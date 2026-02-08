Azcón celebra la victoria "clara, nítida e inequívoca": "Solo el PP puede gobernar"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha celebrado este domingo la victoria "clara, nítida, inequívoca" de los populares en las urnas y el mensaje que dejan: "Solo el PP puede gobernar".

"Sólo el PP puede decir que ha ganado las elecciones", ha destacado Azcón en su comparecencia ante los militantes y dirigentes que han seguido la noche electoral en un hotel de Zaragoza, en la que ha afirmado que el próximo gobierno de PP se encargará de que la otra "gran verdad" de la anoche continúe: "Hoy, desde Aragón decimos alto y claro tic, tac, tic, tac: el sanchismo se acaba", ha enfatizado.

El líder popular convocó las elecciones con la aspiración de tener un gobierno fuerte y no tener que depender de Vox para su investidura y para gobernar, pero los resultados le dejan con 26 escaños, dos menos que en 2023, una pérdida que ha lamentado, pero ha insistido en que solo el PP puede formar gobierno y ningún otro partido puede presentar candidato a presidir la comunidad.

Azcón ha resaltado que es la primera vez que el PP, estando en el Gobierno, gana en la siguiente convocatoria electoral para tener la presidencia, y con el PSOE en la oposición con "el peor resultado en su historia". "Los aragoneses, a los que nos gusta hablar claro, no íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado", ha dicho.

En su intervención, sin hacer mención al resultado de Vox, el único partido con el que sumaría mayoría absoluta en las Cortes, ha subrayado que un gobierno del PP será para todos los aragoneses y hará en los próximos años lo que planteó en campaña: "hacer que Aragón sea imparable".

Y desde mañana mismo, ha dicho, el PP se pondrá a trabajar y a hablar con todas las fuerzas políticas para "ahormar una nueva una nueva mayoría", porque Aragón necesita un presupuesto.

El PP nacional celebra los resultados

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que Jorge Azcón ha ganado las elecciones de Aragón "con claridad" y "contundencia", pese a haber perdido dos escaños con respecto a 2023, y ha insistido en que los resultados suponen otra derrota para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera "el mayor perdedor de la política española".

En una rueda de prensa en la sede del PP de la calle Génova, Tellado ha dicho que Sánchez es "una máquina de perder" que "solo puede aspirar a ser segundón" en todos los procesos electorales a los que se enfrenta.

Pese a la caída de dos diputados, Tellado ha insistido en que el PP es quien ha ganado esta noche, al haber sacado "más escaños que toda la izquierda junta", algo que es "motivo de satisfacción" y que obliga a felicitar al PP de Aragón.

Ha centrado su análisis en la caída del PSOE con su candidata, la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, quien ha igualado el peor resultado de toda su historia del partido en Aragón, un "reflejo claro de lo que piensa toda España", ha dicho.

El país, ha añadido, está "harto" de Pedro Sánchez, "de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión y de su corrupción masiva" y el PSOE lo que puede anotarse es "una derrota más" de la "caída libre" que vive Sánchez y "el sanchismo".