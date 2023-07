Albares: "El PP ha intentado sabotear la Presidencia de la UE, Feijóo está incapacitado para gobernar España"

José Manuel Albares curiosea los libros en la biblioteca del Ateneo de Madrid. Un sitio que siempre le ha fascinado, desde cuando pasaba por allí de niño. Hoy es el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el hombre de confianza de Pedro Sánchez en la política internacional.

Además, Albares tiene el carné del PSOE y se ha querido mojar en estas elecciones como 'número cinco' de la plancha electoral por Madrid. Cree que este 23J la política exterior debe ser parte fundamental en el voto y defiende que ahora se escucha la voz de España desde Pekín a la Casa Blanca. Advierte de las consecuencias de un Gobierno del PP y Vox, a la vez que considera que Alberto Núñez Feijóo está "incapacitado" para ser el próximo presidente.

Acaba de celebrarse la cumbre de la OTAN en Lituania con Ucrania en el foco. ¿Cuándo cree que acabará la invasión rusa? ¿Podría ser durante la Presidencia española del Consejo de la UE?

Si por nosotros fuera, la guerra no habría empezado y terminaría ahora mismo. Llevamos un año y medio ya y es la guerra de un solo hombre. Es un conflicto ilegal, injusto e injustificado. Lo que España hace, junto con sus socios de la UE y de la OTAN, tiene como objetivo que la paz regrese a Ucrania lo antes posible. Pero tiene que ser una paz dentro de la Carta de las Naciones Unidas respetando la soberanía y la integridad.

Se está produciendo la contraofensiva ucraniana y en Rusia también hay inseguridad interna, como los problemas entre el Kremlin y el Grupo Wagner. ¿Qué espera para los próximos meses? ¿En qué momento podrá haber una negociación en términos de paz que ponga fin al conflicto?

Todos estamos de acuerdo en que es una guerra de agresión contraria a la Carta de las Naciones Unidas. En todas las votaciones en la ONU ha sido abrumadora la derrota diplomática de Rusia (144 estados han condenado la invasión). Sólo se necesita una cosa para que la paz regrese: la orden de Vladimir Putin a los soldados rusos de volver dentro de las fronteras de la federación.

De la cumbre de Vilna sale que España va a liderar el grupo de combate en Eslovaquia, ¿qué significa esto?

Es nuestro compromiso con el flanco este, lo venimos haciendo desde el inicio de la guerra. Lideramos en Eslovaquia y vamos a reforzar nuestra presencia en Rumanía. También estamos presentes en los países bálticos. Demuestra que España es un aliado solidario y fiable. La seguridad de los españoles es también la seguridad del flanco este. Al igual que son conscientes los socios con el flanco sur.

España ya ha asumido la Presidencia de la UE y tendrá que jugar un papel importante de coordinación, por ejemplo, en el pacto de migración y asilo. ¿Se conseguirá durante este semestre? ¿Cómo van a convencer a Hungría y Polonia?

Por nosotros no va a quedar, España ha demostrado que puede ser solidaria pero al mismo tiempo aplicar una fórmula eficaz con diálogo con países de origen y tránsito y programas de cooperación para el desarrollo. Las cifras de entradas irregulares han caído en el último año en un 80%, mientras que en Italia crecen un 305% y en la ruta de Grecia un 95%. Es lo que vamos a llevar a Bruselas. La respuesta tiene que ser europea. Cuando actuamos unidos y con solidaridad, hacemos frente a cualquier crisis.

Sobre la mesa está también la negociación de las nuevas reglas fiscales. Francia y Alemania están enfrentadas. Berlín ha aprobado unos presupuestos en los que se vuelve a los recortes, a excepción de la partida en Defensa. ¿Regresa la Europa de los ajustes?

No lo creo, no vuelve la Europa de los ajustes. La UE de la solidaridad y social se mantiene, todos estamos de acuerdo en que es lo mejor. Se ha demostrado que la Europa de los recortes no es una buena fórmula porque retira a personas de la adhesión del proyecto europeo y las deja al borde del camino.

En infoLibre estamos publicando una investigación que refleja que la agencia suiza de detectives Alp, contratada por los Emiratos Árabes, ha espiado a más de 160 españoles vinculándolos con el yihadismo extremista sin ninguna prueba. ¿Le va a pedir Exteriores alguna explicación a Emiratos?

