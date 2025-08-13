Asturias pide apoyo militar para hacer frente a diez incendios cuya extinción dificulta el viento

09:05 h

La extinción de los diez fuegos que a primera hora de la mañana continuaban activos en Asturias se está viendo dificultada por la presencia de viento fuerte de componente sur, por lo que el Gobierno asturiano ha elevado el nivel de alerta por incendios y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Preocupa especialmente la situación que se vive en Cangas del Narcea, concejo del suroccidente asturiano limítrofe con León en el que hay activos tres incendios, uno de ellos en la zona de Cobos y Limés, en las cercanías del puerto de El Acebo, que ayer llegó a amenazar algunas aldeas y que está quemando pasto y matorral, principalmente.

En las inmediaciones de un incendio declarado la semana pasada en Villablino (León) se encuentra activo otro fuego en los montes de la parroquia de Genestoso, también en Cangas del Narcea, donde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) ha instalado un puesto de mando avanzado para seguir la evolución de los incendios más peligrosos.

En la zona de Vallau se sitúa el tercer incendio activo en Cangas del Narcea, pero también continúan las labores de extinción en otros del vecino concejo de Allande (1), Cabrales (1), Caso (1), Coaña (2) y Quirós (2), según los datos facilitados por el 112 Asturias.

Asturias finalizó el martes con doce fuegos forestales activos. Aunque ha amanecido este miércoles con dos menos, dada su evolución y la presencia de viento sur fuerte, que lleva asociado un aumento de las temperaturas, el consejero de Gestión de Emergencias, elevó del 1 a 2 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales (Infopa) durante la madrugada, lo que permite solicitar apoyo estatal para las labores de extinción.

En el marco de esta nueva fase del Infopa, el Principado ha solicitado la movilización de la UME para combatir los incendios de Cangas del Narcea, donde hay desplegadas ya dotaciones de Bomberos de Asturias y brigadas de empresas forestales.

Los dos helicópteros del SEPA, que han sido desplazados hasta la cerca base de Tineo de momentos están inoperativos por la gran presencia de humo en la zona y el fuerte viento, lo que les impide volar.