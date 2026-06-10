La defensa de Zapatero pide que se soliciten a EEUU datos clave sobre los mensajes que persiguen al expresidente

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera el reputado procesalista Víctor Moreno Catena, mueve ficha en relación a los mensajes clave que persiguen al expresidente del Gobierno. El letrado, según ha podido saber infoLibre, ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita al instructor de caso Plus Ultra, el magistrado José Luis Calama, que amplíe la comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar información clave sobre el volcado del teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de la compañía, por parte del Homeland Security Investigations. Un dispositivo que ha servido a Calama para atar la imputación de Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que se encuentra investigando.

Cuando el instructor citó al expresidente como investigado, lo hizo poniendo sobre la mesa algunos mensajes: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI", "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" o "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España". Comunicaciones localizadas, todas ellas, en un teléfono de Reyes Rojas que el brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional copió en 2021.

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Aquella información llegó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 18 de marzo, cinco años después de su obtención, en un momento de máxima tensión entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez y una vez activada, vía Interpol, la orden internacional de arresto de Reyes Rojas. Ahora, el instructor trata de validarla no solo como medio de investigación, sino también de prueba. Y para ello ha decidido cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras, en cuanto tal, puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", recoge Calama en su auto.

La defensa de Zapatero, sin embargo, quiere profundizar en ese clonado. Y para ello ha pedido al instructor que amplíe su rogatoria para introducir elementos clave. En concreto, quieren saber más del origen de los datos, desde cómo se produjo ese volcado y si el mismo contaba con autorización judicial hasta cómo se preservó dicha información, que tardó cinco años en ser remitida por los estadounidenses. Todos estos detalles son relevantes si se quiere buscar la nulidad de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque para que sea válida en nuestro país una prueba llegada desde el extranjero la misma debe haber sido obtenida respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España.

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