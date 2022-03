Una auditoría para levantar las alfombras de Ayuso

Después de tres semanas evitando las preguntas de la oposición, Ayuso volvió a la Asamblea de Madrid. Tenía la oportunidad y el deber de dar las explicaciones sobre los contratos a su hermano y amigos, también tenía que explicar al pueblo de Madrid a qué se debían sus cambios de versión en todo este escándalo. A saber: del no sé nada de este hermano del que usted me habla, a reconocer una comisión de 55.000 euros y, finalmente, admitir el cobro de 283.000 euros, dinero que todavía no sabemos de dónde han salido.

Yo misma le pregunté el jueves por esto, como ya había hecho en noviembre del año pasado. Y todos pudimos ver cómo prefirió seguir por el camino de la opacidad y la bronca contra el gobierno de coalición, en vez de afrontar el mal endémico del Partido Popular y la corrupción que sufrimos desde hace demasiado tiempo en la Comunidad de Madrid.

Con esta oportunidad perdida de aclarar su papel en los tejemanejes de su entorno con la administración y a un mes de que estallara el caso de los contratos a familiares y amigos, va siendo hora de asumir que Ayuso no dará ninguna explicación voluntariamente. Prefiere dejar que el temita quede enterrado por la actualidad o, si la situación se pone fea en la Fiscalía Anticorrupción, soltar amarras, tal vez cambiándose el apellido que le une a su hermano.

Hay otros indicios que nos invitan a pensar que el camino tomado por la hermanísima no contempla practicar la transparencia y el buen gobierno. Por ejemplo, el bloqueo reiterado de las solicitudes de comparecencia y de la creación de una comisión de investigación de los contratos de emergencia o el secuestro de la Cámara de Cuentas —el órgano encargado de fiscalizar la contratación pública— que buscan perpetuar a través de la aprobación de la Ley Ómnibus.

Desde Unidas Podemos consideramos que es urgente realizar una auditoría externa e independiente de los contratos de emergencia dados por el gobierno de la señora Ayuso

Si no quiere dar explicaciones, probablemente es porque el contrato de 1,5 millones de euros adjudicado a dedo al amigo de su infancia es solo la punta del iceberg de un sistema pensado para bordear la legalidad, usando algunas vías de contratación pública (emergencia y contratos menores).

Para dar luz a este escabroso escándalo, para levantar las alfombras y abrir los cajones, desde Unidas Podemos consideramos que es urgente realizar una auditoría externa e independiente de los contratos de emergencia dados por el gobierno de la señora Ayuso. Y mañana vamos a llevar a Pleno la iniciativa, para que sea votada y aprobada por el resto de grupos parlamentarios.

Sabemos que el Partido Popular no está interesado en que se sepa la verdad sino en proteger a la hermanísima, pero esperamos que el resto, incluido Vox, aporten sus votos para sacar adelante la auditoría externa y devolver un poco de dignidad a unas instituciones totalmente corroídas por 27 años de gobiernos del PP. Porque si algo han conseguido, ha sido esclerotizar todos los mecanismos democráticos de control al gobierno con un único fin: ser impunes.

Y ya les adelanto que vamos a pelear hasta el último minuto para lograr que se haga una auditoría externa que pase el algodón por cada contrato público, cada contrato a dedo de las dos últimas legislaturas.

Muchas veces, por las palabras gruesas de Ayuso y su guerra de titulares contra el Gobierno de coalición, nos despistamos y dejamos de imaginar un futuro mejor para nuestra región. No podemos olvidar que el dinero que se va por el sumidero de la corrupción es dinero que dejamos de invertir en el bienestar de la gente: en tener mejores hospitales, más escuelas, en acabar con las listas de espera u ofrecer ayudas al alquiler y compra de vivienda, por mencionar solo algunos ejemplos que ponen de manifiesto que es momento de valorar lo importante, lo cotidiano.

____________

Carolina Alonso es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid