desmantelar los campamentos improvisados que han montado en sus escolleras con la esperanza de colarse como polizones en alguno de los barcos que cubren la ruta entre Algeciras y la localidad española norteafricana. El grupo, que ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional para que proceda a su filiación y a la apertura de expedientes de expulsión de territorio nacional, forma parte del contingente de "cientos" de súbditos del país vecino que permanece en la ciudad autónoma tras la crisis fronteriza que desató Marruecos el 17 de mayo, cuando entre 10.000 y 12.000 personas accedieron a la ciudad de forma irregular. Aunque las autoridades calculan que unos 9.000 ya han regresado al país vecino por voluntad propia, la administración local acoge todavía a casi un millar de menores solos en varias naves industriales, un polideportivo y un albergue provisional acondicionados expresamente a tal efecto.

11.40. Un centenar de denuncias tras una 'rave' con unas 600 personas en la sierra de Aznalcóllar (Sevilla). El entorno del puente de Madroñalejo del municipio sevillano de Aznalcóllar ha sido el escenario desde la noche del sábado y hasta el domingo de una rave convocada por una "empresa especializada en realizar fiestas de este tipo" y que ha contado con alrededor de 600 personas "de distintas nacionalidades", de las que alrededor de un centenar han sido denunciadas y multadas. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha indicado a Europa Press que las fuerzas de seguridad se vieron "desbordadas" ante la "avalancha de personas incontroladas", que se encontraban "sin respetar" las normas, no sólo las relativas a evitar la propagación de la Covid-19 sino también a las que se dirigen a prevenir los incendios. De hecho, estas personas se encontraban en una zona de alta densidad forestal donde la evacuación "sería imposible si se produjera un fuego". Además, desde la Policía Local se indica a través de sus redes sociales que en el dispositivo junto a la Guardia Civil colocado en la carretera SE-538, unos kilómetros antes de llegar al citado lugar de la macrofiesta, ha sido incautada cocaína, anfetaminas, cristal, hachís, marihuana, polen y MDMA. Tanto las sustancias como las denuncias han sido enviadas a la Subdelegación del Gobierno de España y se remitirán al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla para su análisis.

11.20. El Gobierno reitera la necesidad de renovar el GGPJ y superar "cualquier bloqueo". El Gobierno ha reiterado "la necesidad de proceder a la renovación de las instituciones del Estado, superando cualquier bloqueo que impida el correcto cumplimiento del mandato constitucional", en relación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido así a una pregunta registrada en el Congreso de los Diputados en la que el Grupo Parlamentario Vox pedía detalles sobre las previsiones que tenía de entablar conversaciones con las asociaciones judiciales tras la advertencia que éstas habían enviado a la Comisión Europea sobre el "riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España". En su respuesta, el Gobierno ha asegurado que mantiene un diálogo "permanente" con las asociaciones judiciales y fiscales que "se ha concretado en numerosos contactos y reuniones" para abordar la situación del CGPJ. Según ha precisado el Ejecutivo en el texto de 24 de mayo, la última reunión celebrada hasta entonces tuvo lugar el 22 de abril por videoconferencia. Participaron en ella el Secretario de Estado de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales.

10.55. Las contrataciones se dispararán un 21% este verano, hasta cerca de 440.000 empleos, en niveles de 2015. La campaña de verano generará 438.550 contratos en España, un 20,7% más que durante el periodo estival del año pasado, según se desprende de las previsiones de contratación de Randstad, que destaca que el dato estará en niveles de 2015. No obstante, Randstad ha explicado que la cifra estará todavía casi un 30% por debajo del volumen alcanzado en 2019, cuando el nivel de contratos superó las 621.000 firmas. Desde 2012 el volumen de contratos en verano no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los más de 621.000 alcanzados en 2019. Sin embargo, la irrupción del covid hizo que el indicador se desplomase en 2020 hasta las 363.242 firmas, aunque los avances en la vacunación y el levantamiento de las restricciones sanitarias favorecerán su incremento este año.

El mes de mayo de 2021 ha registrado el mayor descenso de paro de la serie histórica.

La afiliación ha crecido en 212 mil personas, pero más de medio millón de personas continúan en ERTE.

10.40. Errejón compara la protesta de Colón con la recogida de firmas contra el Estatut, que llevó a un "callejón sin salida". El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha comparado este lunes la concentración convocada contra la concesión de indultos a los presos del procés en la plaza de Colón con la recogida de firmas del Partido Popular contra el Estatut que llevó a un "callejón sin salida" que los españoles siguen pagando. En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Errejón ha criticado la protesta impulsada por la plataforma cívica Unión 78, y que llevará a PP, Vox y Cs a unirse nuevo en Colón contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la medida de gracia. En este contexto, Errejón ha considerado un fracaso la recogida de firmas del entonces líder del PP, Mariano Rajoy contra el Estatut catalán, que a su juicio solo contribuyó a empeorar la situación en Cataluña y que "seguramente dio réditos electorales" a los 'populares'. Así, y tras recordar que la medida de gracia es un mecanismo "perfectamente constitucional", Errejón ha asegurado que si la concesión de indultos ayuda en el conflicto político en Cataluña, el Gobierno contará con el apoyo de su formación, aunque espera que tomen una decisión "sin pensar en las encuestas".

09.45. Iceta espera que el Gobierno no se "vea obligado a actuar" y que las comunidades autónomas respeten lo acordado en el Interterritorial. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, espera que el Gobierno no se "vea obligado a actuar para constreñir desde el punto de vista judicial" y que las comunidades autónomas respeten el documento de obligado cumplimiento para la 'nueva normalidad' aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Iceta ha reconocido que "lo ideal" sería que el Ejecutivo no tuviera que "adoptar medidas porque las normas se cumplan". "El óptimo es que se tomen unos márgenes que permitan a todo el mundo estar muy convencido de que la decisión que toma es la más adecuada para su comunidad", ha añadido. El tercer extremo sería, como ya adelantó la ministra de Sanidad, que el Ejecutivo tenga que hacer que se cumplan las medidas. Por eso, Iceta ha recordado que pese a que todo el mundo tiene "más ganas de salir" y de quitarse "la faja" el "virus sigue suelto".

08.55. Iceta desliza que los indultos a los líderes del procés estarán listos antes de verano. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este lunes los indultos a los líderes del procés como una apuesta "bastante sensata" para la "reconciliación" y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano. "Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí... tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho", ha explicado Iceta en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Así, y recordando las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ha defendido la necesidad del "reencuentro y el regreso de la política", algo a lo que la medida de gracia "puede ayudar".

08.00. España permitirá desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados. España permitirá desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra el covid-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Así lo refleja una orden publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se modifican los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria. La Orden señala que el momento actual recomienda la introducción de un nuevo criterio relacionado con la vacunación. En concreto, la nueva modificación permite la entrada a España de personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como de los menores acompañantes a los que el Ministerio extienda los efectos.