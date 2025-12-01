Bustinduy, en los 'Desayunos del Ateneo': "La derecha se manifiesta siempre que no está en el poder"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la derecha tiene el derecho constitucional a manifestarse y cuando no gobierna lo hace de manera "recurrente" y desde el "minuto uno" para deslegitimar el gobierno elegido en las urnas, informa EFE.

Bustinduy se ha referido de esta manera al ser preguntado en los Desayunos del Ateneo sobre la manifestación del PP este domingo cerca de la sede socialista en la que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Pedro Sánchez que salga del gobierno porque el "sanchismo está en la cárcel".

"La derecha tiene todo el derecho constitucional a manifestarse, es algo que hacen recurrentemente cuando no están en el poder; en esta legislatura empezaron en el minuto uno" ha señalado Bustinduy, para el que el motivo de esa movilización es deslegitimar el Parlamento y el Ejecutivo que salió de las urnas, "y tumbarlo por todos los medios posibles".

El ministro de Sumar ha explicado que las manifestaciones que le interesan son las convocadas contra el contra genocidio en Gaza o la defensa de la universidad pública "frente a la asfixia de Ayuso" que ha señalado que no hayan tenido "la misma repercusión" que la convocada por el PP.

Bustinduy ha rehusado comentar las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en ese acto de que ETA prepara "su asalto" a País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez" y ha señalado que sigue la misma estrategia del presidente Donald Trump "decir una barbaridad lo suficientemente impactante como para marcar la agenda y que se hable al día siguiente".

El ministro ha reclamado al PP "un poquito de decoro" al hablar de corrupción tras la condena por caso Gürtel, la estructura parapolicial "para perseguir a sus adversarios políticos y un topo en Hacienda" que hacía tratos preferenciales. "La izquierda puede decir con toda la dignidad del mundo que a nosotros no nos ha pasado", ha aseverado Bustinduy.