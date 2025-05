Hola, soy Coco. Esto es público y esto es privado

Uno de los personajes más queridos del programa infantil Barrio Sésamo era el encargado de explicar conceptos antagónicos simples; fue creado por el mítico Jim Henson y su nombre era Coco, un muñeco peludo azul con la nariz rosa.

Su forma de explicarnos las cosas nos hace recordarle con un cariño muy especial. La estructura siempre era la misma, Coco comenzaba presentándose y haciendo un avance de lo que nos iba a ayudar a comprender a nuestros cerebros aún en formación:

“Hola, soy vuestro amigo Coco y hoy os voy a contar la diferencia entre cerca y lejos”. Coco pasaba a explicar lo que era cerca y lejos de una manera muy gráfica y muy entretenida. Se acercaba a cámara para dejar claro el concepto de cerca y se alejaba bastante para explicar lo que era lejos.

Lo hacía tantas veces para que nos quedara claro que acababa desmayándose del esfuerzo. Así era Coco.

Coco explicaba así, de una manera simple y muy efectiva, conceptos contrarios como dentro y fuera, arriba y abajo o abrir y cerrar, siempre con un sketch final para poner un broche final de humor y que los niños recordarán mejor sus enseñanzas.

A pesar de los esfuerzos de Coco, o porque ese día ningún líder del Partido Popular estaba viendo la tele, seguramente porque les estaba sacando a pasear su niñera, los conceptos de público y privado parece que no han calado en el principal partido de la oposición, el que no gobierna porque no quiere.

El PP se ha empeñado en los lugares en los que ha conseguido poder, en gran parte gracias a su primo de Zumosol de la ultraderecha, en difuminar las fronteras entre lo público y lo privado hasta hacerlas invisibles.

La Sanidad y la Educación Pública pagadas con nuestros impuestos se han convertido en mamandurrias para familiares y empresas privadas afines con el fin de engordar los resultados de cuentas de unos pocos.

Lo que era beneficio y patrimonio de todos ahora es sólo el cortijo de unos pocos privilegiados.

Las ganancias de gigantes sanitarios privados como Quirón se han multiplicado desde la llegada al poder de estos hunos de lo público y son directamente proporcionales a las millonarias listas de espera de los hospitales públicos.

Pero este trasvase público-privado no se limita sólo a los negocios.

Mientras sus ciudadanos morían ahogados sin haber sido alertados en Valencia, unas niñas morían aplastadas por exceso de aforo en un concierto en Madrid o Murcia estaba en alerta meteorológica, sus líderes estaban eludiendo sus responsabilidades públicas con actividades privadas en El Ventorro, en un espá de lujo de Portugal o bailando sevillanas en la Feria de Abril.

Ahora, en una atrevida maniobra, le han dado la vuelta a la tortilla y se han empeñado en lo contrario, en convertir lo privado en público.

Sus medios privados afines, regados con subvenciones millonarias de dinero público por supuesto, han publicado las conversaciones por WhatsApp privadas del presidente del Gobierno con sus compañeros de gobierno.

Unas conversaciones que intentan hacer caer al presidente del Ejecutivo por lo criminal, la correspondencia privada es inviolable, ya que no lo pueden hacer por lo civil. Ya lo dijo Aznar: “El que pueda hacer, que haga”.

Unas conversaciones que iban a hacer temblar al Gobierno de coalición y demostrar su corrupción y se han quedado en carne de memes en redes sociales, unas cuantas conversaciones de mesas camillas en algunas tertulias televisivas y para revalorizar la palabra “estulticia”.

Si hicieran públicas nuestras conversaciones privadas por WhatsApp con nuestros compañeros de trabajo, el paro en nuestro país podría volver a las escandalosas cifras de 2013, cuando España contaba con más de 6 millones de parados con una tasa de paro del 26% mientras nos gobernaba Mariano Rajoy y se desconocía la misteriosa personalidad de M. Rajoy.

Además, esta misma semana una pseudoperiodista de un pseudomedio de extrema derecha se ha hecho pasar por repartidora para entrar al domicilio de Santos Cerdá, un miembro del PSOE. Su mujer tuvo que llamar a la policía.

Una deriva peligrosa y una barra libre de acoso a representantes públicos que si el Gobierno no para a tiempo puede convertirse en algo más.

No todo vale, aunque supongo que a esto se refería Ayuso cuando dijo que “jueces, fiscales y periodistas están dando su “mejor versión” contra Sánchez.

Y todo para nada.

Seguramente los niños, ahora adultos, del Partido Popular también se perdieron a otro personaje mítico de Barrio Sésamo, el conde Draco, un vampiro con la obsesión compulsiva de contar cosas mientras soltaba una carcajada y sonaban truenos.

Si lo hubieran visto hubieran aprendido que no le dan los números para gobernar, ganar una moción de censura o gobernar en un futuro únicamente con la ultraderecha.

Desde aquí pido a la televisión pública que use nuestros impuestos para producir y emitir más programas de servicio público, más programas infantiles para conseguir que las nuevas generaciones, también las del PP, empiecen pronto a aprender conceptos claros como público y privado que les serán muy útiles cuando crezcan y para evitar hacer el ridículo en un futuro.

Nos hace mucha falta.