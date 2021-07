Quién es quién en el nuevo Gobierno

Publicada el 10/07/2021 a las 17:00 Actualizada el 10/07/2021 a las 18:10

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este sábado una revolución en el Gobierno que alcanza a más del 40% de los ministros socialistas, ya que la cuota de Unidas Podemos se mantendrá como hasta ahora. Sin embargo, mantiene el mismo número de Ministerios aunque hace ligeras modificaciones en la estructura, al pasar Función Pública a Hacienda y otorgar la Portavocía a la nueva ministra de Política Territorial.

Además, tal y como ha destacado el propio Sánchez durante su comparecencia, la edad media del Ejecutivo baja hasta los 50 años, mientras que el saliente era de 55. Asimismo, también refuerza la presencia de mujeres, pasando del 54 al 63%, ya que ocupan 13 de las 23 carteras, una más que en el anterior Gobierno. Sánchez ha sustituido a algunos independientes, como Arantza González Laya o Pedro Duque, y ha tirado de partido para las nuevas carteras, entre ellos José Manuel Albares, tres alcaldesas –las de Puertollano, Gavá y Gandía– y Óscar López, que suztituye a Iván Redondo como Jefe de Gabinete en Moncloa.

Así queda el nuevo Gobierno del presidente Sánchez:

Vicepresidencia primera

Nadia Calviño sustituye a Carmen Calvo. Mantiene las competencias de Asuntos Económicos. Su nombramiento como vicepresidenta primera refleja la importancia que Sánchez otorga a la economía ante la necesidad de consolidar la recuperación y la creación de empleo y de gestionar la transformación del país utilizando los fondos europeos como palanca. Calviño asumió en junio de 2018 la cartera de Asuntos Económicos en sustitución de Román Escolano y vio reforzadas sus competencias al responsabilizarse de la transformación digital y coordinando todas las carteras del área económica en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Es considerado un nombre clave en la interlocución con Bruselas.

Vicepresidencia segunda

Yolanda Díaz sube un escalafón ya que antes ocupaba la vicepresidencia tercera. Mantiene la cartera de Trabajo. En su perfil de Twitter, Díaz ha afirmado que este nuevo tiempo "empuja a pensar en grande". Para la nueva vicepresidenta segunda, los retos de la recuperación justa, la transición ecológica, el avance en igualdad y de horizontes de futuro para la juventud "deben ser el corazón del nuevo Gobierno".

Vicepresidencia tercera

Teresa Ribera sube también un escalafón ya que que antes ocupaba la vicepresidencia cuarta. Mantiene las competencias de Transición Ecológica.

Ministro de la Presidencia

Félix Bolaños sustituye a Carmen Calvo. El hasta ahora secretario general de la Presidencia es una de las personas de más confianza de Sánchez en Moncloa y también en el PSOE. Prueba de ello es su implicación en la decisión más relevante que ha tomado el Gobierno, como es la de los indultos a los condenados del procés. También es el principal interlocutor con el PP, y el encargado de la negociación frustrada para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Asume la coordinación del Ejecutivo y las Relaciones con las Cortes.

Ministerio de Asuntos Exteriores

José Manuel Albares sustituye a Arancha González Laya. El hasta ahora embajador en París, nacido en Madrid en 1972, es un hombre de la entera confianza de Pedro Sánchez y además militante del PSOE desde 1999. Es diplomático de carrera y Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Tras acompañarle como asesor internacional desde que Sánchez se hizo con la Secretaría General del PSOE, fue el encargado de preparar el programa electoral del partido en este ámbito para las comicios de diciembre de 2015, cuando se incorporó al equipo de campaña de Sánchez procedente del Ministerio de Exteriores, donde ejercía de subdirector general para Africa Subsahariana. Y también es el responsable de la ponencia "España en Europa y en el mundo" del 40º Congreso del PSOE que se celebrará en octubre próximo.

