INCENDIOS FORESTALES
Asturias pide apoyo militar para hacer frente a diez incendios cuya extinción dificulta el viento
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles 13 de agosto:
10:34 h
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha instado a la "unidad y la coordinación" entre todas las administraciones frente a los incendios forestales simultáneos que está sufriendo España, un "aviso de que el cambio climático está ahí" y hay que emprender medidas.
En declaraciones hechas este miércoles a la Cadena Ser, Aagesen ha reconocido que este país afronta actualmente en lo que va de verano una "situación muy complicada" ante los incendios activos localizados en distintas partes del territorio en siete comunidades autónomas. Todos ellos están "bajo investigación", según ha apuntado la ministra, que considera que "todavía es prematuro" determinar cuántos de ellos han sido provocados.
En cuanto al aparente actual patrón de simultaneidad de ese tipo de episodios, Aagesen cree que es "un aviso claro a todos a ser conscientes de que el cambio climático está ahí" y que, por lo tanto, "se deben emprender todas las actuaciones en materia de prevención para que cuando llegue la temporada de incendios, los daños sean los mínimos posibles".
España "tiene que seguir aumentando y apostando" por medidas para combatir el cambio climático, sobre todo al tratarse de un país "especialmente vulnerable al cambio climático".
09:45 h
Continúan las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado sábado en la localidad navarra de Carcastillo, estabilizado desde ayer y en el que se trabaja día y noche. Así, los bomberos que han estado durante esta madrugada en la zona del siniestro están siendo relevados de manera progresiva desde las 08:00 horas. Los efectivos desplegados realizarán durante la mañana de hoy labores de refresco y control de puntos calientes, han informado desde SOS Navarra.
Anoche se anunció que el incendio evolucionaba "favorablemente" y se mantenía en situación de perimetrado, pese a algunas reanudación de llamas provocadas por el viento reinante por la tarde, que habían sido solventadas sin problemas.
También se conoció la estimación de la superficie total afectada por el fuego, un total de 220 hectáreas de un paraje natural de Carcastillo, de las que 182 corresponden a pino Alepo, tanto de repoblación como de monte natural.
Según fuentes de SOS Navarra, el fuego sigue activo y los bomberos trabajan en su extinción, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas. Los efectivos continúan con labores de refresco y de control de puntos calientes.
09:39 h
Hasta ocho espacios naturales de Castilla y León se ven afectados en estos momentos por los graves incendios forestales que desde la pasada semana arrasan centenares de hectáreas de terreno en las provincias de León, Zamora y Palencia, y que ayer causó la muerte de un bombero voluntario en León, el desalojo de miles de vecinos y el corte de decenas de carreteras.
Otros seis incendios permanecen activos, aunque sin llegar a estar considerados por la Junta de Castilla y León con los niveles máximos de gravedad. Los siniestros que sí mantienen gran magnitud son los de Yeres y Llamas de Cabrera, en la provincia de León; Puercas y Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora; y en Resoba, en la provincia de Palencia, todos ellos con el nivel 2, el máximo establecido por el protocolo.
Además, en nivel 1 de gravedad se encuentran otros tres incendios en la provincia de León, en concreto los de Anllares del Sil, Orallo y Fasgar, este último el que arrasó el paraje cultural y natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y que ha quedado muy afectado por el paso de las llamas.
En cuanto a los desalojos, en la provincia de Zamora siguen sin poder volver a su hogar casi 400 personas, evacuadas desde los municipios de Congosta, Villageriz, Alcubillas de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña, mientras que los vecinos de Ayoó de Vidriales están confinados en sus domicilios para evitar riesgos.
09:05 h
La extinción de los diez fuegos que a primera hora de la mañana continuaban activos en Asturias se está viendo dificultada por la presencia de viento fuerte de componente sur, por lo que el Gobierno asturiano ha elevado el nivel de alerta por incendios y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Preocupa especialmente la situación que se vive en Cangas del Narcea, concejo del suroccidente asturiano limítrofe con León en el que hay activos tres incendios, uno de ellos en la zona de Cobos y Limés, en las cercanías del puerto de El Acebo, que ayer llegó a amenazar algunas aldeas y que está quemando pasto y matorral, principalmente.
En las inmediaciones de un incendio declarado la semana pasada en Villablino (León) se encuentra activo otro fuego en los montes de la parroquia de Genestoso, también en Cangas del Narcea, donde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) ha instalado un puesto de mando avanzado para seguir la evolución de los incendios más peligrosos.
En la zona de Vallau se sitúa el tercer incendio activo en Cangas del Narcea, pero también continúan las labores de extinción en otros del vecino concejo de Allande (1), Cabrales (1), Caso (1), Coaña (2) y Quirós (2), según los datos facilitados por el 112 Asturias.
Asturias finalizó el martes con doce fuegos forestales activos. Aunque ha amanecido este miércoles con dos menos, dada su evolución y la presencia de viento sur fuerte, que lleva asociado un aumento de las temperaturas, el consejero de Gestión de Emergencias, elevó del 1 a 2 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales (Infopa) durante la madrugada, lo que permite solicitar apoyo estatal para las labores de extinción.
En el marco de esta nueva fase del Infopa, el Principado ha solicitado la movilización de la UME para combatir los incendios de Cangas del Narcea, donde hay desplegadas ya dotaciones de Bomberos de Asturias y brigadas de empresas forestales.
Los dos helicópteros del SEPA, que han sido desplazados hasta la cerca base de Tineo de momentos están inoperativos por la gran presencia de humo en la zona y el fuerte viento, lo que les impide volar.