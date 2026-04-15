En el lado oculto de las periferias mudas

La nave Orión desveló el pasado 6 de abril la cara oculta de la Luna. En realidad, el hombre ya la conoció hace sesenta años, pero nunca en toda su amplitud ni tan iluminada como lo ha sido ahora. Los cuatro astronautas de la NASA nos han revelado lo que ya suponíamos: que el revés de la Luna es indistinguible de su envés ante el ojo de la vida cotidiana. El periodismo político también trata de desvelar, desde que comenzaron los caucus de la derecha, el lado oculto de las periferias mudas, donde PP y Vox intentan fraguar los posibles gobiernos del futuro terror, colonizando tres ejecutivos que no llegan a representar actualmente el 10% de la población española.

Las primarias de la derecha y este primer volumen de las generales que son las elecciones andaluzas no alimentan en el espectador la desconfianza sino el atractivo de la reconstrucción de un rompecabezas. En Extremadura y Aragón ya vamos conociendo las claves de sendas negociaciones. “Y si la banda en la que estás comienza a tocar diferentes melodías, te veré en el lado oscuro de la luna” cantaba Pink Floyd en The Dark Side of the Moon (1973). El PP reclama el beneplácito de Vox a tres o cuatro presupuestos y Vox no está dispuesto a asumir más de uno o, en el mejor de los casos, dos (los que vengan después ya se verán). Al mismo tiempo, Abascal no tiene tantos cuadros en su formación como para asumir muchas consejerías. Escasea la confianza de una parte y la tripulación de la otra.

La Nostromo del futuro terror sigue encontrando dificultades para hallar su órbita. La derrota de Víktor Orbán en Hungría marca el rumbo político de Occidente y el complejo España no es ajeno a ello. Los agoreros deberán resignarse a aceptar que Trump no cotiza en Europa. No lo hizo hace un año, cuando el cónclave vaticano eligió a León XIV como nuevo Papa. Dios decide sus batallas. Tampoco cotizó en Eslovenia, ni en Dinamarca, cuando el presidente estadounidense se dejó llevar por la mística del Gran Norte y reclamó para sí Groenlandia. Meloni sabe muy bien que la papeleta USA ha perdido valor tras perder el referéndum que pretendía desmantelar la constitución italiana de 1948, empezando por una reforma de su Poder Judicial. La extrema derecha volvió a perder en Portugal las últimas presidenciales y ahora lo hace también en Hungría, incluso tras la inédita irrupción de J.D Vance en la campaña electoral, apostando a favor de Orbán.

La solución al problema final, como en los puzles, siempre se encuentra delante de nuestros ojos; es lo patente y no lo latente lo que se trata de confirmar. Lo patente en Extremadura, Aragón y Castilla y León es que PP y Vox suman tres mayorías absolutas en sus respectivos parlamentos. En cambio, lo apasionante del juego es entender cómo opera cada engranaje de la negociación antes de cristalizar en la imagen final que ya conocemos: tres gobiernos del futuro terror que necesitan estar constituidos antes de que se cumpla el plazo para la repetición y que no terminan de encontrar su acomodo.

La presidenta corre el riesgo de perderse en el universo de la decepción si se anunciara una repetición electoral

PP y Vox traspasaron el punto de no retorno la semana pasada en su particular viaje a la cara oculta de Extremadura. La cuenta atrás para llegar al 4 de mayo está cada vez más presente y la desconfianza entre Bambú y Génova sigue siendo un lastre para el gobierno de Guardiola. Los caucus terminaron hace seis meses (no así el reemplazo) y ambos partidos se proyectan hacia el resto de la sociedad como si la derecha pendiera de un fino hilo conectado a un futuro incierto. Cualquier interferencia desde la torre de control de Génova convoca recelos que pueden provocar un cortocircuito entre Guardiola y Kiko Méndez Monasterio y salirse de la órbita que permita a la Nostromo extremeña aterrizar. La presidenta corre el riesgo de perderse en el universo de la decepción si se anunciara una repetición electoral. Y mientras tanto, Cotrina, nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, ejerce como el mejor embajador de sí mismo y de su marca. He aquí una señal que María Jesús Montero debería anotar para salir del agujero negro que con bastante probabilidad se la puede tragar.

Tanto en la astrofísica como en la física cuántica se sedimenta el deseo por rasgar el velo de lo real para acceder a la verdad. El átomo y la galaxia atravesados por el mismo ojo humano, intentando medir el pulso vital de lo inabarcable. Paul Ricouer reunió en “la escuela de la sospecha” a los tres reyes figurones de la historia del pensamiento de los dos siglos pasados: Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. La línea de puntos que junta a estos tres personajes, en apariencia tan distantes, es su convencimiento de que nuestra percepción es falsable y la verdad de las cosas reposa en algún oscuro rincón de la condición humana. En la guerra cognitiva resultan igual de manipulables lo patente y lo latente, así la Luna como en las periferias despobladas y mudas y, particularmente, en la nación del Sur, Andalucía, donde nos muestran que la derecha plural se fortalece en el complejo España cuando ofrece una equilibrada combinación entre estabilidad y autoridad.

Las matemáticas pueden ser un arte pero nunca mienten, afirmaba el venerable abuelo del protagonista Charles Kratz en la película La vida de Chuck (2024), dirigida por Mike Flanagan, un drama fantástico basado en el relato de Stephen King. La reestimación de la encuesta del CIS sobre el voto de los andaluces en unas generales lo demuestra. El PP lograría un 35% y el PSOE un 30,5. Por detrás se quedarían Vox con un 18,7% y Sumar con un 6,6%. Lo más interesante, posiblemente, tras conocer el último sondeo, es que el 10,8% del voto que recibe Moreno Bonilla en las andaluzas votaría a Santiago Abascal en unas generales.