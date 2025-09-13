Un frente de lluvias violentas deja registros inéditos en Cataluña: 26 litros en 5 minutos

Un frente de lluvias violentas que ha cruzado de madrugada la mitad norte de Cataluña, con granizo y fuertes rachas de viento, ha dejado registros inéditos, como los 26,1 litros por metro cuadrado en 5 minutos en La Quar (Barcelona), sin que consten incidencias graves.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada desde el pasado jueves por la noche la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas hasta la noche de este sábado en la mitad norte y el litoral central y norte de Cataluña.

Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), durante esta pasada madrugada se han registrado dos tormentas violentas en el norte de Cataluña, que han circulado con celeridad de oeste a este y que han dejado intensidades torrenciales en muy poco tiempo.

De hecho, según el SMC, en la estación meteorológica del municipio de La Quar, en la comarca barcelonesa del Berguedà, se registrado a las 5:27 horas un valor inédito de 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto, la cifra más alta desde que en 2009 se mide sistemáticamente la lluvia minuto a minuto.

El anterior récord en un minuto lo ostentaba la estación de Montserrat-Sant Dimes, en Barcelona, el 4 de septiembre de 2014, con 7,6 litros por metro cuadrado en un minuto.

La tormenta ha dejado en La Quar 26,1 litros por metro cuadrado en cinco minutos, un registro que también es inédito en las estaciones meteorológicas desde 2009, superando así los 24,7 litros del 12 de agosto de 2019 en Cunit (Tarragona).

Además, durante esta pasada madrugada la estación de La Quar también ha registrado una racha máxima de viento de 95 kilómetros por hora.

Las lluvias también han sido intensas en el Tagamanent, en el Parque Natural del Montseny, en Barcelona, donde se han acumulado 32 litros por metro cuadrado en media hora, y en el pantano de Sau, en la comarca barcelonesa del Osona, con 30,1 litros por metro cuadrado en media hora.

Los Bomberos atienden 72 avisos, ninguno grave

Según datos de los Bomberos de la Generalitat, entre las 22:00 horas de anoche y las 10:00 horas de esta mañana han atendido 72 avisos relacionados con el temporal de lluvia: 43 en Girona, 22 en el centro de Cataluña, 4 en la región metropolitana norte y 3 en Lleida, la mayoría por acumulación de agua y por algún árbol caído, pero sin que conste ninguna incidencia grave.

De hecho, desde que se activó la alerta del INUNCAT el pasado jueves por la noche, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 161 llamadas, que han generado 103 expedientes, ante lo que Protección Civil pide extremar las precauciones. .