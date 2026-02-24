Albares viaja este martes a Ucrania para reiterar el apoyo de España a su soberanía

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja ​este martes a Ucrania, en el cuarto aniversario del inicio de la agresión rusa, para reiterar el apoyo de España a la soberanía y la integridad territorial de aquel país, según informa EFE.

Según ha informado Exteriores, la visita de Albares quiere trasladar a Ucrania la solidaridad del Gobierno y del pueblo español y reiterar su firme apoyo en un contexto marcado por los continuos ataques rusos contra zonas urbanas, infraestructuras civiles y el sistema energético ucraniano.

En esta quinta visita del ministro a Ucrania desde 2022, el programa incluye su participación en actos conmemorativos del aniversario, así como un encuentro con su homólogo, Andrii Sybiha, tras la reunión mantenida recientemente en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Exteriores subraya que la visita se produce en un momento especialmente relevante, marcado por los esfuerzos diplomáticos en favor de una paz justa y duradera y por la necesidad de mantener el respaldo internacional ante la prolongación del conflicto.

Recuerda además que, desde el inicio de la guerra, España ha proporcionado ayuda militar, financiera y humanitaria; ha reafirmado su compromiso con la reconstrucción de Ucrania y su integración en la Unión Europea; ha defendido la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional y ha desplegado una intensa acción diplomática en organizaciones internacionales, foros multilaterales y ante terceros países.

España forma parte del grupo G5+, junto a los principales países europeos y el Reino Unido, que celebró en 2025 una reunión de alto nivel en Madrid, recuerda, y señala que en el ámbito energético y humanitario, España mantiene su compromiso con la población ucraniana, especialmente ante un invierno particularmente duro. En materia de defensa, España continúa prestando apoyo, como demuestra el reciente paquete de asistencia en defensa aérea, y ha sido en 2025 el octavo mayor contribuyente de ayuda militar y el cuarto en adiestramiento y formación.

Asimismo, Exteriores pone de relieve que durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 se iniciaron formalmente las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE y que desde 2022 España ha concedido protección temporal a 240.000 ciudadanos ucranianos, que se suman a los más de 115.000 ya residentes en nuestro país antes del inicio de la guerra.