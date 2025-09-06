Pedalearé sobre tu tumba

Escucho a un ciclista participante de la Vuelta Ciclista decir a unos periodistas que no hay que mezclar deporte y política.

Un deportista que, irónicamente, tiene residencia fiscal en Andorra para no pagar impuestos en nuestro país.

FLASHBACK A 1968. MÉXICO.

En la ceremonia de entrega de medallas de la carrera de 200 metros de los Juegos Olímpicos, Tommie Smith y John Carlos, medalla de oro y bronce, alzan en el podium su puño envuelto en un guante negro cuando suena el himno nacional de su país, Estados Unidos, para protestar contra el racismo y la discriminación.

Este gesto reivindicativo hizo que se llegara a pedir su expulsión de la Villa Olímpica aunque el Comité Olímpico Mexicano se negó porque eran invitados de honor del país y tenían visa de deportistas y que iban a respetar su estatus.

Esta reivindicación, que dio la vuelta al mundo y se ha convertido en una imagen icónica, les costó el repudio en su país y que se truncara su carrera deportiva. El precio a pagar por reivindicar la dignidad que muchos deportistas no estaban ni están dispuestos a pagar, por lo que estamos viendo estos días.

A los equipos y corredores de esta polémica Vuelta Ciclista a España no les pedimos ni siquiera eso, sólo les pedimos humanidad. Un gesto, que dé también la vuelta al mundo, rechazando correr junto a un equipo que es un escaparate publicitario de un Estado que está asesinando indiscriminadamente a decenas de miles de personas, incluidos niños, en Gaza.

A los equipos de esta Vuelta Ciclista sólo les pedimos humanidad. Un gesto rechazando correr junto al equipo de un Estado que está asesinando indiscriminadamente en Gaza

Las protestas multitudinarias en cada etapa de la Vuelta y en todos los puntos de nuestro país, con miles de banderas palestinas, pintadas y carteles apoyando al pueblo palestino en esta matanza israelí ponen en evidencia a una organización que, a diferencia de lo pasado con los atletas rusos vetados por la invasión de Ucrania, no ha tenido la valentía de vetar al equipo Israel-Premier Tech. Un equipo cuyo propietario, Sylvan Adams, amigo de Benjamin Netanyahu, está siendo utilizado para blanquear la imagen de Israel en competiciones deportivas internacionales.

Se ha viralizado en redes la imagen potentísima de un grupo de activistas de negro con bebés en brazos en la carretera denunciando la muerte de bebés bombardeados en Gaza mientras pasaba el pelotón. Una imagen que debería hacer reflexionar a los corredores si quieren que sus éxitos deportivos en esta Vuelta vayan asociados a este fracaso como seres humanos. Igual en esta edición el triunfo no es llegar primero a la línea de meta, es no llegar acompañados en el pelotón de blanqueadores de un crimen humanitario.

Porque la presión popular e institucional funciona.

Recordemos que, por poner un ejemplo, el fin del apartheid racista de Sudáfrica vio su fin, además de por la presión interna, en gran medida por la presión internacional, con presiones y sanciones económicas, culturales y también deportivas que impuso la ONU y gran parte de los países democráticos.

Sin duda, el camino a seguir.

Igual hay que darle la vuelta a una Vuelta en la que se permiten exaltaciones de países que están cometiendo, en palabras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: un "exterminio" y "una campaña concertada para acabar con la vida en Gaza", unos ataques que "dañan a las generaciones presentes y a las venideras".

Parece que, por el contrario, el criterio de la organización de la Vuelta y algunos de sus corredores era el mismo de Francisco Franco cuando dijo aquello de: "Usted haga como yo y no se meta en política".

El maillot del ganador oficial de la Vuelta a España es el maillot rojo. En esta edición el maillot del perdedor oficial de esta Vuelta a España también es de color rojo, de color sangre, y lo ha conseguido con todo merecimiento el equipo de Israel y la organización que les ha permitido pasearse por nuestro país haciendo apología de una masacre.

El tiempo juzgará a unos participantes y organizadores de la Vuelta que estuvieron dispuestos a pedalear sobre la tumba de miles de inocentes asesinados por Israel.