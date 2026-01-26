Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para una regularización extraordinaria de migrantes
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha anunciado que su partido ha llegado a un acuerdo con el PSOE para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que conceda papeles a quien pueda acreditar al menos cinco meses de residencia en España, informa EFE.
El Ejecutivo ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para esta iniciativa, con el objetivo de regularizar a en torno medio millón de personas.
En un acto celebrado en Madrid bajo el título 'Regularización Ya', Montero ha hecho este anuncio, que significará "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia", ha detallado la eurodiputada de la formación morada.
Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Además, según Montero, la admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno.