Tras llegar Sánchez al Ejecutivo, fue nombrado consejero diplomático y su cargo quedó englobado en el Gabinete de la Presidencia, bajo la batuta de Iván Redondo, quien ahora sale del Ejecutivo. Desde ese cargo asesoró al presidente en cuestiones de política internacional y ejerció de sherpa en la UE y el G20, es decir, siendo el negociador que preparaba las cumbres en las que participaba el presidente. De hecho, se hizo famoso tras publicarse aquella foto de Pedro Sánchez en el Falcón con gafas de sol al poco tiempo de llegar a la presidencia del Gobierno. Él era el que acompañaba al presidente en el asiento de al lado.

Ministerio de Justicia

Pilar Llop sustituye a Juan Carlos Campo. La hasta ahora presidenta del Senado hereda la cartera con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva paralizado desde finales de 2018. Llop es jueza especialista en violencia de género –accedió a la carrera judicial por el turno libre– y fue Delegada del Gobierno para la Violencia de Género desde julio de 2018 a abril de 2019.

En la comparecencia de este sábado para anunciar los cambios en el Ejecutivo por la crisis de Gobierno, Sánchez ha resaltado de ella que como presidenta del Senado ha destacado "por su mesura y su sentido institucional". Además, ha recordado que es juez de carrera y ha alabado que Llop "ha evidenciado siempre su compromiso feminista desde la sociedad civil y también desde distintas responsabilidades" públicas. Durante estos dos años y medio que ha ocupado la Presidencia de la Cámara Alta, Llop no ha podido completar la reforma del Senado que había planteado al principio de la legislatura para otorgarle mayor agilidad y representación territorial, pero sí que ha puesto en marcha el sistema de voto telemático para que los senadores no tuvieran que acudir presencialmente a las votaciones ante las restricciones impuestas por el coronavirus.

Ministerio de Hacienda y Función Pública

María Jesús Montero mantiene la cartera y asume el departamento de Función Pública, pero dejará de ser la portavoz del Ejecutivo. De este modo, se vuelve al esquema que había con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, en el que el titular del departamento, Cristóbal Montoro, tenía integradas las competencias de Función Pública.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Raquel Sánchez sustituye a José Luis Ábalos. La hasta ahora alcaldesa de Gavà (Barcelona), empezó su carrera como abogada, entró en la política municipal como concejal en 2007 y alcanzó la alcaldía en 2014. Nació el 18 de noviembre de 1975 en Gavà, donde ha vivido siempre, es madre de dos hijos, según figura en la web del Ayuntamiento, en la que declara su retribución anual bruta: 59.539,31 euros. Es licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB) y máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Forma parte de la ejecutiva del PSC desde 2016: primero fue secretaria de Políticas de las Mujeres y, después, secretaria de Estrategia y Clima. En 2020 fue elegida representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Consejo Nacional del Clima, y también ese año empezó a ser patrona del Institut Cerdà.

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Pilar Alegría sustituye a Isabel Celaá. La hasta ahora delegada del Gobierno en Aragón es diplomada en Magisterio, especialidad Educación Primaria por la universidad de Zaragoza, y Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense. También ha sido diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados entre 2008 y 2015 y miembro de la Ejecutiva Federal entre 2008 y 2012. Además, entre 2015 y 2019 fue Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón. Desde julio de 2019 y hasta febrero de 2020 fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Nació en 1977 y es madre de un hijo.

Ministerio de Política Territorial

Isabel Rodríguez sustituye a Miquel Iceta y también será la portavoz del Gobierno. La hasta ahora alcaldesa de Puertollano asumirá la cartera de Política Territorial apenas unos meses después de la llegada de Miquel Iceta a este Ministerio. En su nueva cartera, Rodríguez tendrá que trabajar con dos principales desafíos tras los indultos a los líderes independentistas del procés: la nueva relación que se abre con Cataluña que tendrá su primera toma de contacto en julio a través de la Comisión bilateral y que proseguirá en septiembre con la reunión de la Mesa de Diálogo. El PSOE de Castilla-La Mancha, federación territorial a la que pertenece Rodríguez, ha sido uno de los más críticos con los indultos a los líderes independentistas. Ahora, Isabel Rodríguez será una voz importante dentro de esta nueva relación con Cataluña, puesto que tendrá previsiblemente un puesto dentro de la Mesa de Diálogo con el Ejecutivo catalán.

