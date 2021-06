Unidas Podemos denuncia por cohecho a López Miras por mediar en la operación de un familiar de García Egea

Publicada el 28/06/2021 a las 10:30 Actualizada el 28/06/2021 a las 10:31

Unidas Podemos (UP) ha presentado en los juzgados de Murcia la mañana de este lunes una denuncia por cohecho contra el presidente de la Región, Fernando López Miras, del PP. La denuncia se sustenta en los mensajes de móvil publicados por infoLibre y que muestran cómo el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, comunicó el 14 de abril al número 2 del PP, Teodoro García Egea, que la operación de un miembro de su familia tendría lugar seis días más tarde.

En su denuncia, la coalición de izquierdas sostiene que López Miras podría haber mediado "para adelantar una cirugía, saltándose las listas de espera" fijadas en cada hospital y que se basan en "criterios objetivos de urgencia, necesidad y conveniencia". "Si como parece –añade– se ha saltado la lista de espera en beneficio del familiar de una persona poderosa e influyente, es casi seguro que tal hecho ha preterido y perjudicado a otros pacientes 'comunes' de la Región de Murcia". Máxime, argumentan los denunciantes, cuando "la pandemia del Covid ha generado más retrasos de los habituales en ingresos e intervenciones quirúrgicas".

Lo conocido hasta la fecha, aduce UP, podría constituir un delito de cohecho de los previstos en los artículos 419 y 420 del Código Penal y castigado con penas de prisión. Los hechos "podrían indiciariamente evidenciar un trato de favor prevaliéndose [López Miras] de su cargo como presidente de la región de Murcia". Y dejarían también al descubierto "un uso privado sin control de la sanidad pública, vulnerando la probidad e imparcialidad que debe guiar el ejercicio de la función pública".

UP subraya que no consta que la información difundida "haya sido rectificada" a día de hoy. Ni consta, agrega Unidas Podemos, que los intervinientes en la citada serie de mensajes "hayan desmentido tales hechos, aunque sí han protestado por la difusión de lo que entienden eran mensajes y conversaciones privadas". La información fue publicada el 7 de junio. Al día siguiente, López Miras y García Egea presentaron una denuncia contra infoLibre por revelación de secretos. En ella no se cuestiona en ningún momento la veracidad de lo desvelado.

La denuncia resume la secuencia de mensajes, recuerda que López Miras trasladó al secretario general del PP la fecha de la intervención quirúrgica que acababa de comunicarle un alto cargo de la Consejería de Salud y cómo García Egea se lo agradeció de inmediato. Narra también cómo fue este quien avisó al presidente murciano de que al paciente tenía que verlo antes un cardiólogo. Y que el último mensaje escrito por López Miras, con el alto cargo de Salud –Andrés Torrente, secretario general de la Consejería– como destinatario se refiere a ello: "OK. Asegúrate que lo citan por favor. Creo antes tiene que verlo un cardiólogo. Gracias". A tenor de las imágenes captadas en la Asamblea Regional de Murcia el 14 de abril, ese es el único mensaje del que no se sabe si López Miras lo llegó a enviar. UP considera que Andrés Torrente podría ser cooperador necesario de un delito de cohecho. A Teodoro García Egea no le atribuye infracción penal.

"Consta también acreditado –se lee en la denuncia de Unidas Podemos– que no forma parte de las funciones del presidente de la región de Murcia la gestión personalizada de citas médicas ni ninguna relativa a la gestión sanitaria individualizada, por lo que cabe indiciariamente deducir que esta actuación se habría llevado a cabo a título personal como favor individual".

Dos días después de que infoLibre difundiese estos mensajes el responsable de Justicia del PP, Enrique López, reconoció que Teodoro García Egea había pedido al presidente de Murcia información sobre la operación de un familiar suyo en la sanidad pública. "Una cosa es pedir información y otra es intermediar". Así respondió el también consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid cuando se le preguntó por el asunto en una entrevista en TVE.

En febrero de 2018, el PP y sus dirigentes se convirtieron en grandes difusores de los mensajes de móvil de Carles Puigdemont captados por una cámara en un acto que muestran las quejas transmitidas por él mismo al exconseller Toni Comín. Tras conocer que Puigdemont había escrito que "el plan de Moncloa triunfa" (aún gobernaba el PP) y que "los nuestros nos han sacrificado", Pablo Casado se pronunció de esta forma en su cuenta de Twitter: “Esta es la realidad que ocultaban los independentistas”. El tuit de Casado ponía así el acento en que el hecho de que se tratase de un mensaje de móvil permitía conocer la "realidad" que de otro modo habría pasado inadvertida.

Antes de publicar la información sobre los mensajes que indican cómo Fernando López Miras hizo de bisagra entre Teodoro García Egea y el secretario general de Salud de Murcia, infoLibre intentó recabar la versión del Gobierno murciano y del PP. El intento resultó infructuoso. Tanto el partido como el Ejecutivo regional rehusaron tanto dar explicaciones como desmentir los mensajes.