¿Quién decidió que ser patriota era llevar una bandera?

En su videocolumna de esta semana, Elena Reinés se pregunta qué es ser patriota en España. Y rebate la idea de quiénes lo simplifican a "llevar una bandera, cantar el himno o "decir ¡viva España!", porque parece que "si no haces ninguna de esas tres cosas quieres menos a tu país".

Reinés defiende que ser patriota es otra cosa como "pagar impuestos o defender la sanidad pública". Argumenta que todo esto tiene una explicación "publicitaria": "Los símbolos generan identidad, los datos no. La publicidad vende emociones y la política aprendió esa lección hace muchísimo tiempo".

"Porque envolverte en una bandera es muy fácil, lo difícil es envolver a todo un país en derechos", finaliza.