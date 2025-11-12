El juez de la Audiencia Nacional interroga a la cúpula de Sidenor por vender acero a una empresa de armas israelí

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interroga este miércoles al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, según informa EFE.

El magistrado investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento", según la providencia de citación a la que ha tenido acceso EFE.

El presidente de la empresa, a quien el juez considera "máximo responsable de la toma de decisiones en Sidenor Aceros Especiales", está citado este miércoles junto al director general corporativo y al director comercial, de quienes "cabe deducir" que habrían intervenido también en los hechos que se investigan.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 explica en su providencia que la venta de partidas de acero, "repetidamente", a la citada empresa se realizó "sin solicitar la correspondiente autorización al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente".

Al conocer las imputaciones, Sidenor, acrónimo de Siderúrgicas del Norte, informó en un comunicado de que seguirá las indicaciones de sus abogados para "responder al juez, a quién dará toda la información que obre en su poder".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

En un comunicado, la asociación subraya que es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en España e incide en que desde la campaña se seguirá trabajando en "la aplicación de un embargo de armas integral y retroactivo".