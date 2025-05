Aagesen confirma que Red Eléctrica no sufrió un ciberataque pero no lo descarta en el resto del sistema

La información sobre lo ocurrido el día 28 de abril continúa llegando con cuentagotas. Este miércoles, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado que el grupo de ciberseguridad desplegado tras el apagón no ha encontrado evidencias de un ciberataque en Red Eléctrica, y ahora estás analizando los sistemas informáticos del resto de centros de control del país y las plantas de generación. Por otra parte, ha revelado que los tres incidentes que desembocaron en el cero eléctrico ocurrieron en Granada, Sevilla y Badajoz debido a un episodio de sobretensión.

"Estamos identificando desconexiones que pueden ser por sobretensión como el elemento desencadenante de la caída en cascada el 28 de abril", ha explicado la vicepresidenta tercera en su primera comparecencia en el Congreso, en la que ha dado cuenta de la última información sobre el cero eléctrico. De hecho, ha abierto la puerta a que haya en la red española un problema endémico de sobretensiones, como ya alertó en el pasado Red Eléctrica. "Esa misma mañana, distintos operadores nos han dicho que registraron subidas y bajadas de tensión anteriores a ese cero y a las oscilaciones. Por ello, en las peticiones de información que estamos haciendo a los agentes estamos ampliando el foco más allá de los instantes previos. No solo esa mañana, no solo la semana anterior", añadió Aagesen.

Como ya adelantó el pasado viernes la red de operadores eléctricos europea, ENTSO-E, el apagón fue originado por la desconexión de plantas ubicadas en el sur de España con una potencia de 2,2 gigavatios (GW), el equivalente al 10% del suministro en ese momento. La red peninsular no pudo soportar una caída tan fuerte de la generación y se fue a negro. Esos tres incidentes ocurrieron en apenas 20 segundos, como ha confirmado Aagesen, aunque por ahora no ha desvelado qué tecnología tenían las instalaciones desconectadas. En todo caso, la ministra aprovechó su comparecencia para defender la fortaleza de las renovables: "No hay guerras tecnológicas. El mix eléctrico actual cuenta con una alta participación renovable porque es una solución económica y técnicamente viable".

También ha reiterado que su objetivo es identificar las causas "lo antes posible". "El incidente fue excepcional y estamos trabajando en encontrar las causas para tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir", ha añadido la responsable de energía. "Frente a quienes en los primeros momentos lo tenían todo clarísimo, y decían 'han sido las renovables', me temo que la realidad es más compleja", añadió.

La responsable de la política energética hizo explicó con detalle la cronología de lo ocurrido el día 28. Principalmente con información ya conocida, aunque ha añadido detalles nuevos que amplían la investigación del incidente al resto de Europa. Según ha detallado, media hora antes del apagón, diferentes actores detectaron tanto en la península como "fuera de las fronteras" episodios de oscilaciones de frecuencias y tensiones que llegaban hasta Turquía. Mantener a raya estos dos parámetros es imprescindible para evitar que las plantas de generación se apaguen para no sufrir averías. Estos episodios de oscilaciones ocurrieron a las 12.03 horas y a las 12.19 horas del lunes 28 de abril.

En teoría, estos episodios fueron amortiguados, pero a las 12.32.57 horas se produce una desconexión fortuita de una subestación eléctrica de Granada debido al apagón de una o varias plantas de generación eléctrica. A las 12.33.16 ocurre lo mismo en Badajoz, y a las 12.33.17 se repite en la provincia de Sevilla. Es aquí donde el Gobierno cree que entraron en juego picos de tensión en la red, que superaron los valores límite de seguridad recogidos por la normativa y provocaron una desconexión automática de la generación.

"Todavía tenemos que estudiar hasta qué punto las dos oscilaciones de los 30 segundos previos al cero del 28 de abril tuvieron algo que ver con el incidente del cero eléctrico. Hablamos de un sistema eléctrico extremadamente complejo con fenómenos interrelacionados", ha apuntado.

Tras estas tres desconexiones, la sincronía del sistema peninsular y la del resto de Europa se desajustaron y provocaron el corte del flujo eléctrico entre España y Francia. En ese momento, España importaba luz de su vecino para intentar compensar la caída de la producción, y ese aislamiento provocó que la frecuencia de la red se desplomase dentro de la península. A las 12:33:20, la bajada de frecuencia cruza el primer umbral para activar las protecciones del sistema, el deslastre de bombeo (a los 49,5 Hz de frecuencia), pero es insuficiente para compensar el basto desequilibrio entre la demanda de electricidad y la baja generación.

Tras este evento continúa descendiendo la frecuencia y se activaron los siguientes mecanismos de deslastre (segundo de bombeo y umbrales de demanda), y a las 12:33:22 se activó el llamado sexto de demanda, el último escalón de protección. "Sin embargo, ninguno de estos procesos logra detener la caída del sistema, finalmente, este alcanza el cero peninsular", reconocen desde el Gobierno, y la red entera terminó por caer.