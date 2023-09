Podemos busca en la vía europea un espacio propio para distanciarse de Sumar e impulsar a Irene Montero

Autonomía. Es la palabra más repetida en cada intervención pública de los dirigentes de Podemos desde que la coalición de Sumar echó a andar. La formación encabezada por Ione Belarra piensa exprimir al máximo a sus cinco diputados y dar la batalla en "temas clave" dentro del grupo parlamentario, hasta el punto de desmarcarse de los postulados del resto del espacio si así lo consideran. Desde la formación morada aseguran que no lo harán de manera habitual, pero ya anticipan que harán notar esa posición propia en asuntos de ámbito internacional si la legislatura sale adelante.

Fuentes de la dirección del partido insisten en que tienen posiciones "marcadamente diferenciadas" en cuestiones como la OTAN, el envío de armas a Ucrania, el aumento del presupuesto militar o las alianzas europeas con la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz y la "rama ICV", en referencia a la extinguida Iniciativa Per Cataluña, de la que proviene el portavoz de la coalición y actual eurodiputado, Ernest Urtasun, y la portavoz adjunta y número uno por Barcelona al Congreso, Aina Vidal.

Asimismo, estas fuentes destacan que mientras Díaz está construyendo una red de alianzas con los verdes europeos, de cara a que Sumar se integre en esa familia política, los morados pertenecen a Izquierda Unitaria, en la que se encuadran otros grupos como la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el Bloco de Esquerda portugués, el Sinn Fein irlandés o el griego Syriza con los que, afirman, tienen más en común. Una posición compartida también por otros actores de la coalición como Izquierda Unida, lo que complica, todavía más, la reedición de la coalición de Sumar conforme se dio el pasado 23J.

Con todos esos elementos encima de la mesa, Podemos prevé trabajar en ese "espacio propio" durante los próximos meses y subrayar esas diferencias en ámbitos como el Congreso o en actos específicos de partido con la vista puesta en las elecciones europeas del próximo junio, en las que las que los morados no descartan presentarse por separado de Sumar. En esos comicios los eurodiputados son elegidos en una votación por circunscripción única, la del Estado, lo que facilitaría los planes de los morados ya que no hay un umbral determinado para conseguir el acta.

Una idea que ha verbablizado el cofundador de la fundación, Juan Carlos Monedero, en un artículo en el diario Público, en el que hace una extensa reflexión sobre la situación de Podemos y la relación que tiene con Sumar. Así, señala que son "muchos los temas a debatir". "Entre otros", escribe, "si no debiera Podemos ir en solitario a las elecciones europeas, como forma de decirle a Sumar cuántos apoyos reales tiene, con los riesgos que eso implica". Las fuentes consultadas en la dirección de la formación admiten que es "una posibilidad" y no cierran la puerta a que su número dos y actual ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, lidere esa candidatura si finalmente no repite en el cargo tal y como piden a Sumar, una petición que Díaz rechaza.

"Irene tiene muy buena imagen a nivel internacional"

Desde Podemos sostienen que Montero tiene "muy buena imagen" a nivel internacional y "es un referente" de los derechos feministas, por lo que creen que "podría hacer un buen papel", aunque insisten que se trata de una posibilidad que todavía no se abordado porque faltan muchos meses y cabe la posibilidad de que haya una repetición electoral en enero —en ese caso, piden a Sumar que organice unas primarias abiertas que no excluyan a su número dos de las listas—. Admiten que la experiencia electoral con Sumar ha sido negativa y no quieren repetir la alianza en los mismos términos.

Precisamente esta semana Montero ha viajado a Bruselas para explicar en la Eurocámara las prioridades de su cartera durante la Presidencia española en el Consejo de la Unión Europea y se ha enfrentado al boicot de los eurodiputados del Partido Popular y Vox, lo que provocó que se llevaran una reprimenda de Robert Biedron, el presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer en el Parlamento Europeo.

Desde el partido han promocionado al máximo el paso de Montero por Bruselas. "El ridículo del PP y Vox ayer en Europa reafirma que los avances en Igualdad con Irene Montero son vanguardia internacional", señalaban desde la cuenta oficial de Podemos. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, también incidía recientemente en TVE en ese "reconocimiento" a Montero a nivel internacional, al igual que una de las eurodiputadas de la formación, Idoia Villanueva, que calificó su visita como "una oportunidad" para la Unión Europa y "un orgullo" para el partido por "poner sobre la mesa una agenda feminista tan ambiciosa".

