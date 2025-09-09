El CGPJ rechazará suspender cautelarmente los acuerdos que expulsaron a Baltasar Garzón como juez

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto rechazar este miércoles la suspensión cautelar que ha pedido el exjuez Baltasar Garzón de los acuerdos del CGPJ de pérdida definitiva del cargo de magistrado, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo por prevaricación, según recoge EFE.

Garzón, que hasta su suspensión era el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, fue condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por haber autorizado la escucha de las conversaciones de detenidos en prisión preventiva con sus abogados en el caso Gürtel, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendió de sus funciones.

El exjuez, que cumple el próximo mes 70 años, que es la edad de jubilación ordinaria, busca un regreso simbólico a la carrera judicial y, por ello, pidió en junio al CGPJ que dejara sin efecto los acuerdos que le apartaron de la carrera judicial alegando un dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU de 2021 que concluyó que fue condenado en un proceso arbitrario.

La Comisión Permanente ya rechazó el pasado 22 de julio anular dichos acuerdos, pero Garzón recurrió esta decisión para que fuera revisada por el Pleno e instó la suspensión cautelar.

Así, lo que verá este miércoles el Pleno será la cautelar a partir de una propuesta, a la que ha tenido acceso EFE, que deniega esta solicitud por razones de urgencia y ya más adelante el Pleno abordará el fondo del asunto, aunque se desconoce la fecha.

En paralelo, la Comisión sí acordó iniciar un expediente de rehabilitación ordinaria del magistrado, un trámite que se puede alargar hasta seis meses y que exige una serie de informes, por lo que es improbable que ese proceso finalice antes de que cumpla 70 años.