“Perro Sánchez” es ya viral y la apuesta ahora es TikTok: así funciona la estrategia del PSOE en las redes sociales

"Se lo he dicho muchas veces a Óscar. Dos cosas muy importantes que he hecho: hace más de veinte años, dejar de fumar, y hace más de diez, dejar mis redes sociales en manos de mi community manager". Este consejo dejaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la presentación del libro Tierra firme. Risas y aplausos, aunque el exalcalde de Valladolid no le ha hecho todavía mucho caso.

Las redes sociales se han convertido en uno de los pilares fundamentales de los partidos políticos. Son imprescindibles para hacer llegar el mensaje, especialmente entre los más jóvenes. Y pueden incluso hacer ganar o perder unas elecciones. En 2023 fueron clave para Ferraz, que imprimió un nuevo estilo de cara a ese 23 de julio dentro de su estrategia. Algo que fue también determinante para darle la vuelta a las encuestas.

¿Y qué funcionó? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes? ¿Qué ha dejado de ser tendencia? Según un informe interno del PSOE de balance sobre redes al que ha tenido acceso infoLibre, el partido logró aumentar su número de seguidores en todas las plataformas. Pero hay especialmente una donde se crece: TikTok, la red preferida por los jóvenes y donde ha pasado de los 3.932 seguidores de 2022 a los más de 61.000 en 2023. La otra red donde más se han incrementado los followers ha sido en X, al sumar en los últimos doce meses a más de 35.000, por encima de los 30.000 nuevos que se unieron el pasado año a la cuenta de Instagram.

También crece el PSOE, pero menos en número absolutos, en Facebook (16.878 nuevos) y Youtube (10.752). Y ese ascenso es superior en todos los canales respecto al que se registró de 2022 a 2023. Se mira, además, a la competencia con el Partido Popular. Los socialistas les ganan en seguidores en X y en TikTok. En cambio Génova 13 se impone en Instagram, Facebook y Youtube.

Menos tuits, más alcance

En el reporte también se evidencia el aumento significativo en año electoral de las impresiones y visualizaciones, algo en el que se mide el impacto real de las redes. Y el incremento principal se da en TikTok, donde han crecido un 5.300%, pero también se ha visto un ascenso muy exponencial en Youtube (con un 444% más). En el impacto total, la red X sigue siendo la que tiene más alcance para el PSOE. El informe refleja otro cambio de tendencia que le ha funcionado: menos tuits pero con mucho mayor alcance. Y es que la cuenta del PSOE publicó 4.105 tuits (un 61,4% menos que en 2022), pero logró un 32% más de impactos y visualizaciones.

Sobre X, el PSOE analiza que los tres mensajes con más alcance estuvieron relacionados con el 23 de julio. Y el equipo de redes consiguió un récord: el tuit con motivo del Día del Perro es el más visto de toda la historia del partido. De esta manera, se consiguió convertir en meme y hacer viral a favor del presidente un insulto durante meses de la derecha. Estos son los tres que más alcance tuvieron:

LA MENTIRA.



El PP se descubre y confirma que esto es lo que quieren para España y este es el proyecto político que quieren conformar. pic.twitter.com/6DiMOC8Dxj — PSOE (@PSOE) 30 de mayo de 2023

El vídeo manda

Respecto a Instagram, el análisis que hace el informe señala que las fotos pierden relevancia respecto a los vídeos. Las publicaciones colaborativas con la cuenta de Pedro Sánchez son las que mejor funcionan y se registró un aumento muy significativo de interacciones durante la campaña electoral. Asimismo, se palpa una tendencia muy importante: los reels tienen mucho más alcance que los posts. De las publicaciones, estas son las que han tenido más alcance:

Constata el PSOE, además, que Facebook ha perdido mucho tirón, pero existe un dato positivo: aumentan las reproducciones en vídeo (entre lo más visto se coló la felicitación a las campeonas del mundo de fútbol). En cambio, TikTok está en pleno esplendor, donde el PSOE ha logrado sumar 1,29 millones de me gusta. Ferraz destaca que el contenido clave en esta red son las entrevistas a Pedro Sánchez. De hecho, las publicaciones más vistas durante el año fueron fragmentos de la participación del presidente en El Programa de Ana Rosa y en el podcast de La Pija y la Quinqui. Precisamente un vídeo en este espacio fue lo más visto en Youtube durante 2023. En esta plataforma, como recoge el informe, tuvo especialmente éxito el contenido que se trasladó desde Reels y de TikTok.