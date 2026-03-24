Atraer talento investigador en estos tiempos revueltos

Una gran mayoría de los ciudadanos europeos está asistiendo con preocupación a la conformación de un contexto tecno-político muy revuelto, marcado en gran medida por la actual Administración norteamericana, que ha iniciado una gran agresividad en general y, en particular, hacia las posiciones de la Unión Europea (UE).

Pero si se está de acuerdo en que el capital humano es un motor imprescindible del progreso tecnológico, la UE está ante una oportunidad de actuar ante el recorte en los Estados Unidos de los fondos públicos destinados a la investigación y las amenazas a las universidades de élite; es pues una buena oportunidad para atraer a investigadores que deseen marcharse de allí para establecerse en centros europeos y en un entorno libre y, actualmente, más democrático. Son momentos clave para atraer talento universitario e investigador con el valor añadido de dar un impulso a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) europea.

En esta línea, el refuerzo de las capacidades y del talento en esta materia son objetivos que se ha impuesto la UE con el plan Elige Europa, que incluye una partida presupuestaria de 500 millones de euros para atraer talento científico de Estados Unidos. El plan se basa, entre otros, en el programa de investigación Horizonte Europa y en acciones como la Marie Sklodoska-Curie para apoyar la formación y el desarrollo profesional del personal investigador de todo el mundo, a través de la financiación de programas de doctorado excelentes, proyectos postdoctorales individuales y proyectos colaborativos; una consecuencia de esta articulación de iniciativas es que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España es una de las instituciones europeas con más proyectos financiados.

Para proporcionar un fuerte impulso al avance tecnológico y la innovación, es necesario ser más proactivos y atraer con medidas concretas a los investigadores

En este contexto, aquí se encuentran importantes centros de investigación reconocidos allende fronteras. Sin embargo, para proporcionar un fuerte impulso al avance tecnológico y la innovación, es necesario ser más proactivos y atraer con medidas concretas a los investigadores perjudicados por la Administración estadounidense. Dos de ellas son: el programa ATRAE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la experiencia ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados).

En el caso de ATRAE, la Agencia Estatal de Investigación ha publicado la resolución de la convocatoria 2025, en la que se destinan cerca de 39 millones de euros para la contratación de 37 investigadores líderes en su tarea y con impacto científico a nivel mundial en sus áreas, de los que cerca del 60% proceden de centros de investigación de Estados Unidos. La finalidad de la convocatoria es facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero, para avanzar hacia un sistema más competitivo en estas materias a nivel nacional e internacional.

En cuanto a medidas concretas, por ejemplo, en el plano de la remuneración para los investigadores que se establezcan en España, es bueno tener en cuenta también lo que hacen otros países para impulsar la atracción de talento, en particular el modelo italiano, como recordaban hace unos meses los profesores Andreu Más-Colell y Rafel Repullo en un artículo sobre estas materias en el periódico El País. Efectivamente, en un decreto-ley del año 2010 ya se estableció un régimen fiscal preferencial, de carácter temporal, para los profesores e investigadores que trasladen su residencia fiscal a Italia. Estos dos autores señalaban que esta disposición fue introducida en aquel momento por un gobierno de centroderecha y que se ha mantenido con otros de centro, como los de Mario Monti y Mario Draghi, y de centroizquierda, como los de Enrico Letta y Matteo Renzi. Dicho de otro modo, en Italia hay acuerdo político sobre la importancia de la atracción de talento.

Sería deseable pues que en España también hubiera un acuerdo como el citado anteriormente, más allá de los apoyos concretos a los investigadores que ofrece cada programa.

En el caso de ICREA, creada en el año 2000 con el objetivo de reforzar el sistema de investigación mediante la contratación de científicos de primer nivel para la I+D+I, destaquemos que es una fundación impulsada por la Generalitat de Catalunya y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación.

En este marco tiene especial interés la convocatoria Catalonia Talent Bridge, que proporciona a los candidatos seleccionados provenientes de los Estados Unidos el derecho a un paquete de financiación inicial sustancial durante los primeros cinco años tras su llegada.

Este plan para atraer científicos de Estados Unidos ha obtenido resultados limitados hasta ahora

Sin embargo, este plan para atraer científicos de Estados Unidos ha obtenido resultados limitados hasta ahora. En paralelo, científicos catalanes han lamentado públicamente que ni la Generalitat ni el Estado hayan destinado hasta el momento recursos a los programas de investigación de los que el actual presidente de Estados Unidos los ha excluido, a diferencia de lo que sí están haciendo otros países de la UE; porque debe recordarse que ya hace ocho meses que la Administración norteamericana apartó a varios investigadores de hasta diez proyectos de investigación biomédica que, actualmente, siguen en marcha, pero con mucha reducción de personal debido a los recortes presupuestarios que de forma irreversible ha aprobado aquella.

En definitiva, para que estos programas avancen decididamente son necesarias, fundamentalmente, tres acciones urgentes y articuladas la una con la otra:

1. Anclar este impulso a la I+D+I con independencia del gobierno de turno, mediante los necesarios acuerdos políticos

2. Destinar los presupuestos que permitan consolidar lo anterior

3. Complementar lo expuesto en los puntos 1 y 2 con los fondos europeos destinados a la investigación

Estas tres acciones consideran a la I+D+I como elemento motor fundamental para la economía, la competitividad y la creación de empleo de calidad en el marco europeo, y solamente podrán llevarse a cabo desde políticas estratégicas de progreso, cuyo enfoque principal sea asegurar que la innovación sirva a los intereses de la sociedad, promoviendo la transición justa hacia una economía verde, sin generar desigualdad y fortaleciendo la democracia.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.