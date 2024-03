Vivienda, algoritmos y genocidio

¡Albricias! El Ministerio de Vivienda ha sacado un índice de precios. Fiesta mayor: con dos clics te enteras de cuánto te sisa el casero. Debe ser el primer paso hacia algo: la cólera homicida, por ejemplo. Los astutos diseñadores de esta trepidante herramienta ministerial le han puesto un botoncito para que el damnificado se pueda descargar el informe en pe de efe. Servidor ha impreso el suyo, y planeo grapármelo a la frente: un sambenito posmo.

Calma, calma: que no panda el cúnico. La vicepresidenta Díaz se ha ido a desayunar con Ocasio-Cortez. "Cuando piensas en una mujer fuerte, referente y comprometida con el mundo en el que vive, pensamos en ella". Impactantes declaraciones. "Las mujeres somos el presente y el futuro que construye un mundo mejor"». Las cosas que se aprenden en Washington, camarada. Los niños de hoy serán los hombres del mañana, que decían Les Luthiers. Pero no todo son fotos y palmaditas en la gira americana de Yolanda (yo también me iría a Pernambuco después de un hostiazo electoral en cancha propia): la señora se felicitaba por haber firmado con su homóloga estadounidense (sic) una declaración (palabras mayores) para evitar que el algoritmo tenga sesgos. ¡Justo lo que necesitábamos!

Las declaraciones son una cosa súper eficaz: Netanyahu y Putin no concilian el sueño desde que la ONU les llamó al orden. Un propio enchaquetado apretando el puñito y repitiendo la cantinela del deeply concerned. Estamos a un comunicado solemne de instaurar la paz en el mundo y el reinado social de Cristo en la tierra, háganme caso. La otra tarde nos merendamos con un vídeo muy esperanzador: las heroicas tropas del siempre damnificado Estado de Israel ametrallaban a una multitud de gazatíes famélicos que intentaban recoger las provisiones mandadas por la ayuda humanitaria. Cien muertos hasta ahora. Después de ver el vídeo, Von der Leyen ha exigido que se inicie una investigación. Pruebas, necesitamos pruebas: la carnicería en celuloide no es suficiente.

Para tranquilizarnos, Putin nos ha recordado que sigue teniendo armas nucleares y que él encaja muy bien las críticas. Tras pensárselo unos días, por fin le ha devuelto a la familia el cadáver del último opositor repentinamente infartado. Los simpatizantes, eso sí, no podrán acercarse a menos de un kilómetro del funeral: no hay que confundir libertad con libertinaje.

En nuestro pequeño condominio, el caso Koldo amenaza con tener más tramas que Cien años de soledad. Ni con un croquis, oiga. Ábalos, cautivo y sin secretaria (qué escarnio, qué atrocidad), defiende su honor desde las trincheras del grupo mixto. Como ahí no dejan hablar mucho, ha paseado su indignación por radios y televisiones. Mientras tanto, gobierno y oposición se enzarzan a garrotazos. Tú más, tú también, etcétera, etcétera. Los zanguangos deben creer que el robo del adversario se descuenta del desfalco propio. Por el momento, han mentado al portavoz del pe pé y a la mujer del presidente. Qué mundo este: ya no te puedes fiar ni del portero del puticlub.