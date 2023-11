Belarra acusa a Yolanda Díaz de querer "sustituir" a Podemos con un proyecto "servil" al PSOE

La decisión de Yolanda Díaz de dejar fuera a Podemos del Gobierno de coalición no ha sorprendido a Podemos —llevaba meses pidiendo la continuidad de su número dos, Irene Montero, en el ministerio de Igualdad— pero ha encendido los ánimos dentro de la formación morada. Su líder y hasta la fecha ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha enviado una carta a la militancia del partido en la que carga duramente contra Díaz, líder de la coalición con la que Podemos se presentó a las elecciones y con la que comparte grupo parlamentario.

A juicio de Belarra, lo ocurrido en estos últimos días es "la confirmación final de una estrategia determinada" por parte del PSOE y Sumar "que tiene como objetivo evidente la sustitución de Podemos por otra fuerza política que pueda representar simbólicamente a la 'izquierda' pero que acepte la subordinación al PSOE y la concertación con los poderes económicos y mediáticos". Belarra sostiene que, a diferencia de Podemos, Díaz es "servil" y "funcional" ante "los poderes fácticos" que "sostienen al régimen bipartidista".

La líder de Podemos señala que "la expulsión definitiva" de Podemos no se podría haber formalizado sin "la indispensable colaboración de Yolanda Díaz" y asegura que el objetivo de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar pasaba por "construir un nuevo partido político unipersonal" para eliminar "el espacio político" que consiguió "romper la cláusula de exclusión histórica que impedía a la izquierda transformadora acceder al Gobierno".

Belarra enumera todos los desplantes que, a su modo de ver, Díaz ha realizado a Podemos desde que se convirtió en la referencia política del espacio: desde "la imposición" de la candidata de Izquierda Unida en Andalucía para los comicios autonómicos, Inmaculada Nieto, a su "renuncia" a hacer campaña en las autonómicas y municipales de mayo. Según la líder de Podemos, se trató de una estrategia deliberada por parte de Díaz para así, "gracias a un mal resultado del espacio, tener más poder negociador de cara a las papeletas de las elecciones del 23 de julio".

Belarra anticipa que en el próximo gobierno "solo mandará" Sánchez

En la misiva, confiesa que "todos estos acontecimientos han sido muy duros y muy difíciles de vivir", también para ella, pero se reafirma en las decisiones que ha tomado. "Fue difícil aceptar un acuerdo electoral enormemente injusto en las elecciones generales, fue difícil apoyar la investidura de Pedro Sánchez cuando el PSOE y Sumar nos habían despreciado como interlocutores políticos a pesar de que Sánchez no sería presidente ni Díaz sería lo que es si no fuera por Podemos, y ha sido, finalmente, muy difícil contemplar la expulsión de Irene Montero y de Podemos de un Gobierno que no existiría sin esta fuerza política", señala.

Belarra se muestra convencida de que en el próximo gobierno "solo mandará" Pedro Sánchez y anticipa un nuevo escenario en el que pedirá a los socialistas negociar de tú a tú, al igual que ya hacen con otras formaciones como ERC, Bildu o el PNV. "Esa autonomía de Podemos va a ser la herramienta fundamental para que podamos forzar a que haya algunos avances sociales en esta legislatura a pesar de la nula voluntad transformadora del gobierno PSOE y Sumar", sintetiza.

La secretaria general de Podemos zanja la carta así: "Han querido acabar con nosotros pero no han podido y lo único que han conseguido es hacernos más fuertes". En esa línea, asegura que Sánchez les ha echado del Gobierno "por haber demostrado que se puede ir más allá, y al coste de comprometer las posibilidades de transformación de nuestro país".