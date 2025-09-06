Cientos de personas dan su apoyo a la flotilla a Gaza ante la embajada israelí en Madrid

Madrid, 6 sep (EFE).- Centenares de personas (entre 800 y 900, según los convocantes) se han concentrado este sábado ante la Embajada de Israel en Madrid para defender a la Global Sumud Flotilla o flotilla de la libertad y exigir que consiga llegar a su destino, Gaza.

La movilización ha sido promovida por PararLaGuerra, cuyo portavoz, Joanen Cunyat, ha trasladado a EFE que la protesta ha sido "absolutamente pacífica" y se ha desarrollado sin incidentes.

Muchos de los asistentes a la concentración han mostrado las palmas de sus manos pintadas de rojo, y han enarbolado banderas de Palestina y pancartas con lemas como 'La flotilla no se toca' o 'Paremos el genocidio al pueblo palestino'.

También se ha leído un manifiesto en cuya lectura ha participado el director de cine Javier Fesser y en el que PararLaGuerra ha reclamado que se respete "la voluntad pacífica y humanitaria" de la flotilla.

"Somos una inmensa mayoría quienes rechazamos el genocidio por encima de ideologías, credos y siglas. Y por eso no vamos a parar hasta conseguirlo, llamando cada vez a más sectores de la sociedad a que se unan con todas las iniciativas posibles", reza el comunicado de la entidad convocante.

La flotilla, compuesta por una veintena de barcos, salió de Barcelona el lunes tras un primer intento fallido. La iniciativa cuenta con la participación de 44 países y ha recibido muestras de apoyo del activismo social de Barcelona y de otras partes del Estado, así como de artistas de renombre internacional.

Este lunes, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta a la llegada de la flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo.

PararLaGuerra ha cargado asimismo contra el Gobierno estadounidense por negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, y ha acusado a su presidente, Donald Trump, de tener una "responsabilidad directa" en "el genocidio que está cometiendo" Israel.

Por último, Cunyat ha expresado a EFE su apoyo a cualquier acción o iniciativa "que se pueda considerar pacífica y respetuosa" en respaldo de la causa palestina, y ha avanzado que PararLaGuerra anunciará próximas movilizaciones para las siguientes semanas. EFE