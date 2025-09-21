Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, en alerta naranja por lluvias y tormentas

Tres comunidades autónomas -Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares- están este domingo en alerta naranja (riesgo importante) ante la probabilidad de que se produzcan fuertes lluvias y tormentas, mientras que la alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) se aplica a otras ocho, informa EFE.

Según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan para esta jornada tormentas "muy fuertes" en zonas del norte y el este peninular, así como en las islas Baleares.

En un mensaje colgado en su cuenta de Telegram, ese organismo advierte de que los chubascos podrán superar en algunos puntos del país los 40 milímetros en una hora y añade que en el Alto Ebro y en los Pirineos, los acumulados de lluvia serán "significativos".

En su mapa de alertas, la Aemet ha avisado de que en la Comunidad Valenciana, en algunos puntos de los litorales norte y sur de Castellón habrá, desde este mediodía, un riesgo de precipitaciones que podrán acumular hasta 40 milímetros de agua y que irán acompañadas de tormenta de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Por su parte, las cuatro provincias de Cataluña también serán probablemente objeto de lluvias y tormentas desde las 12:00 horas, salvo en zonas como el Pirineo de Lleida, donde desde esta mañana -a las 10:00 horas- se registraban ya algunas precipitaciones.

En Baleares, las alertas naranjas se habilitarán a partir de las 22:00 de esta noche en puntos de Mallorca y Menorca, como la Sierra de Tramontana, el Norte y Noreste de Mallorca, y Menorca, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 40 milímetros por hora.

En esos mismos lugares, la Aemet ha anticipado, además, que habrá posibilidad de que se den rachas muy fuertes de vientos de entre 70 y 90 kilómetros por hora sin descartar granizo.

Por otro lado, la alerta amarilla estará habilitada durante la jornada en puntos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, la Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

En esas dos últimas comunidades autónomas se prevé que el riesgo importante por lluvias y tormentas solo se dé durante un tramo de la mañana -entre las 10:00 y las 12:00 horas-, en la vertiente cantábrica de Navarra, donde las máximas de acumulación se alcanzarán en la zona más oriental y se registrarán rachas muy fuertes de viento asociadas con presencia de granizo.

En el País Vasco, el riesgo de que se produzcan esos fenómenos se dará en zonas del litoral de Gipuzkoa.

En cuanto a los puntos del país sujetos a alerta amarilla, en Andalucía se registrarán lluvias y tormentas desde las 14:00 horas en zonas de Almería, como el Valle de Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas, donde habrá tormentas con granizo.

En otros puntos del Pirineo oscense, en Huesca (Aragón), se prevén precipitaciones de hasta 60 milímetros de agua, así como tormentas, probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Mientras, en la zona del litoral oriental asturiano, la previsión alerta de la posibilidad de que se de un viento del Oeste de entre 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) a partir de las 18:00 horas de la tarde.

Una situación similar se dará en Cantabria, donde se registrará viento del Oeste de entre 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) desde las 20:00 horas. Mientras, en áreas de Castilla La Mancha y Murcia se producirán previsiblemente lluvias y tormentas a partir de las 14:00 horas.