Las relaciones internacionales no se basan en especulaciones o indicios, sino en hechos. Por supuesto, el Gobierno de España siempre va a defender la libertad de información, pero basándose en investigaciones judiciales y hechos probados.

¿No le da credibilidad a estas informaciones?

Lo que digo es que es una investigación judicial por la que tiene que guiarse siempre un ministro de Exteriores, pero, por supuesto, siempre vamos a defender el derecho a una información libre y veraz.

En Bélgica han llamado al embajador a consultas, ¿no hay aquí ninguna iniciativa de momento en su Ministerio?

No nos consta en estos momentos nada relativo a esa información.

En Alemania, la ultraderecha, por primera vez, ha llegado al Gobierno de un distrito en Turingia. En Finlandia se ha conformado el Gobierno más de derechas de su historia reciente, con ministerios clave en manos de la ultraderecha. ¿Se está viviendo un ascenso de la extrema derecha en toda Europa en estos momentos?

Es evidente. Pero más grave es que se está viviendo un ascenso de una derecha que no tiene ningún problema en abrirle la puerta a la extrema derecha cuando era un valor no hacer nunca coalición con ellos. Esto me preocupa más, hasta ahora era la propia derecha la que impedía esas ideas contrarias a los valores europeos.

En relación a la derecha española, en la Comunidad Valenciana Vox va a entrar en el Ejecutivo con el PP. ¿Qué le parece precisamente que aquí no se haga el cordón sanitario y que los populares gobiernen con los de Santiago Abascal?

Es una involución en un país que conoce muy bien lo que ha sido la ultraderecha y que durante muchos años anheló la entrada en Europa. Lo que deseo para España es que esté siempre en la centralidad, con Francia y Alemania, y no en los lados más extremos de la UE, donde hay países que se encuentran en un repliegue nacionalista y que quieren socavar el propio proyecto europeo. Sólo puede haber una España fuerte si hay una Europa fuerte. Los gobiernos de coalición de la derecha y la extrema derecha debilitan el proyecto europeo.

Va de número cinco en la lista del PSOE por Madrid, ¿por qué se implica de esta manera en este momento?

Hace casi 25 años que soy miembro del PSOE y soy miembro de su Comité Federal. Creo que el partido responde a las aspiraciones y necesidades de España, siempre ha estado al lado de la democracia, la libertad y el progreso. Es un partido europeísta, feminista y de tolerancia. Todo eso es lo que me ha hecho participar en esta ocasión dentro de las listas.

¿Con un Gobierno del PP y Vox estaría en riesgo ese compromiso europeísta de España?

He visto los programas electorales de los dos partidos. Un Gobierno del PP y Vox tendría claramente una fuerza política que niega el cambio climático y choca con los valores de tolerancia y del pluralismo de la UE. En cambio, este Gobierno ha puesto la cooperación al día con una nueva ley, la última era de 1998, y que Vox fue la única fuerza política que votó en contra. Feijóo dio una lista de nombres para una supuesta transición durante la Presidencia de la UE y me sorprendió que prácticamente no hay mujeres. Se encuentran aquellos que estuvieron al frente de la política exterior en los momentos de más distancia con Europa, como en la guerra de Irak. La diferencia sería enorme. Todos han sido embajadores en esta legislatura, lo que demuestra que hemos trabajado con todos sin sectarismos.

Conoce bien la política de Estados Unidos y de Brasil. En estas elecciones se están viendo métodos en la derecha muy parecidos a los empleados por Donald Trump y Jair Bolsonaro. El líder del PP en estos momentos está dando alas a la teoría de la conspiración del fraude del voto por correo. ¿Ponen en riesgo al propio sistema democrático español?

Me parece abominable que un candidato a la Presidencia del Gobierno insufle un bulo consciente para intentar desestabilizar la campaña. Eso le califica, pero espero que los españoles den la respuesta adecuada el 23 de julio contra una forma de hacer política en la que la mentira pudiera prevalecer y para defender la democracia como contraste de ideas.

Feijóo ironizó diciendo que habían puesto las elecciones en julio y él ya no podía estudiar inglés.

