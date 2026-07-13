Sánchez visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha causado la muerte a 13 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas.

Sánchez visitará la zona acompañado de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, según ha informado el Gobierno a través de una convocatoria a los medios de comunicación.

En concreto, el presidente del Gobierno acudirá al puesto de mando avanzado de Turre y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio del pasado jueves, uno de los más graves ocurridos en España.

13 muertos y 10 desaparecidos

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La muerte de una mujer británica de 93 años herida en el incendio, que contaba con patologías previas y que estaba ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas, ha elevado a trece personas el número de víctimas mortales. La mujer falleció este domingo e ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio, a las 00:28 horas.

Los familiares de algunas de las víctimas extranjeras han comenzado a llegar a España para completar, con muestras de ADN, la identificación de los trece fallecidos, una tarea que realiza el departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que ha logrado obtener el perfil genético de las trece víctimas.

Además, el número de denuncias por desaparición en el incendio ha aumentado a diez. Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.