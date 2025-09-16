El PP "repite el argumentario israelí" pese a que el 62% de los españoles de derechas ven un genocidio en Gaza

A pesar de que el final de La Vuelta 2025 se vio desbordado por 100.000 personas exigiendo el fin del genocidio en Gaza, el Partido Popular continúa sin condenarlo de forma rotunda. Lejos de apoyar las protestas, Díaz Ayuso las ha comparado con "un Sarajevo en guerra" y Núñez Feijóo las describió este domingo como "un ridículo internacional televisado". Pero estas movilizaciones han mostrado el rechazo de parte de la sociedad a la presencia del equipo ciclista israelí en sus carreteras y no solo en Madrid. En semanas anteriores las protestas se habían sucedido por el norte del país.

El sentimiento que ha impulsado a muchos a apoyar esta acción social se refleja en las estadísticas y los datos muestran que un 82% de los españoles afirma que los ataques de Israel en Gaza son un genocidio, según el 45ª Barómetro del Real Instituto Elcano publicado en julio. Una cifra que ya era alta en mayo de 2024 cuando un 71% de españoles defendían dicha tesis en el 44ª barómetro del mismo instituto.

Al desglosar las respuestas por ideología del último barómetro, el apoyo a la condena sigue siendo mayoritario en los españoles de izquierdas, centro y derechas. Además de que en los dos primeros grupos se alcanza un 95% y 82%, el 62% de los votantes conservadores, que podrían ser afines al PP, también afirman que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

Junto a la defensa del Gobierno español sobre las manifestaciones, el embargo de armas anunciado por Sánchez el pasado lunes también levantó reticencias por parte de los populares. No obstante, un 70% de los españoles defienden que la UE debería sancionar económicamente a Israel, más allá de las medidas anunciadas por el Gobierno. En este caso, los conservadores son los más reacios (46% a favor) frente al amplio consenso que se respira en el espectro ideológico de centro (71%) e izquierda (94%).

La sociedad civil ha marcado un "punto de inflexión"

Además de la iniciativa gubernamental, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, señala que la sociedad civil española ha sido la que verdaderamente ha marcado un "punto de inflexión" a nivel europeo. "Dentro de España hay gente que está indignada con la situación y con la inacción de los gobiernos y la Unión Europea y ha decidido boicotear ellos mismos a Israel. Esto de alguna manera puede sentar un precedente incluso a nivel cultural, ya que varios países están amenazado con retirarse de Eurovisión si participa Israel", subraya.

Teresa Aranguren, periodista especializada en Oriente Medio, argumenta que la constante presencia de los activistas propalestinos en La Vuelta se debe, entre otro factores, a la libertad de manifestación que permiten las autoridades. "A diferencia de España, donde se dan las circunstancias oportunas, el Reino Unido ha declarado terrorista a la organización Acción Palestina, en Francia y Alemania se han llegado a prohibir este tipo de protestas y el antiguo campo de exterminio nazi de Buchenwald ha prohibido recientemente la entrada a aquellos que vistan kufiyas", detalla.

Pese a las iniciativas y la condena al genocidio del Ejecutivo del PSOE y Sumar, Álvarez-Ossorio critica la falta de "contundencia" por parte del Gobierno español frente al devenir de una sociedad muy movilizada. "Claramente las decisiones del Gobierno español han ido a remolque de las peticiones de la ciudadanía. A pesar de que se exige una congelación de las relaciones bilaterales entre España y Israel, el Gobierno solo ha anunciado un embargo de armas y varias medidas más después de 23 meses de genocidio".

El sentir de la opinión pública, según el catedrático, ha influido menos en un PP que "mantiene su posicionamiento del lado israelí". A pesar de que ciertos dirigentes como María Guardiola hayan condenado los ataques, Álvarez-Ossorio destaca que "no ha habido una condena clara por parte de los máximos dirigentes del PP" y que "se han dedicado a repetir el argumentario propagandístico israelí".

"Va a tener trascendencia a nivel europeo"

La protesta cívica contra el genocidio en Gaza logra cancelar el final de La Vuelta Ciclista a España Ver más

La condena ciudadana sobre el genocidio en Gaza no es exclusiva de España. Según la encuesta EuroTrack YouGov de junio, en todos los grandes países europeos la mayoría de sus ciudadanos rechaza la tesis de que los ataques israelíes están justificados. El 65% en España, el 66% en Italia, el 55% en Reino Unido, el 52% en Alemania y el 50% en Francia. Frente a estas cifras, quienes consideran justificada la ofensiva apenas representan entre un 9% y un 25%.

Aranguren asume que las protestas de Madrid "van a tener trascendencia a nivel europeo". "Este giro que refleja un hartazgo creciente en las sociedades europeas podría condicionar a los gobiernos comunitarios, ya que finalmente dependen de la opinión pública de sus ciudadanos", señala.

La visión de Álvarez-Ossorio, en cambio, no es tan optimista, ya que considera que todavía no se ha dado una "movilización transversal". "Prácticamente han salido a protestar las personas que ya estaban convencidas, situados en la órbita de la izquierda y, además, en los países del entorno europeo han criminalizado las manifestaciones", detalla.