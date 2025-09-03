La autopsia confirma la muerte por asfixia del hombre retenido por un policía en Torrejón (Madrid)

La autopsia definitiva de Abderrahim El Akkouh, el vecino de Torrejón de Ardoz que murió mientras era inmovilizado por un policía municipal de Madrid el pasado 17 de junio, confirma su muerte por asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida, según informa EFE.

Eso es lo que afirma el documento firmado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, donde se muestran las conclusiones tras el análisis de los pulmones, el corazón y la laringe de este varón de origen magrebí que murió tras sufrir la técnica conocida como 'mataleón'.

La autopsia certifica como única causa posible de la muerte la asfixia por comprensión torácica, es decir, la imposibilidad de que Abderrahim respirara al comprimirle el pecho y no poderse expandir los pulmones.

Asimismo, recoge la posibilidad de que fuera víctima de una presa cervical, es decir, una maniobra de estrangulamiento del cuello que impide la entrada de aire y circulación sanguínea hacia el cerebro.

Por último, la autopsia especifica que el cuerpo presentaba etiología homicida, en referencia a que la causa de la muerte no fue accidental ni natural.

Según Rubén Vaquero, uno de los abogados de la familia El Akkouh, esto certifica que "lo que ocurrió aquella noche hay que tratarlo como un asesinato y no como un homicidio imprudente".

El letrado ha asegurado a EFE que intentarán que el agente policial ingrese en prisión preventiva, un extremo que sí apoya la Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público se opone a que el agente jubilado que ayudó al primero a retener a Abderrahim pase a estar investigado en la causa, donde ahora figura como testigo, aunque así lo demande el equipo legal de la familia El Akkouh.