Ministerio de Ciencia e Innovación

Diana Morant sustituye a Pedro Duque, tal y como ha adelantado infoLibre. La hasta ahora alcaldesa de Gandia (Valencia) llega al Gobierno tras seis años de gestión municipal y tres de experiencia como ingeniera de Telecomunicaciones. Graduada por la Universitat Politècnica de València en 2007, realizó su proyecto final de carrera en la empresa Fermax Electrónica SAE. Ejerció como ingeniera de desarrollo en el departamento de I+D de la Akhena Ingeniería, entre mayo de 2008 y febrero de 2011. Además, impartió un curso de Domótica en la empresa SGS Tecnos en julio de 2011.

En mayo de 2011 dio el salto a la política cuando entró al Ayuntamiento de Gandía como concejala del Grupo Municipal Socialista. Tras ser elegida como secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia en junio de 2014, ganó las elecciones municipales de 2015, arrebatando la Alcaldía al conservador Arturo Torró. Como alcaldesa de la ciudad valenciana, en su primer legislatura gobernó en coalición con Més Gandia, para lo que necesitó el apoyo también del único concejal de Ciudadanos en el consistorio. Morant fue también delegada de mancomunidades y comarcalización en la Diputación de Valencia hasta 2017, cargo que dejó para centrarse en su trabajo como primera edil. En las elecciones de 2019 Morant revalidó la Alcaldía de Gandia, de nuevo junto a los cuatro concejales de Més Gandia.

Ministerio de Cultura y Deportes

Miquel Iceta cambia de cartera y sustituye a José Manuel Rodríguez Uribes. El primer secretario del PSC cambia de función medio año después de llegar al Consejo de Ministros, donde entró a finales de enero dirigiendo Política Territorial. Su entrada en el Gobierno a principios de año culminaba una trayectoria de 43 años al servicio del socialismo, y con eso volvía a la política estatal. Tras pasar por casi todas las posiciones del partido, recibió el premio de sentarse en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez después de haber dado un paso al lado y ceder la candidatura a la Presidencia de la Generalitat al ya exministro de Sanidad Salvador Illa.

Iceta es el cuarto ministro de Cultura y Deporte en tres años tras José Manuel Rodríguez Uribes, José Guirao y Máxim Huerta.

Gabinete de Presidencia

Óscar López sustituye a Iván Redondo. El hasta ahora presidente y Consejero Delegado de Paradores Nacionales es un hombre de partido que tuvo cargos orgánicos ya con José Luis Rodríguez Zapatero, como secretario general, y después con Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue quien le nombró secretario de Organización del PSOE, es decir, número tres del partido en febrero de 2012, cuando relevó a Zapatero al frente del PSOE. Nacido en 1973, se afilió al PSOE en 1996 y fue asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo entre 1997 y 2000, como experto en Relaciones Internacionales. Tras el periplo europeo, le fichó José Blanco, el entonces secretario de Organización del PSOE con Rodríguez Zapatero. El nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez se licenció en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo cursado un año en la Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido). No obstante, también había iniciado estudios de Derecho que no finalizó. Fue el principal asesor de Patxi López en el proceso de primarias en el que este se enfrentó con Pedro Sánchez por la secretaría general socialista.

Los Ministerios que no cambian

Ministerio de Defensa: Margarita Robles.

Ministerio del Interior: Fernando Grande-Marlaska.

Ministerio de Industria y Turismo: Reyes Maroto.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Luis Planas Puchades.

Ministerio de Sanidad: Carolina Darias mantiene su cargo.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: Ione Belarra.

Ministerio de Igualdad: Irene Montero.

Ministerio de Consumo: Alberto Garzón.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: José Luis Escrivá.

Ministerio de Universidades: Manuel Castells.