Madrid vive una noche de película en sus calles con un tiroteo y un secuestro

Madrid podría haber sido un escenario de película tras lo sufrido esta madrugada. Un secuestro y un tiroteo han sucedido a lo largo de la noche y primeras horas de la mañana en la Comunidad de Madrid con diferentes resultados.

El protagonista del primer tiroteo que acabó en secuestro podría ser 'El niño Juan', un conocido delincuente con un engrosado historial delictivo a sus espaldas, según han informado a EFE este sábado fuentes de la investigación.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no descartan otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen cincuenta asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Este posible secuestro ocurrió anoche a la altura del número 65 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones que podrían identificarse con disparos. Hasta la mañana de este sábado, la Policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición relacionada con lo ocurrido.

Ajuste de cuentas frente al hotel Praga #Madrid pic.twitter.com/AMGhLlmvQD — Agu Trot (@pewic) October 31, 2025

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches para, después, huir rápidamente del lugar.

El vehículo que conducía el secuestrado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

Tiroteo en Leganés

Pero la noche no ha terminado en este secuestro, una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave este sábado en el Hospital Doce de Octubre de Madrid tras recibir un disparo en la cara en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés.

Emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso a las 6:55 horas para alertar de este suceso, ocurrido en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés, donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Al lugar también se desplazó la Policía Nacional, alertada por los testigos. Ahora, la brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que por el momento no han trascendido más detalles.

Los servicios de emergencia atendieron allí mismo a la joven, que presentaba herida por arma de fuego, con orificio de entrada en el pómulo y de salida la región auricular derecha.

Tras ser estabilizada, fue trasladada intubada hasta el hospital Doce de Octubre, donde permanece ingresada en estado grave.