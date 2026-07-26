Más de 115.000 evacuados o confinados por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón

Más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta el momento por los incendios forestales que han calcinado más de 45.000 hectáreas en la comunidad de Madrid y en Ávila, y cuyas llamas avanzan también hacia Toledo, y por el fuego que afecta al Vall d'Uixò, en Castellón, que alcanza un perímetro de 21 kilómetros.

La gran mayoría de los afectados, unos 100.000, son residentes de localidades madrileñas y abulenses, mientras que los otros 15.000 son de Castellón.

En otros puntos de España, también 20 vecinos de Murias de Ponjos (León) han tenido que ser desalojados por un incendio que afecta a su término municipal y 16 menores de un campamento han sido evacuados por un fuego en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Además, un hombre ha fallecido este sábado por un incendio declarado en una zona del barranco del término municipal de Manises (València).

Son los datos que ha dejado la última jornada, que no ha sido muy positiva, ha admitido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a unas condiciones meteorológicas “absolutamente difíciles en Ávila y Madrid, que son los puntos más críticos en estos momentos, y cuyo avance hacia Toledo ha motivado la inclusión de esta provincia dentro de la emergencia nacional bajo la que ya estaban las otras dos.

No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en declaraciones recogidas pro Efe, esperaba este sábado que la noche ofreciese unas “buenas condiciones” para luchar contra el grave incendio y que por la mañana de este domingo fueran “mejores”.

El delegado explicó a los periodistas que el operativo se disponía a aprovechar la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa, a pesar de que el viento se preveía más fuerte.

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de estos graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

Portugal es el país que más aporta al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre incorporado al trabajo desde este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).

En otras regiones, la estabilización del incendio en Cerro Muriano (Córdoba) ha permitido que puedan volver a sus casas las 274 personas que habían sido desalojadas, mientras que en Pinos del Calle (Granada), se ha levantado el confinamiento para los 640 habitantes de la localidad una vez que se estabilizó el fuego que afectaba a la zona.

En Castilla-La Mancha se han levantado este sábado las medidas de evacuación en Semillas, Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, tres de los municipios desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado día 16, aunque se mantienen en otras dos localidades, Aldeanueva de Atienza y El Ordial.

Y en Barcelona, la estabilización del incendio de Cubelles ha aliviado a las 2.500 personas que permanencían confinadas.

El gran foco de los fuegos en España sigue estando entre la comunidad madrileña, Ávila y Toledo, que abarca un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros.

Además, por la noche se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501.

Para este domingo se esperan rachas algo más flojas desde el mediodía, que marcarán la evolución del fuego. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al puesto de mando avanzado situado en Navaluenga (Ávila).

Descontrol en Castellón

En La Vall d'Uixò (Castellón) las autoridades han desalojado esta madrugada por precaución a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más de 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.

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Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un “incendio totalmente descontrolado”, desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como Texas.

Del mismo modo, Baños ha indicado que se trasladará a todos los desalojados a “zonas en las que puedan permanecer con total seguridad”.

La alcaldesa ha insistido en que los ciudadanos “hagan caso, por favor”, a las indicaciones que se transmitan desde los canales oficiales y a la emergencia, por un incendio con un perimetraje de más de 21 kilómetros y que permanece aún “fuera de control”.