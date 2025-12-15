La compra de viviendas vuelve a caer en octubre un 2,5% y supera las 67.700 operaciones

La compraventa de viviendas retomó las caídas en octubre con un descenso del 2,5% interanual y contabilizó 67.789 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, si se compara con el mes anterior (septiembre), las compraventas registraron un incremento en octubre del 6,3%, en un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda y el consecuente encarecimiento de los precios.

La adquisición de viviendas inició el ejercicio con una subida del 11% en enero, que se acentuó al 13,9% en febrero, se disparó al 40,6% en marzo, en abril se suavizó al 2,3% y en mayo volvió a crecer a doble dígito, un 39,7%.

En junio la subida rozó el 18% y en julio fue del 13,7%. Unos crecimientos que se interrumpieron en agosto con una caída del 3,4% tras 13 meses al alza, y que se retomaron en septiembre con una subida del 3,8%, pero que se han vuelto a interrumpir en octubre al ceder un 2,5%.

El mejor octubre en compras de vivienda usada

Por tipo de vivienda, las compraventas de segunda mano -las más numerosas al concentrar casi el 79% del total- aumentaron un 0,5% en octubre y sumaron 53.325 unidades.

Se trata del mayor número de operaciones en un mes de octubre de toda la serie del INE, que elabora esta estadística a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad.

Por su parte, las compraventas de vivienda nueva cayeron a doble dígito, un 12%, y alcanzaron 14.464 operaciones, rompiendo con 15 meses de incrementos. En este caso, se trata de su mayor descenso desde mayo de 2024.

Por régimen de vivienda, la libre sumó 63.333 transacciones, el 93% del total, el 1,4% menos que en octubre de 2024. Las compraventas de vivienda protegida cayeron de forma más pronunciada, un 15,6%, hasta las 4.456 operaciones.

Las compraventas suben un 6,3% frente a septiembre

Frente a septiembre, las compraventas de vivienda avanzaron en octubre un 6,3%.

En concreto, las de vivienda usada aumentaron en tasa intermensual un 6,7%, mientras que las nuevas lo hicieron el 4,6%.

Por régimen, tanto la vivienda protegida como la libre presentaron aumentos frente a septiembre. El más acentuado lo experimentó la vivienda libre, con el 6,6%, mientras que la protegida lo hizo un 1,5%.

Más de 600.000 operaciones en el año, el 12% más

Pese a la caída de octubre, las compraventas acumulan un avance del 12,3% en el acumulado del año y 601.543 operaciones (en todo 2024 se vendieron 640.401).

La vivienda nueva fue la que más aumentó hasta octubre, un 18,7%, mientras que la usada lo hizo un 10,6%. Por régimen, la vivienda libre subió un 13% en el año y la protegida el 3,2%.

Doce comunidades con caídas y Madrid se anota la mayor

La compraventa de viviendas cedió en octubre en 12 comunidades autónomas con Madrid a la cabeza de los descensos (-11,7%). A continuación se situaron las caídas de Canarias y Baleares (–11%, respectivamente).

Por encima de la media también se encontraron La Rioja (-9%); Comunidad Valenciana (-6%); Navarra (-5,9%); Castilla y León (-5,3%); Castilla-La Mancha (-5,1%); Asturias (-4,2%) y Aragón (-4,1%). Por el contrario, los aumentos se dieron en Cantabria (8,9%); Andalucía (4,1%); Extremadura (3,1%); Cataluña (3%) y Murcia (2,8%).