Es absurdo, el presidente ha hecho un ejercicio claramente democrático. Ante los resultados de mayo, ha solicitado una clarificación a los españoles sobre si quieren un Gobierno del PSOE o uno del PP con Vox. Y la primera fecha posible era el 23 de julio.

Hoy en día no hay nada más interior que la política exterior. Es fundamental tener socios y aliados en el mundo y poderse expresar en otros idiomas. El inglés es absolutamente vital. En estos momentos, los 27 presidentes del Consejo Europeo hablan inglés. Hay también muchas reuniones informales donde uno negocia y no se puede hacer con un traductor. El 50% de las decisiones que atañen directamente a los españoles se deciden en Bruselas conjuntamente o en otros foros como el marco de la OTAN. Es muy importante tener claro lo que uno va a hacer en política internacional y tener socios clave como España en estos momentos. Por fin, la voz de España se oye en el mundo, desde Pekín hasta la Casa Blanca. Todo eso no se puede parar.

Mencionaba a Joe Biden. Coincidió el arranque de la campaña del 28M con la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca. ¿Cree que la política internacional no da votos o no pesa lo suficiente en el debate público? ¿Ve esto con cierto desánimo?

La política exterior debe ser un elemento central de la decisión que tomen los españoles el 23 de julio. Para que a los españoles les vaya bien dentro, su Gobierno lo tiene que hacer bien fuera. Ahí se toman decisiones sobre nuestra moneda y la economía, sobre los flujos energéticos, sobre la salud y los alimentos. Todo esto se me antoja muy difícil de hacer cuando hubiera un Gobierno contrario a los valores europeos y chocara con elementos centrales en la agenda europea como la igualdad o el impacto verde. Y con líderes que no son capaces de hablar otros idiomas y que, por lo tanto, no pueden ir a ser actores, sino meros espectadores de lo que otros deciden porque literalmente no entienden lo que se está hablando.

En el debate del lunes hubo algún elemento de política internacional. El presidente del Gobierno negó que hubiera algún cambio respecto a Marruecos, ¿pero no es evidente con las consecuencias que vemos con ese país?

Las relaciones con Marruecos están mejor después de haber superado una nueva crisis en nuestra relación. La diplomacia es más un arte que una ciencia, no hay leyes. Pero hay un axioma: uno debe tener las mejores relaciones con aquellos vecinos con los que tiene frontera terrestre. Este Gobierno firmó el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, que fue un hito. Además, con Portugal tenemos una estrategia transfronteriza. Con Marruecos hemos tenido la primera reunión de alto nivel en once años, con una veintena de acuerdos. Además, tenemos las cifras de caída de los movimientos migratorios irregulares y con un comercio bilateral que se ha disparado hasta los 20.000 millones de euros.

Asimismo, hay una cooperación en la lucha contra las mafias que trafican con humanos que es ejemplar. No veo una política alternativa a esta de extraordinaria vecindad. Y hay un mantra sobre el giro de España, pero estamos junto al enviado personal del secretario general de la ONU para alcanzar una solución en el Sáhara Occidental. Entre las personas que plantea Feijóo para el relevo se encuentran aquellos que estaban al frente de la política exterior en los momentos de mayor tensión con Marruecos. Si quiere esa vuelta, lo tiene que decir. Y si no, tiene que dejar de hacer demagogia. Me sorprende que diga que no conoce los acuerdos con Marruecos.

Lo dijo en el debate.

Desde el día siguiente de la reunión de alto nivel, están colgados todos en la web de La Moncloa. Lo sabe perfectamente. ¿Con cuál está en contra?

La misión de la ONU tiene, entre otros objetivos, celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara occidental. ¿Es una solución que no comparte?

Estamos con el enviado personal de la ONU. He sido el primer ministro de Exteriores que se reunió con él. Siempre le he trasladado lo mismo: España está a su disposición para llevar a bien su tarea. Esa es la posición.

El líder de la oposición volvió a sugerir el lunes que Marruecos está chantajeando al presidente del Gobierno por el contenido de su móvil.

Es un bulo infame, Feijóo lo sabe. He visto cómo ha ido deslizándose muy peligrosamente hacia posiciones de choque con Marruecos. En el fondo es volver a los orígenes del PP, no creo que sea bueno para España. Y es nefasto para Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía.

