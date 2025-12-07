Varios centenares de mujeres socialistas firman un manifiesto contra el acoso sexual

Varios centenares de mujeres socialistas han suscrito el manifiesto que impulsó la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga, este pasado jueves, en el que se expresa "de manera clara y contundente" la condena "absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra", a raíz de la denuncia presentada por una militante del PSOE de Torremolinos (Málaga) contra el secretario general del PSOE local, Antonio Navarro, por un presunto caso de acoso sexual. "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta", subraya el documento.

En una línea similar, en un artículo de opinión en El País, Andrea Fernández, portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso; Carmela Silva, portavoz de la Comisión de Seguimiento de la Violencia de Género en el Senado; y Araceli Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, han exigido que se acabe con cualquier posibilidad de "proteger" a los agresores.

El texto del manifiesto, promovido por la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga, encabezada por Yolanda Florido, cuenta con el respaldo, entre otras, de destacadas figuras del socialismo malagueño como Marisa Bustinduy, Chiqui Gutiérrez del Álamo, Emelina Fernández, Amparo Bilbao, Rosa Torres, Remedios Martel, Paloma Alonso y Pilar Oriente.

En el escrito, las firmantes expresan su "apoyo total, sincero y ‘sororo’ a la compañera que ha tenido la valentía de denunciar los hechos acontecidos".

Asimismo, el comunicado extiende ese respaldo "a aquellas mujeres que puedan encontrarse en una situación similar, dentro o fuera de nuestro partido". "Sabemos que alzar la voz implica un enorme coste emocional, personal y político. Por eso afirmamos con fuerza: no estás sola. Nunca lo estarás. Tampoco lo estará ninguna mujer que decida alzar la voz ante una injusticia", añaden.

Las socialistas firmantes recuerdan que, "como mujeres feministas, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia y con la defensa inquebrantable de los derechos de todas. Exigimos que los protocolos internos se apliquen con rigor, rapidez, independencia y sensibilidad, y que se actúe de forma contundente ante cualquier conducta que contradiga nuestros valores", señalan.

Del mismo modo, manifiestan su respaldo a la decisión de la Dirección Federal del PSOE de acordar la suspensión cautelar de militancia del denunciado, así como a la solicitud de la dirección provincial para que ponga a disposición sus cargos institucionales.

Credibilidad del PSOE

"Creemos en un PSOE que sea ejemplo de igualdad, justicia y respeto. Que escuche, acompañe y proteja a quienes denuncian. Que no normalice ninguna forma de violencia. Que honre su historia feminista no solo con palabras, sino con hechos", han aseverado, al tiempo que remarcan que "el feminismo no es un discurso decorativo para nosotras: es un compromiso político y ético que guía nuestra manera de actuar todos los días". "Hoy más que nunca decimos juntas: Ni una mujer sola. Ni una agresión sin respuesta. Ni un paso atrás en la lucha feminista", concluyen.

"Ante la violencia machista, las feministas que militamos en el PSOE siempre hemos pedido, desde la autonomía que la conciencia feminista nos proporciona, que se alineen los discursos con la práctica de los principios que declaramos defender", así, las firmantes del artículo de opinión avisan que las contradicciones entre lo que el partido dice defender en público y las prácticas que se han conocido "debilitan la credibilidad" del PSOE en esta materia.

Las firmantes del artículo han lamentado que las responsables de Igualdad del PSOE, "claves en la defensa de las reivindicaciones feministas" con frecuencia "terminan recibiendo las críticas que deberían asumirse desde otros espacios de responsabilidad". Y que "en demasiadas ocasiones" se interpela a la Secretaría de Igualdad "como si estuviera obligada a ofrecer respuestas a problemas que el feminismo no ha generado, poniéndose de este modo en el foco precisamente sobre las compañeras que más han trabajado para evitar llegar al escenario".

Las alcaldesas de Almogía, Antonia García; la de El Burgo, Mariló Narváez; y la de Sayalonga, Sagrario Fernández; las diputadas en el Congreso Mari Nieves Ramírez e Isabel Pérez; las parlamentarias andaluzas Alicia Murillo e Isabel Aguilera; así como las diputadas de la institución provincial Desiré Cortés y Patricia Alba, han sumado sus nombres al manifiesto promovido por el PSOE malagueño.

Igualmente, apoyan el manifiesto las concejalas del Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodríguez y Carmen Martín; la exsenadora Estefanía Martín Palop, la exparlamentaria andaluza Beatriz Rubiño, la exviceconsejera Montse Reyes, la exdiputada nacional Begoña Tundidor, referentes del movimiento feminista como Meli Galarza y Andrea Barbotta, además de integrantes de la ejecutiva provincial del PSOE como Ana Villarejo, Emma Molina y Soraya García. El respaldo procede de mujeres socialistas de todas las comarcas malagueñas.