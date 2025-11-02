El alunicero 'Niño Juan', en libertad, tras haber sido secuestrado este viernes

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como Niño Juan, ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Así, el Niño Juan está ya libre, después de que en la noche del pasado viernes tres vehículos embistieran y tiroteasen su coche para secuestrarle y darse a la fuga.

Este conocido alunicero no tiene previsto interponer denuncia por lo sucedido, según han indicado a EFE fuentes policiales.

Los agentes han encontrado en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

Ajuste de cuentas frente al hotel Praga #Madrid pic.twitter.com/AMGhLlmvQD — Agu Trot (@pewic) October 31, 2025

La investigación policial apuntó a que Niño Juan, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, era el conductor secuestrado a las 20:45 horas del pasado viernes, 31 de octubre, junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.