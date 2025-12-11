Un mural contra el olvido: la Complutense e infoLibre recuerdan a los estudiantes asesinados en la Transición

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense inaugurará este viernes 12 de diciembre el mural que reconstruye la pintada desdibujada con los nombres de José Luis y Emilio, los dos estudiantes muertos por disparos policiales en 1979. La obra, financiada en parte por infoLibre y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y realizada por la ilustradora Alicia León Gordo, se presentará en una jornada repleta de actos dedicada a las víctimas de la Transición y al movimiento estudiantil. Para los organizadores, el acto busca restituir la dignidad de José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez y romper un silencio institucional que ha durado cuarenta y seis años.

El programa comenzará a las diez de la mañana con la lectura y musicalización de dos poemas escritos por José Luis y Emilio. Estas piezas, cedidas por sus familias y localizadas durante la investigación documental del proyecto, serán interpretadas por tres estudiantes con el objetivo de abrir el acto devolviendo la voz a los dos jóvenes homenajeados.

A continuación, tendrá lugar la apertura institucional, en la que intervendrán Almudena Cruz Llarbar, subdirectora general de Promoción de la Memoria Democrática; Isabel Tajahuerza, delegada del rector para la Igualdad de la UCM; Ángel Rubio, decano de la Facultad de Ciencias de la Información; y Cristóbal Fernández Muñoz, vicedecano de Comunicación. También participará el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que vivió aquel tiempo como estudiante recién llegado a la facultad.

La primera mesa de la mañana estará dedicada al movimiento estudiantil de 1979. Participarán cinco figuras vinculadas a aquellas movilizaciones: Mauricio Gallego, Colmo Morales, Chema Alonso, Carlos Tejero y Ramón Adel. Su intervención servirá para contextualizar la época, explicar cómo se vivieron las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria y reconstruir el papel que desempeñaron los propios estudiantes antes y después de la muerte de José Luis y Emilio.

Tras una pausa, se incorporará a la mesa el movimiento estudiantil actual, con representantes de la acampada por Palestina, el movimiento libertario, Abrir Brecha, el Frente de Estudiantes y Contracorriente. Moderada por la profesora María Ángeles Díaz Rodríguez, esta conversación abrirá un diálogo entre generaciones para reflexionar sobre la continuidad de las luchas estudiantiles y sobre cómo las reivindicaciones del presente dialogan con las de 1979.

Las familias rompen el silencio

El momento más emotivo de la jornada llegará con la intervención de las familias y del Colectivo de Olvidados por la Transición (COET). Comenzará las intervenciones Javier Almajano, presidente del COET, que contextualizará el trabajo del colectivo y su acompañamiento a las familias que han vivido décadas de abandono institucional. Después intervendrán Mari Carmen Martínez Menéndez, hermana de Emilio; Javier Montañés Gil, hermano de José Luis; y Santiago Jiménez, amigo íntimo de Montañés.

El acto terminará en la quinta planta de la facultad con la inauguración del mural y la placa conmemorativa junto a la ilustradora Alicia León Gordo. Este gesto constituye la primera reparación institucional hacia los dos estudiantes en la historia de la facultad. Ya por la tarde se proyectará el documental Las armas no borrarán tu sonrisa, dirigido por Adolfo Dufour. que incluirá un coloquio con Olga Gutiérrez, integrante del COET y viuda del protagonista de la cinta.