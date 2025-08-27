Las lluvias ponen en alerta a seis comunidades: Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana, en aviso naranja

Este miércoles predominará una situación de inestabilidad en el norte peninsular con cielos nubosos y precipitaciones que, en el Cantábrico serán débiles, pero más intensas en el cuadrante nordeste, con chubascos y tormentas, así como con unos termómetros en los que tenderán a disminuir los valores de las máximas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología y recoge EFE, las lluvias se pronostican fuertes también en el entorno pirenaico, con acumulaciones significativas a lo largo del día. Por ello, se activarán los avisos naranjas (riesgo importante) por lluvias y tormentas en Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana, mientras que otras cinco comunidades estarán en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por los mismos fenómenos, calor o fenómenos costeros.

Las tres provincias de Aragón entrarán en aviso naranja a partir de las 12 horas, con precipitaciones de hasta 30 mm en una hora y con una probabilidad de granizo grande en Huesca y Zaragoza y en el Bajo Aragón en Teruel. Esta comunidad está desde las seis de la mañana en alerta amarilla, lo mismo que Cataluña, donde las alertas naranjas, también por lluvias de hasta 30 mm y por granizo, se concentraran en Lleida a partir del mediodía. Castellón, donde las lluvias pueden alcanzar los 40 mm, también con tormentas y granizo desde las 12.00, será la provincia en naranja en la Comunitat Valenciana.

Las lluvias y las tormentas activarán también el aviso amarillo en Castilla y León en la provincia de Soria, con rachas muy fuertes de viento; en Navarra, con probabilidad de granizo en la ribera del Ebro; y en La Rioja, también con rachas localmente muy fuertes.

Las temperaturas máximas disminuirán de manera generalizada, notablemente en el extremo oeste peninsular, salvo por ascensos en Baleares y en otras zonas del Mediterráneo, mientras que las mínimas registrarán descensos en la mitad noroeste, quedando igual, sin apenas variaciones, en el resto. Se superarán los 36 grados en Mallorca y en zonas del Mediterráneo sur y no bajarán de los 20 en amplias zonas de la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en el Mediterráneo, donde localmente no lo harán de 25.

Las altas temperaturas activarán los avisos amarillos en Baleares, desde las 12.00 horas en Mallorca, con hasta 38 grados, y en Andalucía desde las 13.00, con máximas de 36 en la provincia de Málaga.

Galicia sufrirá fenómenos costeros hasta las nueve de la mañana, con mar de fondo en A Coruña de 4 a 5 metros que activará la alerta amarilla.

En el resto predominarán los cielos despejados, con calima en Baleares y en el tercio este peninsular, aunque con cielos nubosos en el norte de las Islas Canarias con posibles precipitaciones débiles en las de mayor relieve.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: cielos cubiertos con brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del interior y lluvias débiles que comenzarán por el noroeste a partir de mediodía. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o descenderán; y las máximas, sin variaciones en la mitad norte, disminuirán en el sur. El viento soplará flojo variable, tendiendo por la mañana a ser de oeste moderado.

- ASTURIAS: cielo nuboso con brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la cordillera, así como chubascos al final del día en el oeste. Las temperaturas registrarán descensos en la cordillera y pocos cambios en el resto. El viento será de oeste entre flojo y moderado en el litoral y flojo variable en el interior.

- CANTABRIA: cielo nuboso acompañado de brumas y nieblas a primeras y últimas horas en zonas altas de la cordillera y probables lluvias, sobre todo, en la zona central. Las temperaturas mínimas irán en descenso o no cambiarán y las máximas, en descenso generalizado. El viento se espera flojo variable en el interior y flojo con predominio de la componente oeste y arreciando a moderado al final del día en la costa.

- PAÍS VASCO: cielo cubierto, aunque con brumas y nieblas matinales en zonas altas del interior y lluvias y chubascos, sobre todo en la mitad norte y por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán invariables o disminuirán y las máximas presentarán descensos. Los vientos serán flojos variables en general, tendiendo a noroeste en el interior.

