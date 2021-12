Ayuso teme que Casado retrase sine die el congreso del PP de Madrid por el clima preelectoral

La fecha del congreso del Partido Popular (PP) en Madrid ha acaparado la práctica totalidad de las conversaciones informales del acto que se ha celebrado por motivo del 43 aniversario de la Constitución. Una ceremonia que ha tenido lugar a las puertas de la Cámara Baja y que ha congregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Pablo Casado, y también a ministros y presidentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el gallego Alberto Núñez Feijóo, el murciano Fernando López Miras y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.

La incomodidad en el PP es palpable, tanto como los esfuerzos de Casado y Ayuso por aparentar normalidad tras volver a coincidir este lunes, tras su breve encuentro en la presentación del libro del expresidente Mariano Rajoy después de estar 40 días sin verse. Antes de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, iniciara su discurso, ambos se han saludado con aparente cordialidad con las cámaras y ojos de los periodistas pendientes cada gesto. Lo cierto es que, pese a los intentos de Génova por acallar el ruido interno, la guerra por el control del PP de Madrid continúa.

El posible adelanto electoral en Andalucía y también en Castilla y León preocupa al entorno de la presidenta madrileña, que teme que sea una excusa de la dirección nacional del PP para retrasar sine die el congreso madrileño al que se quiere presentar para presidir el PP de Madrid, actualmente en manos de una gestora tras la marcha de Cristina Cifuentes en 2018. "En principio no tendría una cosa que ver con la otra, se circunscribe a diferentes autonomías y órganos distintos. Cada uno llevará su propio calendario", ha sido la respuesta ante los micrófonos del Congreso, tras ser preguntada por cómo podrían afectar estos comicios a la celebración del congreso, que Ayuso quiere que se celebre "cuanto antes".

Ayuso asegura que quiere pasar "página pronto" del conflicto en el seno de su partido y ha recalcado que los problemas de la ciudadanía son "más importantes" y están "muy por encima" del PP. Sin embargo, en su entorno sí especulan con la posibilidad de que Génova quiera utilizar estos dos comicios para seguir aplazando la fecha de un congreso que, en su opinión, debería haberse celebrado en marzo de este mismo año. No fue así porque la propia Ayuso decidió convocar elecciones anticipadas en Madrid en respuesta a la moción de censura impulsada por Ciudadanos y el PSOE, finalmente frustrada, en Murcia.

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña aseguran que la baronesa se encuentra en una situación compleja: no quiere insistir para no dar la sensación de que presiona demasiado, pero tampoco quiere dejar pasar el tema y hacer ver que no le interesa. En todo caso, en la Puerta del Sol insisten en que la situación de interinidad del PP madrileño, capitaneado por Pio García-Escudero y Ana Camins, no puede postergarse mucho más tiempo.

En el PP admiten que los plazos pueden variar si hay elecciones autonómicas

El plazo fijado por Génova para que se celebre el congreso de Madrid, junto con el resto de congresos de provincias uniprovinciales como Murcia o La Rioja, es el primer semestre de 2022. La respuesta oficial de la dirección del PP es que todavía "no hay fecha concreta", pero sí que remarcan que la última palabra la tendrá Pablo Casado. "No podemos hacer supuestos con situaciones que no sabemos si van a pasar", se limitan a responder sobre la posibilidad de que haya cambios en el calendario pautado por motivo de los adelantos electorales en Andalucía y Castilla y León.

Uno de los barones autonómicos presentes en el acto de la Constitución sí que admite que ambas elecciones podrían aplazar ese calendario, y, por ende, provocar que el congreso de Madrid se celebrase, como pronto, después del verano. Los estatutos del PP impiden celebrar congresos exclusivamente durante las campañas electorales, que duran dos semanas, pero en las filas populares a nadie se le escapa que las semanas previas a esas dos semanas también se moviliza a muchos afiliados y la agenda de Casado se complica.

Con todo, algunos sectores del PP están cansados de que el congreso de Madrid "monopolice todas las conversaciones". "¿Seguimos con esto? Qué aburrimiento", bromeaba otro barón popular en conversación con los periodistas. No son pocos en el PP los que piensan que el partido y especialmente Casado está perdiendo foco "por culpa" de Ayuso. Entre las tesis para devolverle el protagonismo está, precisamente, la convocatoria de estos dos anticipos, que "pondrían el valor a la marca PP".