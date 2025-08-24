Una dana dejará este domingo lluvias de hasta 40 litros, granizo y viento en el nordeste peninsular

Una dana dejará en las próximas horas lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos del nordeste peninsular, además de tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que ha obligado a activar alertas de nivel naranja con riesgo importante en zonas de Cataluña y Aragón, informa EFE.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la aproximación de un frente poco activo por el noroeste peninsular y la formación de una dana en el sudoeste, con incertidumbre sobre su evolución, dejará este domingo chubascos y/o tormentas fuertes en litorales catalanes y zonas del interior nordeste sin descartar las montañas del sudeste.

A las 14:00 horas Cataluña ha activado la alerta naranja (riesgo importante) ante la previsión de lluvias fuertes que acumularán entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como el prepirineo y depresión central de Barcelona y en el Pirineo de Girona.

El nivel naranja de alerta es, además, por tormentas fuertes en el prepirineo y depresión central de Barcelona, así como en el Pirineo de Girona y prelitoral, según los datos de la Aemet.

También se ha activado la alerta naranja en el bajo Aragón de Teruel ante la posibilidad de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Esta región está, asimismo, en nivel amarillo -nivel inferior al naranja-, aunque con riesgo para ciertas actividades, por b de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Comunidad Valenciana está en alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con especial impacto en el interior norte de Castellón ante la posibilidad de que pueda ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

También está en alerta amarilla por fuertes tormentas la zona de la Ibérica de Soria en Castilla y León, así como al centro de Navarra y Pirineo (con granizo y rachas de viento muy fuertes) y La Rioja.

En cuanto a las temperaturas, está previsto que las máximas desciendan en Canarias, en la vertiente atlántica sur y en Galicia; sin embargo, aumentarán en Baleares, tercio oriental y de forma acusada en el Cantábrico oriental interior.

Se pueden superar los 35 grados en el medio Ebro, medio Guadalquivir y en la Vega del Segura. Ciudades del arco mediterráneo como Murcia alcanzarán 37 grados.

En Ourense y en ciudades andaluzas como Granada y Córdoba se alcanzarán los 36 grados; y en Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Zamora o Zaragoza las máximas se quedarán en niveles de 35 grados.

Las temperaturas serán más suaves en el norte: 23 grados habrá en A Coruña; 25 en Santander; 26 en San Sebastián, 27 en Oviedo, y en Bilbao o Lugo se llegará hasta 31 grados.

La previsión para este lunes, con el arranque de la nueva semana, es que persistan los chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos, sin descartarse en otros puntos del tercio este. Aunque con incertidumbre aún sobre la trayectoria de la dana, es probable que se desplace por el sur peninsular.

Se esperan lluvias localmente fuertes en Pirineos y con mayor incertidumbre en los interiores de Cataluña, Comunidad Valenciana y en la Ibérica sur.

Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, por lo que pueden darse chubascos o tormentas dispersas en la Cantábrica occidental y en el Estrecho.

Las temperaturas máximas aumentarán en los cuadrantes sudoeste, alto Ebro y el Ampurdán. Podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, y localmente en el Guadiana, Tajo y Ebro.