- CASTILLA Y LEÓN: cielos predominantemente nubosos con probabilidad de lluvias y chubascos en el extremo norte y este, donde podrán ir con tormentas, preferentemente en la cordillera Ibérica. Las temperaturas tendrán descensos, más acusados en las máximas. El viento predominará de norte y noreste en el extremo norte y del suroeste y oeste en el resto, flojo con algún intervalo moderado.

- NAVARRA: cielos nubosos en general, con brumas y nieblas al principio y final del día en zonas elevadas de la mitad norte y chubascos y tormentas por la tarde que podrán ser fuertes e ir con granizo en el Pirineo, centro y sur de la comunidad. Las temperaturas cambiarán poco en la vertiente cantábrica, pero irán en descenso en el resto del territorio. Los vientos se esperan flojos variables, con intervalos fuertes asociados a las tormentas.

- LA RIOJA: intervalos nubosos con probables lluvias y chubascos que podrán ir con tormenta, principalmente en la mitad oriental. Las temperaturas mínimas no variarán o descenderán ligeramente y las máximas descenderán. El viento será de norte, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos en los que se esperan chubascos localmente fuertes, con granizo y tormenta, más probables por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el noroeste, con cambios ligeros en el resto, y las máximas, en descenso general. Los vientos serán flojos variables, aumentando a moderados por la tarde, de componente este en general y con probabilidad de rachas muy fuertes por las tormentas.

- CATALUÑA: intervalos nubosos con chubascos que afectarán a todo el territorio, salvo al litoral central, y que, localmente, serán muy fuertes e irán con granizo y tormenta. Las temperaturas mínimas variarán poco y las máximas, en descenso en el Pirineo y depresión central, no cambiarán en el resto. Los vientos se esperan moderados de noreste en el litoral, de este en el interior y flojos del sur en el Pirineo.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, aunque con algunas nubes altas y de evolución. Las temperaturas se reducirán, principalmente en las máximas y el viento será de oeste, flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso al comienzo del día, aumentando la nubosidad por la tarde que, en la sierra, podría dar lugar a chubascos o tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas disminuirán en la sierra y el extremo occidental, con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas, descenderán, excepto en la sierra. El viento, que soplará flojo variable, tenderá a suroeste y oeste y aumentará a moderado.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, pero aumentando la nubosidad de evolución en el mediodía, especialmente en zonas de montaña, lo que podrá dar lugar a chubascos o tormentas en los sistemas Central e Ibérico por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en aumento en la Mancha y la Alcarria, con descensos en las zonas de montaña de la mitad occidental y manteniéndose en el resto, y las máximas, en descenso generalizado. Los vientos serán flojos de sur que girarán por la mañana a oeste y aumentarán a moderados.

- COMUNITAT VALENCIANA: cielo poco nuboso en el interior y con intervalos de nubes en el litoral con, por la tarde, chubascos localmente fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta. Las temperaturas cambiarán poco y el viento será flojo variable en general.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con nubes de evolución en las sierras del norte que podrán ir con precipitaciones débiles dispersas, así como polvo en suspensión, tendiendo a disiparse. Habrá pocas variaciones en los termómetros, excepto por descensos en las máximas en el litoral de la mitad occidental y los vientos serán flojos variables, aumentando a moderados de sur a partir de mediodía y girando a oeste al final de la tarde.

- BALEARES: predominarán los cielos poco nubosos, aunque con polvo en suspensión. Las temperaturas no cambiarán o ascenderán ligeramente en general y el viento se espera entre flojo y moderado de componente este girando a partir de la mañana a suroeste.

- ANDALUCÍA: cielos despejados, aunque con brumas matinales en el litoral mediterráneo y Cádiz, con polvo en suspensión tendiendo a disiparse y con nubosidad de evolución en la mitad oriental, que en las sierras podrá ir acompañada de precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas disminuirán o no cambiarán y las máximas, en ascenso en el litoral mediterráneo occidental, descenderán en el resto. Los vientos serán flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde, y con poniente fuerte en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura; cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, tendiendo a despejar, en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto de zonas. Las temperaturas cambiarán poco y los vientos serán moderados del nordeste con algún intervalo fuerte.