La OTAN como campo de batalla

Lo cierto es que sí existen algunas discrepancias —más de forma que de fondo— entre Díaz y la dirección de Podemos, que fueron patentes en la pasada legislatura. El aniversario de la entrada de España en la OTAN y la celebración de la cumbre en junio de 2022 tensionaron la coalición y dejaron entrever las diferentes posturas dentro del espacio. Belarra y Montero anunciaron desde el primer momento que no acudirían al aniversario, mientras que Díaz mantuvo una posición más ambivalente y señaló que tenía que consultar su agenda, aunque finalmente tampoco acudió. La gallega también se desmarcó de las acusaciones de Podemos sobre que el contrato para organizar la Cumbre se había realizado a dedo y defendió su legalidad.

Los morados utilizaron su oposición a la Alianza Atlántica de cara a la campaña electoral de las municipales y autonómicas de mayo para diferenciarse de otras formaciones como Más Madrid o Compromís, contra las que competían en esos comicios, y más tarde confluyeron en Sumar. En un video realizado para promocionar su Fiesta de la Primavera, Podemos aseguraba que su partido era “el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania”. Un reproche dirigido a Díaz y a la postura de otros ministros como el de Universidades, Joan Subirats, de los comunes.

La posición de los morados sobre esta cuestión ha ido variando. En el año 2014 el entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que si fuese presidente del Gobierno intentaría sacar a España de la OTAN y romper el convenio de Defensa con Estados Unidos. Según dijo, le parecería bien un referéndum en el que España decidiera "soberanamente" no estar en la estructura militar aliada. Esa posición fue matizada un año más tarde en el programa electoral que elaboró la formación para las generales de 2015. “Buscaremos dotar de una mayor autonomía estratégica a Europa y a España en el seno de la OTAN”, rezaba la propuesta.

En su último programa, la formación morada defendía "un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como la eficacia en conjunto". Una de las principales críticas de Podemos es el excesivo peso que tiene Estados Unidos en la organización, algo que consideran va "en contra" de los intereses europeos. "Apoyaremos la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo e impulsaremos una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental", continuaban.

En el documento programático presentado para las elecciones del 23J, Sumar repetía casi palabra por palabra los mismos planteamientos respecto a la OTAN que el de Unidas Podemos, no en vano fue diseñado por el exdirigente de la formación de Belarra, Pablo Bustinduy. La coalición de Díaz defendía el "desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la OTAN, hacia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y no de la industria armamentística". De esta forma, abogaba por un espacio europeo de seguridad sujeto a control democrático.

Díaz defiende tener "autonomía" respecto a EEUU

Aunque Díaz apoyó en su día decisiones como el envío de armas a Ucrania amparándose en su posición institucional, reivindica que España debe hacer “lectura autónoma” de Estados Unidos en materia de seguridad y descarta que la solución pase por una mayor inversión en armamento. En un artículo para la revista europea Le Grand Continent publicado en febrero de 2023, Díaz reivindicaba un europeísmo transformador, un “proyecto emancipador” para la Unión Europea que sea "social, verde y feminista".Sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, defendía el envío de armamento para "posibilitar una negociación justa" pero con el objetivo final de llegar a "una paz duradera”.

"Mientras dependamos de los Estados Unidos para nuestra seguridad, no tendremos autonomía para decidir y organizar nuestro propio papel en relación con, por ejemplo, China”, señalaba en el texto publicado bajo el título Transformar Europa para proteger a la gente. “Necesitamos desplazar estas responsabilidades de una OTAN inestable a un espacio europeo de seguridad que esté sujeto a control democrático", ahondaba. A su modo de ver, para lograrlo "o necesitamos gastar más en defensa, sino una mayor coordinación en el gasto, programas compartidos de compra e inversión".

Por último, apelaba a la unión de las izquierdas. "Tenemos el deber, ahora sí, de construir, de manera gradual, un nuevo movimiento político de escala europea y vocación transversal que una e ilusione a verdes, izquierdas y progresistas de muy diversas tradiciones y procedencias, a los feminismos, a movimientos ciudadanos y al mundo sindical, capaz de articular amplios bloques y consensos que secunden la transformación de Europa en clave ecológica y social". Sin embargo, esa unión soñada puede ser incluso difícil de lograr a nivel nacional si Podemos mantiene su apuesta y presenta una candidatura en solitario en 2025.