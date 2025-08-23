Una dana llegará el domingo al este de España con lluvias y vientos fuertes

El tiempo será soleado en general este sábado con un aumento moderado de temperaturas y mañana domingo llegará una dana que afectará especialmente al este de España con lluvias y vientos fuertes además de granizo.

Territorios como Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana activarán mañana la alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, de manera extensa, de acuerdo a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se prevén además tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento que también afectarán a Navarra y a zonas de la Península Ibérica como la parte de Soria.

La perturbación atmosférica sobre el Atlántico por la borrasca formada a partir del huracán Erin genera incertidumbre sobre la evolución de la dana que se formará sobre la península

La previsión es que se centre en las proximidades del golfo de Cádiz con efectos notables en el tercio nordeste de la península y Baleares.

Por otra parte, en superficie se prevé mañana la aproximación y entrada de un frente atlántico poco activo desde el noroeste, según la Aemet.

En cuanto a este sábado, Galicia mantiene hoy una situación de calor intenso en puntos de la zona del Miño, en Ourense y Pontevedra. Es por ello que está en alerta amarilla, ante temperaturas en esas áreas de entre 36 y 34 grados, según la Aemet.

Por otra parte, están hoy también en aviso amarillo, aunque por lluvias fuertes, de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, puntos de este del país, como el interior de Mallorca y el interior de Castellón.

En el caso de Gúdar y Maestrazgo en Teruel, las acumulaciones serán de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y además están en aviso esas zonas por tormentas fuertes, también Castellón.

Un frente poco activo mañana por el noroeste

La previsión de la Aemet para mañana es que se aproximará un frente poco activo por el noroeste, además de la formación de la dana en el sudoeste, con incertidumbre sobre su evolución.

Serán probables este domingo los chubascos y las tormentas matinales en litorales catalanes y, por la tarde, en Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Cantábrica occidental e Ibérica oriental.

Las tormentas afectarán a otras zonas de la Ibérica, cuenca del Ebro e interior sudeste. No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán.

Las lluvias podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, en la vertiente atlántica sur y en Galicia, pero aumentarán en Baleares, tercio oriental y acusadamente en el Cantábrico oriental interior.

Se prevé superar los 35 grados en el medio Ebro, medio Guadalquivir y en la Vega del Segura. Las mínimas aumentarán en la mitad norte peninsular, localmente notable en Soria y zonas aledañas, con descensos en Canarias.

No bajarán de 20 grados en Canarias, bajo Ebro, área mediterránea y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Soplarán vientos de flojos a moderados en la mayor parte de la península y Baleares.

Los efectos de la dana tras el domingo

De cara al lunes, con el inicio de la próxima semana, el pronóstico de la Aemet es que muy probablemente continuarán los efectos de la presencia de la dana sobre la península, sobre todo en la mitad oriental.

No obstante, debido a la incertidumbre que se mantiene todavía, es recomendable seguir la evolución de los pronósticos para planificar acciones con mayor seguridad y certidumbre, según informa la Aemet.