Feijóo y el PP le acusan de no dar información sobre la Presidencia española de la UE. ¿Por qué no se han reunido? ¿Qué les responde?

Un bulo y una falsedad infame por parte del PP. No sólo he hablado con ellos y con todas las fuerzas en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento en Estrasburgo, sino que el Partido Popular ha decidido voluntariamente no acudir a la reunión que tuve con los eurodiputados españoles. Ellos se han puesto fuera de la política de Estado por excelencia. Hace más de un año expliqué en la Comisión Mixta de la UE las líneas estratégicas. El PP ha intentado politizar y sabotear la Presidencia de la UE. Lo que demuestra es que el PP no entiende que la política exterior es de Estado y Feijóo está absolutamente incapacitado para gobernar España, mucho más en un momento donde España está al frente de la Unión.

¿Qué está pasando dentro del PP europeo donde parece que hay una guerra entre Manfred Weber y Ursula Von der Leyen?

Desconozco las interioridades de PPE. No puedo opinar pero sí puedo analizar cómo están actuando miembros del Partido Popular Europeo en distintos gobiernos. Veo que hay algunos que siguen manteniendo como un valor fundamental el no unirse a las fuerzas de la extrema derecha y otros abiertamente están haciendo gobiernos de coalición, donde se sitúa el PP español, que hace gobiernos Vox incluso donde no es la lista más votada.

En la calle Alcalá con Goya se desplegó una lona por parte de Vox en la que se tiraba a la basura la Agenda 2030 de Naciones Unidas, junto con la bandera LGTBi y el símbolo del feminismo. ¿No es un delito de odio?

Desde luego busca esparcir odio y dividir a los españoles, lo contrario de lo que quiere el PSOE. Ese tipo de lonas pretenden enfrentarnos y crisparnos. Este país sabe demasiado bien lo nocivo y estéril que es eso. Espero que el 23 de julio haya una respuesta clara de rechazo a esas posturas políticas y a aquellos que hacen gobiernos con ellos sin preocuparles las consecuencias. El PSOE representa unidad, protección y cuidado para todos.

El líder de Vox se jacta de decir que no sabe qué es el Convenio de Estambul. También en su programa aparece la salida del Acuerdo de París. ¿Existe un riesgo verdadero de que España se aparte de los grandes consensos internacionales?

Está en el programa de un partido que es el socio de coalición del PP. Si eso se tradujera al Gobierno de España, no tengo la menor duda de que chocaríamos frontalmente con esos grandes consensos internacionales. No son bellas ideas filosóficas, son los valores y los derechos que son el motor de las mayores décadas de estabilidad y prosperidad. Es hacer una involución a momentos muy oscuros de la historia de Europa. No podemos permitir que la semilla del odio y división germine en España el 23 de julio. Es muy importante que se mantenga todo lo que ha hecho este Gobierno cuatro años más.

¿Qué espera de la cumbre de la semana que viene entre la UE y la comunidad de países de América Latina y Caribe? ¿Cómo difiere su gestión de la posible alternativa?

La cumbre va a ser un hito fundamental. Desde 2015 no se celebra y queremos que dé un impulso para que España pueda trabajar durante todo el semestre para que América Latina quedé anclada en el centro de la agenda europea. Repasando el programa electoral del PP, observo que América Latina para los populares son sólo tres países: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y habla un ministro de Exteriores que ha sido muy claro sobre estos tres países. Pero el PP desconoce que América Latina es mucho más y no es cualquier región para España. Es nuestra familia. El PP tiene allí una agenda ideológica y sólo es capaz de relacionarse con aquellos gobiernos cuyo color político es igual al suyo. A diferencia de este Ejecutivo. Cambiaría mucho en detrimento de España.

Después del 23J, ¿le gustaría seguir siendo ministro de Exteriores?

No voy a especular con una competencia exclusiva del presidente.

Va de cinco en la lista, pero en Sumar va de dos el embajador ante la ONU Agustín Santos Maraver. ¿Le ha sorprendido este fichaje? ¿Es un buen perfil? ¿Qué tiene que aportar a la política exterior de España?

Trabajé con él. Bienvenida a la competición política cualquier persona que así lo desee.